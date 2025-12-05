Onde encontrar doces, panetones e vinhos para a ceia no DF

Com a chegada do Natal e do réveillon, cresce a busca por opções práticas e saborosas para facilitar a ceia, presentear ou complementar as confraternizações. Em Brasília, estabelecimentos especializados em gastronomia artesanal, vinhos nacionais e confeitaria vêm ganhando destaque ao oferecer produtos exclusivos, menus sob encomenda e criações sazonais para todos os perfis de celebração.
De panetones de fermentação natural a assados completos, passando por chocolates premiados e vinhos autorais, as marcas locais mostram que é possível celebrar com qualidade, afeto e sem complicações. A seguir, conheça algumas opções para quem quer garantir praticidade neste fim de ano.
Sanabria Vinhos: rótulos nacionais premiados para brindar e presentear
Os vinhos brasileiros seguem em ascensão e, nesta temporada, firmam-se como protagonistas das mesas festivas. Entre as marcas que despontam, a Sanabria Vinhos, localizada na Asa Norte, comandada pelo enólogo Carlos Sanabria, consolida-se como uma das grandes promessas da nova vitivinicultura nacional.
Com premiações no Guia Descorchados 2025, no Guia Adega 2026 e em concursos nacionais, a marca aposta em vinhos artesanais, feitos com mínima intervenção e colheita manual. Entre os destaques estão:
- Águas de Março — Gamay 2023 (R$ 210)
- Cartola — Pinot Noir 2025 (R$ 225)
- Dança Comigo — Chardonnay 2025 (R$ 171)
- Vinicius — Pinot Noir (R$ 210)
Para o enólogo, o vinho nasceu para aproximar as pessoas. "Quando alguém leva uma garrafa nossa para uma ceia ou presente, está levando história, afeto e o melhor do nosso terroir.” Para quem quer variedade, a marca oferece o Kit 6 Garrafas (R$ 599), com dois tintos, dois brancos, um rosé e um espumante — uma solução prática para harmonizar a noite inteira.
LaBarr: chocolates premiados e linha de Natal para presentear
Para quem busca presentes gastronômicos sofisticados, a LaBarr, situada na Asa Norte, apresenta uma coleção especial de Natal que une ingredientes brasileiros, produção bean-to-bar e criatividade. Celebrando nove anos e com novos prêmios da Academy of Chocolate, em Londres, a marca lança:
- Drágeas de nozes com chocolate branco caramelizado e especiarias (100g, R$ 71)
- Drágeas de banana com chocolate 53% ao leite de aveia (130g, R$ 71)
- Caixas de bombons (3 a 12 unidades) nos sabores rabanada, manjar de coco, cupuaçu e panetone
- Panetone com gotas de chocolate 42% (530g, R$ 99)
- Novas barras natalinas (94g, R$ 40), com frutas cristalizadas, nozes, especiarias, laranja e figo
Com trajetória premiada no Brasil, nos EUA e no Reino Unido, a marca se firma como uma das grandes referências do DF em chocolates artesanais — ótima pedida para presentes afetivos e sofisticados. “Nossos chocolates contam histórias e têm identidade. Cada ingrediente é escolhido com propósito e respeito à origem”, afirma a fundadora Adriana Labarrère.
Olinda Bar e Restaurante: ceia completa para encomendar
Para quem quer praticidade sem abrir mão de sabor caseiro, o Olinda Bar e Restaurante, com unidades na Asa Sul e em Taguatinga, preparou um menu especial para encomendas de Natal. As solicitações podem ser feitas até 22 de dezembro, com retirada no dia 24.
O cardápio reúne pratos principais, acompanhamentos e sobremesas, todos pensados para chegar prontos e manter textura e sabor. Entre os destaques:
Assados e pratos principais
- Roast beef de filé-mignon (R$ 440/kg)
- Peru com molho de champanhe e laranja + farofa natalina (R$ 470)
- Porchetta crocante (R$ 240/kg)
- Chorizo Angus de Sol (R$ 380)
- Pernil assado com molho roti (R$ 350 – 3kg)
Acompanhamentos
- Arroz à grega (R$ 89/kg)
- Arroz com amêndoas (R$ 100/kg)
- Brandade de filhote (R$ 280/kg)
- Salpicão (R$ 160/kg)
- Farofa natalina (R$ 95/kg)
- Mini batatas ao murro (R$ 150/kg)
Sobremesas e panetones artesanais
- Banoffe (R$ 220)
- Cheesecake de frutas vermelhas (R$ 220)
- Pavê duo (R$ 240)
- Cremoso de abacaxi com coco (R$ 230)
- Guirlanda de brownie (R$ 180)
- Chocotones e panetones (R$ 100 a R$ 180)
O menu ainda traz sugestões de vinhos para harmonizar os pratos. “A ideia é permitir que as famílias aproveitem a ceia sem estresse, com preparação profissional e ingredientes de alta qualidade”, destaca o chef Romão Olinda.
Los Santos Pizza & Pão: panetones, rabanadas e confeitaria especial
Na Asa Norte, a Los Santos, referência em fermentação natural no DF, lança uma linha especial de panetones e rabanadas assinadas pelo chef Thiago Leopoldino — excelente escolha para a ceia ou para presentear.
Panetones artesanais
- Chocotone (R$ 109 – 600g)
- Panetone de frutas com cranberry e uva-passa branca (R$ 119 – 600g)
- Panetone de Nutella (R$ 139 – 850g)
- Panetone de pistache (R$ 149 – 850g)
Rabanadas exclusivas
- Bostock: rabanada francesa com brioche, rum, frangipane e amêndoas (R$ 15,90)
- Rabanada de brioche com doce de leite (R$ 16,90)
- A casa também aposta em doces sazonais como pastel de Natal, supreme, tartelete, bombolini, cruffin e outras delícias.
As encomendas seguem prazos: panetones com 72 horas de antecedência e rabanadas com 24 horas. “Queremos que as pessoas levem para casa algo especial, seja para a ceia, seja para presentear”, afirma o chef.
*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte