Croquetes perfeitos: 6 receitas fáceis e crocantes para experimentar

Veja como preparar opções diferentes e deliciosas para aproveitar no fim de semana

Croquete de carne moída (Imagem: Sheviakova Kateryna | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O croquete é uma opção prática e saborosa para servir como petisco nas reuniões entre amigos e familiares. Preparado com ingredientes simples, ele pode ser combinado com diferentes tipos de recheios para ressaltar o sabor. A seguir, separamos 6 receitas simples e crocantes para você preparar em casa. Confira!

Croquete de carne moída 

Ingredientes 

Massa

  • 2 colheres de sopa de manteiga 
  • 1 xícara de chá de água 
  • 1 colher de sopa de sal 
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo 

Recheio 

  • 1 colher de sopa de óleo 
  • 200 g de carne moída 
  • 1 cebola descascada e ralada 
  • 2 dentes de alho descascados e picados 
  • Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto 

Montagem 

  • 1/2 xícara de chá de farinha de rosca 
  • 1 ovo batido 
  • Óleo para fritar 

Modo de preparo 

Massa 

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a água e deixe no fogo até levantar fervura. Após, desligue o fogo e acrescente o sal. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa bem. Leve ao fogo médio até a massa começar a soltar da panela, sempre mexendo. Desligue o fogo, transfira a massa para um recipiente e espere esfriar.

Recheio 

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue o alho e a cebola até dourar. Adicione a carne moída e frite até ficar soltinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano e refogue por mais 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Montagem 

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão, coloque um pouco de recheio no centro e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em seguida, passe os croquetes no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até que dourem. Sirva em seguida.

Croquete de atum 

Ingredientes 

  • 4 colheres de sopa de manteiga 
  • 1 cebola descascada e picada 
  • 360 g de atum ralado e escorrido
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 100 ml de leite quente
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • 1 ovo batido
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca
  • Sal a gosto 
  • Óleo para fritar 

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o atum e refogue por 3 minutos. Junte a farinha de trigo e mexa até a massa desgrudar do fundo da panela. Por último, coloque o sal, o leite e a salsa e mexa bem. Desligue o fogo e espere a massa esfriar.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em seguida, passe os croquetes no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até que dourem. Sirva em seguida.

Croquete de frango

Ingredientes

  • 1 kg de peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 xícara de chá do caldo do cozimento do peito de frango
  • 5 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 ovos batidos
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo do cozimento e cozinhe até reduzir. Junte a farinha de trigo, o queijo, a salsa e os ovos e cozinhe, mexendo sempre, até a massa desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e espere esfriar.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de um croquete e passe na farinha de rosca. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até que dourem. Sirva em seguida.

Três croquetes em um prato branco
Croquete de milho-verde (Imagem: Natalia Mylova | Shutterstock)

Croquete de milho-verde

Ingredientes 

  • 2 xícaras de chá de água 
  • 200 g de milho-verde
  • 4 colheres de sopa de manteiga 
  • 1 xícara de chá de caldo de galinha 
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo 
  • 1 ovo batido 
  • 1/2 xícara de chá de farinha de rosca 
  • Óleo para fritar 

Modo de preparo 

Em um liquidificador, coloque o milho-verde e a água e bata até ficar homogêneo. Transfira a mistura para uma panela, adicione a manteiga e o caldo de galinha e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente a farinha de trigo e mexa até a massa começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e espere a massa esfriar.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um croquete. Repita o processo com toda a massa. Em seguida, passe os croquetes no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até que dourem. Sirva em seguida.

Croquete de mandioca

Ingredientes

  • 600 g de mandioca descascada, cozida e amassada
  • 3 ovos
  • 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 2 claras de ovo
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
  • Farinha de rosca para empanar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a mandioca, os ovos, o queijo, a farinha de trigo, o fermento, a pimenta-do-reino e a salsa e misture. Acrescente o sal e mexa para incorporar. Com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de croquete. Disponha sobre uma assadeira, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Após, retire os croquetes da geladeira, passe na clara de ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione os croquetes e frite até que dourem. Sirva em seguida.

Croquetes de repolho com cogumelo

Ingredientes

  • 1 repolho picado bem fino
  • 300 g de cogumelo champignon picado
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 folha de louro
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça a manteiga e uma colher de sopa de óleo em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até murchar. Em seguida, acrescente o repolho, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro. Cozinhe até o repolho amolecer completamente e perder toda a água — deve ficar seco. Retire a folha de louro.

Depois, em uma frigideira, aqueça o restante do óleo em fogo médio. Adicione o champignon picado. Refogue até dourar levemente e perder a umidade. Em seguida, misture o cogumelo ao repolho cozido. Ajuste sal e pimenta-do-reino e deixe esfriar totalmente antes de moldar. Após, divida o recheio em porções. Modele rolinhos compactos. Passe cada rolinho na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por fim, na farinha de rosca. Aperte bem para fixar o empanamento.

Após, aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio. Frite os croquetes até ficarem dourados por todos os lados. Escorra sobre papel-toalha e sirva.

PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 05/12/2025 19:08
