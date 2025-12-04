Pantone anuncia a cor de 2026; veja qual é

Segundo a marca, o PANTONE 11-4201 Cloud Dancer representa uma influência apaziguadora em uma sociedade que volta a valorizar momentos de introspecção. - (crédito: Reprodução/Instagram/@pantone)

A Pantone anunciou que “Cloud Dancer” será a cor do ano de 2026. A informação foi compartilhada nas redes sociais da empresa nesta quinta-feira (4/12). Trata-se de um branco etéreo, associado ao relaxamento e ao foco, que “convida a mente a divagar e à criatividade a respirar”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Descrita pela empresa como “um neutro branco elevado, cuja presença arejada funciona como um sussurro de calma e paz em um mundo barulhento”, a tonalidade busca transmitir serenidade em meio ao ritmo acelerado da vida contemporânea.

Segundo a marca, o PANTONE 11-4201 Cloud Dancer representa uma influência apaziguadora em uma sociedade que volta a valorizar momentos de introspecção.

Leia também: Signo ascendente em 2026: veja as previsões para o próximo ano

Criada em 1963, a empresa seleciona anualmente uma cor que simboliza tendências globais em moda, design e comportamento desde 2000. Para 2025, a escolhida foi “Mocha Mousse”; em 2024, “Peach Fuzz”.

Nos anos anteriores, o título ficou com “Viva Magenta” (2023), “Veri Peri” (2022), retomando a família dos azuis que já havia marcado 2020 com o “Classic Blue”. Em 2021, a empresa destacou o duo formado por “Ultimate Gray” e “Illuminating”.