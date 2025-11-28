7 receitas incríveis de salada de salpicão para o Natal

As receitas de salpicão são presença garantida nas celebrações de fim de ano, trazendo leveza, cor e sabor para a mesa de Natal. Combinando carnes desfiadas, vegetais frescos, frutas e uma base cremosa, o salpicão se transforma em um prato versátil que agrada a todos. Seja para acompanhar a ceia ou complementar o almoço do dia 25, ele é sempre uma escolha prática e deliciosa.

Por isso, abaixo, confira 7 receitas incríveis de salpicão para deixar o seu Natal ainda mais especial!

Salpicão de frango

Ingredientes

2 peitos de frango cozidos e desfiados

cozidos e desfiados 350 g de milho-verde

1 cenoura descascada e ralada

1/2 cebola descascada e fatiada

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 xícara de chá de maionese

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Tomates-cereja cortados ao meio para decorar

Folhas de alface-roxa e crespa para a base

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o frango desfiado com o milho-verde, a cenoura e a cebola. Adicione o creme de leite, a maionese e o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, transfira o salpicão para uma travessa forrada com folhas de alface. Salpique com uva-passa e decore com tomates-cereja. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva polvilhado com cebolinha.

Salpicão de atum

Ingredientes

360 g de atum escorrido

escorrido 1 cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 cebola-roxa descascada e picada

1/2 xícara de chá de maionese

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata-palha para servir

Modo de Preparo

Em um recipiente, coloque o atum escorrido, a cenoura, a ervilha, o milho-verde e a cebola-roxa. Adicione a maionese e misture para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira o salpicão para uma travessa e leve à geladeira por 30 minutos. Na hora de servir, cubra com a batata-palha.

Salpicão de camarão

Ingredientes

400 g de camarão limpo e cozido

limpo e cozido 1 cenoura descascada e ralada

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1/2 xícara de chá de repolho fatiado

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada

1/2 xícara de chá de maionese

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata-palha para servir

Cheiro-verde picado para decorar

Modo de Preparo

Em uma saladeira, misture o camarão com a cenoura, o pimentão, o repolho e a cebola-roxa. Reserve. Em um recipiente, misture a maionese com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a mistura de camarão e vegetais e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.

Salpicão de tofu (Imagem: niindo | Shutterstock)

Salpicão de tofu

Ingredientes

100 g tofu defumado cortado em cubos

defumado cortado em cubos 1 cenoura descascada, cozida e cortada em cubos

1 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de maionese

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata-palha para servir

Cheiro-verde picado para decorar

Modo de Preparo

Em um recipiente, misture o tofu com a cenoura, a maçã-verde e o milho-verde. Adicione a maionese e o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.

Salpicão de peito de peru

Ingredientes

300 g de peito de peru defumado cortado em cubos

defumado cortado em cubos 1 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos

1 cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/4 de xícara de chá de azeitona picada

1/2 cebola-roxa descascada e picada

1/2 xícara de chá de maionese

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata-palha para servir

Cheiro-verde picado para decorar

Modo de Preparo

Em uma saladeira, misture o peito de peru defumado com a maçã-verde, a cenoura, o milho-verde, a azeitona e a cebola-roxa. Adicione a maionese e o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 15 minutos. Sirva com a batata-palha e o cheiro-verde.

Salpicão de repolho (Imagem: Estudio Conceito | Shutterstock)

Salpicão de repolho

Ingredientes

2 xícaras de chá de repolho fatiado

1 cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de maionese

1/4 de xícara de chá de creme de leite

350 g de milho-verde

350 g de ervilha

1 xícara de chá de uva-passa

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de batata-palha

Modo de Preparo

Em uma saladeira, misture o repolho com a cenoura, o milho-verde, a ervilha e a uva-passa. Reserve. Em um recipiente, misture a maionese com o creme de leite e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a mistura de vegetais e mexa para incorporar. Leve à geladeira até o momento de servir. Cubra com a batata-palha.

Salpicão de tender com abacaxi

Ingredientes

2 xícaras de chá de tender picado

1 xícara de chá de abacaxi cortado em cubos

cortado em cubos 1 cenoura descascada e ralada

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de maionese

1 colher de sopa de mel

Batata-palha para servir

Salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, misture o tender com o abacaxi, a cenoura e a uva-passa. Adicione a maionese e o mel e mexa para incorporar. Leve à geladeira por 30 minutos. Sirva com a batata-palha e a salsinha.