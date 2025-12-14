Pijamas natalinos transformam a noite em aconchego e tradição

A magia do Natal deixou de ser apenas oriunda das mesas cheias, das ceias caprichadas e das luzes piscando. Nos últimos anos, a noite ganhou um novo protagonista dentro das casas brasileiras: o pijama natalino. A peça, antes vista só para a hora de dormir, virou parte da estética da data, ajudando a compor fotos em família e se tornando um dos produtos mais disputados do fim de ano. A febre, que movimenta muitas empresas, também cria uma tradição especial entre famílias, casais e grupos de amigos.

Para Dani Pessoa, empresária e dona da Maria Geralda, loja de roupas bordadas, escolher comemorar a festividade com pijamas da época vai muito além do conforto. Ela afirma que a família que toma essa decisão escolhe criar uma história cheia de significado. “Hoje está acontecendo tudo tão rápido que esses momentos em família ou com amigos, de criar memórias e encontros confortáveis, estão em alta e são importantes. Os pijamas fazem parte disso tudo de uma forma muito linda.”

Com uma visão empresarial parecida, Vanessa Cavaleiro Smith, fundadora da loja de peças de dormir Pijamei, comenta que a adoção da tradição cria um senso de pertencimento e união. “Vestir pijamas festivos iguais reforça a ideia de que estamos juntos. Família, casal e amigos transformam o momento de Natal em algo mais simbólico, visual e memorável”.

Ela também afirma que os momentos fotográficos durante a noite são facilitados. “Com o boom das redes sociais, ter pijamas combinando rende fotos, vídeos, recordações que valorizam a união e o clima natalino. Isso dá uma experiência a mais que vai além da ceia”, comenta.

Tendência e conforto

Entre as lojas especializadas, o cenário é de crescimento constante. Modelos com estampa de rena, xadrez vermelho, frases festivas e tecidos mais leves para o calor brasileiro aparecem entre os mais procurados. Além deles, peças iguais para pais, filhos e até pets continuam sendo o grande destaque das vendas de dezembro.

E para quem cresceu vendo filmes natalinos em que os personagens usam o famoso moletom da festividade, também é possível passar o feriado realizando o sonho. “Os modelos americanos e as cores tradicionais ganharam o coração de grande parte do meu público. E eu realizo essa vontade de viver algo mágico, como um sonho da TV”, afirma Vanessa.

Materializando o sonho hollywoodiano, Érica Araújo, dona da loja Edormir Pijamas, reforça que o modelo que lembra o suéter natalino dos filmes é um dos mais procurados atualmente. “O que eu faço é adaptar ao gosto do cliente, então costuro bolsos, mudo tamanhos e adapto as cores conforme a personalidade da pessoa”, explica.

Para um pijama confortável, Érica garante que os tecidos de malha, malha de poliamida, viscose, fibra e algodão são indispensáveis. Com eles, a empresária se preparou com antecedência para oferecer qualidade e espírito natalino. “É muito difícil encontrar estampas bonitas, e aí eu acabei me antecipando, comprei bem antes para conseguir fazer. As pessoas estão encomendando de todo o Brasil”, conta.

Para as famílias recheadas com o espírito infantil, Vanessa Cavaleiro explica que os melhores modelos são os de manga longa e calça, feitos com algodão 100%, que permitem ficar na sala de casa com conforto e visual agradável. “É bom para brincar e abrir presentes com as crianças”, comenta.

Um complemento especial

E não é só a moda que entra nesse clima reconfortante. Como complemento aos pijamas típicos do feriado, a atmosfera natalina se espalha pela casa inteira com cheiros que lembram um café da manhã deixado pelo Papai Noel, com essências de biscoito de gengibre, canela e panetone. Dona da Sorelle Essenza, Carol Lawall comenta que a junção dos cheiros com o pijama combina e torna tudo mais memorável.

“O Natal é sinônimo de família reunida e amor. E nada mais certo que se sentir em casa traz a paz e o acolhimento que temos nessa época, automaticamente o relaxamento e a alegria da família estar reunida. E nada melhor que se sentir ainda mais confortável vestindo um pijama e sentindo a essência mágica da época”, diz.

A especialista trabalha no setor há mais de 10 anos e afirma que, assim como as peças de dormir, o olfato tem um poder especial na hora de resgatar memórias. “Eles chegam direto a uma parte do cérebro ligada às emoções e às memórias. Por isso, quando você sente um aroma como o de frutas cristalizadas, seu cérebro rapidamente lembra momentos antigos que estavam guardados. É como se o aroma abrisse uma porta para o passado, fazendo você reviver sensações que estavam adormecidas.”

Ao longo dos anos, a busca pelo aroma aconchegante levou Carol à produção de essências de Gingerbread, famoso biscoito de Natal, panetone, figo e cinnamon blend, que traz o cheiro característico da canela com um blend de frutas cristalizadas. O trabalho da empresária transforma uma noite comum em uma experiência sensorial, com elementos visuais, táteis e olfativos. “O ambiente preparado, com cheiro, luz baixa e decoração, conversa diretamente com os pijamas natalinos e as fotos espontâneas feitas entre risadas”, finaliza.

