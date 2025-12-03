Diversão para todos os gostos no Natal e no réveillon em Brasília

Por Lara Costa e Leticia Mouhamad — O fim de ano está chegando, e é nesta época do ano que muitos segmentos da economia aumentam seus faturamentos. Hotéis, restaurantes e bares estão entre os que se preparam para atender as confraternizações de réveillon e Natal, com altas expectativas de retorno.

Jael Silva, presidente do Sindhobar — sindicato que congrega as empresas do setor, está bastante otimista em relação à melhoria dos negócios no período indicada pelas sondagens que foram feitas. "Uma pesquisa realizada pela Abrasel-DF (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Distrito Federal) mostrou que 77% das empresas ouvidas esperam aumentar as vendas no fim do ano. Dessas, 52% esperam que esse aumento seja de até 10%", destaca o dirigente.

A mesma pesquisa, realizada em outubro, apontou que 25% dos empresários do setor pretendiam contratar mais funcionários nos últimos meses do ano.

Gabriel Bla's, do Bla's Cozinha Criativa, na 406 Norte, destaca que o restaurante busca investir em vários aspectos — cardápio variado, preços acessíveis, combinação de receitas clássicas com releituras mais modernas — tudo para agradar diferentes paladares com acompanhamentos, proteínas e sobremesas especiais. Para isso, reforça a equipe. "Normalmente, trabalhamos com a nossa própria equipe, sem grandes reforços, mas, quando a demanda aperta, especialmente por causa das encomendas, que sempre são um sucesso, fazemos contratações temporárias para garantir que tudo saia perfeito", antecipa.

O restaurante lança o menu no início de dezembro, trazendo algumas opções tradicionais e novidades, como aves natalinas com molhos especiais, arroz com castanhas, opções com pescados — como bacalhau e camarão, além de saladas, farofas e cuzcuz marroquino, entre outros, todos pensados para deixar a ceia completa. Em relação às sobremesas, haverá clássicos, como tortas e pavês, e receitas autorais.

Para a ceia, por exemplo, há refeições que servem de cinco a seis pessoas — filé suíno + rapadura, ave natalina, bacalhau ao estilo Bla's, camarão thermidor aos três queijos e filé mignon com cogumelos ao molho demiglace, cujos preços vão de R$ 249 a R$ 349, conforme o prato. As guarnições e a sobremesa, que incluem arroz com castanha, salpicão, batata bolinha e a tradicional rabanada custam entre R$ 79 e R$ 109

O resultado dos últimos dois anos foi excelente, de acordo com Gabriel, que espera números ainda melhores. "Em alguns momentos, tivemos até que nos reorganizar para dar conta da alta procura, que superou nossas expectativas e reforçou o quanto esse serviço faz diferença para o público", conta.

Festa

No Complexo Fora do Eixo, haverá festa de réveillon com atrações como bandas e DJs, até a madrugada. O estabelecimento, localizado no SAAN, irá oferecer drinques clássicos, autorais e criações especiais.

Complexo Fora do Eixo terá réveillon com atrações até a madrugada (foto: Divulgação)

Este ano, será inaugurado um novo ambiente na casa de festas. "A programação promete ser especial, e nas grandes festas, costumamos contar com colaboradores freelancers para reforçar a equipe, sempre que necessário, garantindo um atendimento à altura, mantendo aquele clima acolhedor para todo mundo se sentir em casa", diz Henrique Japa, um dos sócios.

Para ele, esse retorno se deve ao fato de o réveillon ser uma celebração importante para o público. "Até mesmo com o Natal, que tem um perfil mais familiar, oferecemos uma festa que começa exatamente depois da ceia, ideal para quem quer fechar a noite com boa música, ambiente incrível, gente animada e ótimos drinques", acrescenta.

Henrique acredita que o faturamento pode ser acima do esperado. "Com o nosso novo posicionamento e as novidades que estamos preparando, queremos abraçar ainda mais perfis de público, não só os mais jovens, mas, sim, ampliar sem perder a essência do Complexo Fora do Eixo, elevando a experiência", enfatiza.

Para o local, os organizadores estão fechando as atrações, e os valores dos ingressos ainda não estão disponíveis.

Hospedagem

Em todos os anos, o Villa Triacca Hotel Vinícola & Spa, na BR 251, Km 6, faz uma programação especial de fim de ano, com uma festa que ocorre com vista panorâmica dos vinhedos e, no momento dos fogos, o brilho ilumina os parreirais. Para este ano, a expectativa de lucro é mais positiva com a inauguração de seis suítes que estão sendo reformadas, piscinas aquecidas individuais e exclusivas com vista para os lagos.

No Villa Triacca, a festa com queima de fogos terá vista panorâmica (foto: Giovanna Fischborn/CB)

Como essa época também é o início das férias, o movimento aumenta e, por isso, o local faz contratações pontuais para reforço de equipe, além de treinamentos. "Todos os colaboradores do Villa Triacca são moradores da região do Programa de Assentamento Dirigido (PAD-DF), uma escolha alinhada ao nosso compromisso com a sustentabilidade social", reforça Natália Triacca, gerente, proprietária e sócia do hotel.

As tarifas no local variam conforme a temporada, o dia da semana e a categoria. As diárias saem a partir de R$ 760 para duas pessoas. O estabelecimento está preparando um pacote especial de três diárias, com tarifas a partir de R$ 1.890 por noite, e que variam conforme a categoria da acomodação. "A experiência inclui café da manhã, acesso aos nossos atrativos naturais, como trilha entre a vegetação do Cerrado e pedalinhos pelos lagos, e uma ceia da virada cuidadosamente elaborada. À meia-noite, os hóspedes celebram a queima de fogos sobre os vinhedos e o brinde com espumante Villa Triacca, criando um momento inesquecível para receber o novo ano", adianta Natália.

A ceia de fim de ano do Villa Triacca é inspirada na essência italiana, na tradição gaúcha e na valorização dos ingredientes e produtores locais. "A proposta não é apresentar algo futurista ou conceitualmente inovador, mas, sim, recuperar o sabor do lar brasileiro, aquilo que remete à memória afetiva e ao espírito das festas tradicionais, com decoração seguindo esse mesmo conceito", finaliza.