Onde encontrar doces, panetones e vinhos para a ceia no DF

Sanabria oferece opções versáteis e premiadas para todas as etapas da ceia de Natal ou jantar de Ano-Novo - (crédito: Divulgação )

Com a chegada do Natal e do réveillon, cresce a busca por opções práticas e saborosas para facilitar a ceia, presentear ou complementar as confraternizações. Em Brasília, estabelecimentos especializados em gastronomia artesanal, vinhos nacionais e confeitaria vêm ganhando destaque ao oferecer produtos exclusivos, menus sob encomenda e criações sazonais para todos os perfis de celebração.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De panetones de fermentação natural a assados completos, passando por chocolates premiados e vinhos autorais, as marcas locais mostram que é possível celebrar com qualidade, afeto e sem complicações. A seguir, conheça algumas opções para quem quer garantir praticidade neste fim de ano.

Sanabria Vinhos: rótulos nacionais premiados para brindar e presentear

Os vinhos brasileiros seguem em ascensão e, nesta temporada, firmam-se como protagonistas das mesas festivas. Entre as marcas que despontam, a Sanabria Vinhos, localizada na Asa Norte, comandada pelo enólogo Carlos Sanabria, consolida-se como uma das grandes promessas da nova vitivinicultura nacional.

Com premiações no Guia Descorchados 2025, no Guia Adega 2026 e em concursos nacionais, a marca aposta em vinhos artesanais, feitos com mínima intervenção e colheita manual. Entre os destaques estão:

Águas de Março — Gamay 2023 (R$ 210)

Cartola — Pinot Noir 2025 (R$ 225)

Dança Comigo — Chardonnay 2025 (R$ 171)

Vinicius — Pinot Noir (R$ 210)

Para o enólogo, o vinho nasceu para aproximar as pessoas. "Quando alguém leva uma garrafa nossa para uma ceia ou presente, está levando história, afeto e o melhor do nosso terroir.” Para quem quer variedade, a marca oferece o Kit 6 Garrafas (R$ 599), com dois tintos, dois brancos, um rosé e um espumante — uma solução prática para harmonizar a noite inteira.





Com destaque no Guia do Adega, o rótulo Águas de Março conquistou reconhecimentos como Destaque Tinto, Melhor Monte Belo do Sul e Best Buy (foto: Divulgação )

LaBarr: chocolates premiados e linha de Natal para presentear



Para quem busca presentes gastronômicos sofisticados, a LaBarr, situada na Asa Norte, apresenta uma coleção especial de Natal que une ingredientes brasileiros, produção bean-to-bar e criatividade. Celebrando nove anos e com novos prêmios da Academy of Chocolate, em Londres, a marca lança:

Drágeas de nozes com chocolate branco caramelizado e especiarias (100g, R$ 71)

Drágeas de banana com chocolate 53% ao leite de aveia (130g, R$ 71)

Caixas de bombons (3 a 12 unidades) nos sabores rabanada, manjar de coco, cupuaçu e panetone

Panetone com gotas de chocolate 42% (530g, R$ 99)

Novas barras natalinas (94g, R$ 40), com frutas cristalizadas, nozes, especiarias, laranja e figo

LaBarr se consolidou como uma das marcas mais premiadas da capital federal (foto: Divulgação )

Com trajetória premiada no Brasil, nos EUA e no Reino Unido, a marca se firma como uma das grandes referências do DF em chocolates artesanais — ótima pedida para presentes afetivos e sofisticados. “Nossos chocolates contam histórias e têm identidade. Cada ingrediente é escolhido com propósito e respeito à origem”, afirma a fundadora Adriana Labarrère.









Olinda Bar e Restaurante: ceia completa para encomendar

Para quem quer praticidade sem abrir mão de sabor caseiro, o Olinda Bar e Restaurante, com unidades na Asa Sul e em Taguatinga, preparou um menu especial para encomendas de Natal. As solicitações podem ser feitas até 22 de dezembro, com retirada no dia 24.

O cardápio reúne pratos principais, acompanhamentos e sobremesas, todos pensados para chegar prontos e manter textura e sabor. Entre os destaques:





Assados e pratos principais

Roast beef de filé-mignon (R$ 440/kg)

Peru com molho de champanhe e laranja + farofa natalina (R$ 470)

Porchetta crocante (R$ 240/kg)

Chorizo Angus de Sol (R$ 380)

Pernil assado com molho roti (R$ 350 – 3kg)

Acompanhamentos

Arroz à grega (R$ 89/kg)

Arroz com amêndoas (R$ 100/kg)

Brandade de filhote (R$ 280/kg)

Salpicão (R$ 160/kg)

Farofa natalina (R$ 95/kg)

Mini batatas ao murro (R$ 150/kg)

Sobremesas e panetones artesanais

Banoffe (R$ 220)

Cheesecake de frutas vermelhas (R$ 220)

Pavê duo (R$ 240)

Cremoso de abacaxi com coco (R$ 230)

Guirlanda de brownie (R$ 180)

Chocotones e panetones (R$ 100 a R$ 180)



O menu ainda traz sugestões de vinhos para harmonizar os pratos. “A ideia é permitir que as famílias aproveitem a ceia sem estresse, com preparação profissional e ingredientes de alta qualidade”, destaca o chef Romão Olinda.



A confeitaria do Olinda oferta chocotones para festas de fim de ano (foto: Divulgação )

Los Santos Pizza & Pão: panetones, rabanadas e confeitaria especial



Na Asa Norte, a Los Santos, referência em fermentação natural no DF, lança uma linha especial de panetones e rabanadas assinadas pelo chef Thiago Leopoldino — excelente escolha para a ceia ou para presentear.



Panetones artesanais

Chocotone (R$ 109 – 600g)

Panetone de frutas com cranberry e uva-passa branca (R$ 119 – 600g)

Panetone de Nutella (R$ 139 – 850g)

Panetone de pistache (R$ 149 – 850g)



Rabanadas exclusivas

Bostock: rabanada francesa com brioche, rum, frangipane e amêndoas (R$ 15,90)

Rabanada de brioche com doce de leite (R$ 16,90)

A casa também aposta em doces sazonais como pastel de Natal, supreme, tartelete, bombolini, cruffin e outras delícias.



As encomendas seguem prazos: panetones com 72 horas de antecedência e rabanadas com 24 horas. “Queremos que as pessoas levem para casa algo especial, seja para a ceia, seja para presentear”, afirma o chef.



*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte