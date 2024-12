Cor do Ano: como a escolha da Pantone impacta o mundo da moda?

A Pantone, empresa conhecida mundialmente pelo desenvolvimento de um sistema de cores, escolheu o Mocha Mousse como a Cor do Ano de 2025. A escolha da cor representativa do ano, um tom de marrom quente, segundo a marca, representa “um mood e uma atitude globais”. Essa definição, feita por um time multiprofissional, passa pela análise de tendências no mundo da moda, design, arquitetura, entretenimento, arte e outros ambientes.

Mas, afinal, como essa escolha impacta no dia a dia?

O diretor criativo e stylist Fernando Lackman explica que a pesquisa da Pantone vai muito além da análise de cores, ela pesquisa e avalia as mais diversas tendências de mercado. “A sequência de cores terrosas perpassa pelo que o consumo tem feito nos mercados”, explica. “O café está em alta, o café pode voltar a ser ouro na sociedade pela alta valorização que tem passado, trata-se também de uma forma de entender o que acontece no mundo e valorizar possibilidades de crescimento”.





Embora os tons terrosos estejam em alta, Lackman destaca que a escolha da Pantone não representa necessariamente a cor mais vendida no mundo da moda, isso porque a empresa busca referências de diferentes áreas. No entanto, a divulgação do Mocha Mousse pode estimular o mercado a colocar os estoques nas ruas e vender mais peças na paleta da cor do ano.

“O mercado mais popular usa muito isso como ponto focal e venderá bem nos próximos meses”, destaca o stylist. Já na alta moda e alta costura, a escolha da Pantone não deve ter muita influência. No mundo das grifes, são elas que lançam as tendências, que depois serão estudadas pelos outros setores.

No mundo da arquitetura, a Mocha Mousse, descrita pela Pantone como aconchegante e reconfortante, é aliada de um design que busca trazer elementos e a suavidade da natureza para dentro dos ambientes, a ideia de sair da correria do mundo para a calmaria de casa. Essa tendência das cores neutras segue uma linha semelhante à da escolha da Cor do Ano de 2024. De acordo com a marca, a Peach Fuzz, escolha do ano passado, evoca calidez, acolhimento e harmonia.

Cor Pantone 2024- Peach Fuzz (foto: Pantone/Divulgação)

O impacto nos setores pode ser percebido ainda pelas colaborações com diferentes marcas, desde designers de móveis e tecidos até setores da tecnologia. Uma dessas parceiras é a Motorola, que lançou uma edição especial dos smartphones motorola razr 50 ultra e o motorola edge 50 neo na Cor do Ano. Seja em qual for o setor do mercado, entusiastas do design ou não ainda devem ver muito a Mocha Mousse por aí em 2025.