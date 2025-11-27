4 orações para o Dia de Nossa Senhora das Graças

A devoção à Nossa Senhora das Graças teve origem em um momento singular na história cristã, quando, em 1830, a Virgem Maria apareceu à noviça Catarina Labouré em Paris. Na ocasião, Maria pediu a criação da Medalha Milagrosa, afirmando que aqueles que a portassem com confiança receberiam abundantes bênçãos. Milhares de relatos de milagres e curas reforçaram essa devoção, transformando a medalha em um símbolo de proteção divina.

Com base nesse milagre, o Dia de Nossa Senhora das Graças, em 27 de novembro, inspira reflexões profundas sobre a confiança em Maria como intercessora divina. Além de fortalecer a espiritualidade, a data é um convite para vivenciar a fé de maneira mais plena.

A seguir, confira 4 orações que expressam gratidão e devoção a essa santa tão querida!

1. Oração para realizar um pedido

Eu vos saúdo, ó Maria, cheia de graça! Das vossas mãos voltadas para o mundo as graças chovem sobre nós. Nossa Senhora das Graças, vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós. Mas eu vos peço, de maneira especial, que me concedas esta que vos peço com todo o fervor de minha alma (faça o seu pedido). Jesus é Todo-Poderoso e vós sois a Mãe Dele; por isto, Nossa Senhora das Graças, confio e espero alcançar o que vos peço. Amém.

2. Oração para obter auxílio de Nossa Senhora das Graças

Sim, ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas dessa terra; lançai um olhar de vontade aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade dos que se amam e que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam, e dai a todos o conforto, a esperança e a paz! Atendei, pois, a minha humilde súplica e alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço por intermédio de vossa santa Medalha Milagrosa!

As orações à Nossa Senhora das Graças ajudam a fortalecer a fé (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

3. Oração para servir e receber graças

Ó, Imaculada Virgem! Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos derramando graças sobre todos os que vô-las pedem, cheios de confiança na Vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada, pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade, por causa de nossas numerosas culpas, acercamo-nos de vossos pés, para vos expor as nossas mais prementes necessidades (pedir a graça).

Concedei, pois, ó Virgem das Graças, este favor que confiantes vos solicitamos, para maior glória de Deus, engrandecimento do Vosso nome, e bem de nossas almas, e para melhor servir ao Vosso divino Filho, inspirai um profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos firmar sempre, verdadeiros cristãos.

Rezar 3 Ave-Marias.

Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós. Amém.

4. Oração para uma santa vida

Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa Santa e Imaculada Conceição, pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém.