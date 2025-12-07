Cafona ou atemporal? A nova era da calça skinny

Após anos de reinado absoluto das modelagens amplas, das wide legs às pantalonas, a calça skinny, que marcou fortemente os anos 2010, reaparece com força renovada. Mas esse retorno não significa revisitar o passado ao pé da letra, a peça ressurge modernizada, mais ligada ao conforto e adaptada ao cenário multitendência atual.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a consultora de imagem Marcele Monte Mor, o reaparecimento da skinny reflete o caráter cíclico da moda. Ela explica que, apesar da explosão das modelagens folgadas no pós-pandemia, há um desejo crescente por silhuetas que realcem curvas e tragam de volta uma feminilidade mais marcada, mesmo que de forma mais moderna.

A consultora de imagem, stylist e professora de moda Nina Stellato aponta que esse movimento também dialoga com o resgate da estética nostálgica. "O movimento é resultado da soma: nostalgia dos anos 2000 e 2010, saturação das wide legs, push das passarelas e um desejo de silhuetas que valorizam as pernas."

"Não vemos mais aquelas silhuetas superajustadas, quase impossíveis de vestir, nem a cintura super baixa que foi tão forte no passado. Também não é mais protagonista aquela calça com excesso de elastano, cheia de pedrarias, rasgos exagerados e lavagens muito desbotadas", destaca Marcele. A skinny moderna vem com uma proposta mais atemporal, com estética clean e elegante, lavagens mais simples, cintura média ou alta e apenas a quantidade necessária de elastano para garantir conforto e mobilidade, sem ficar com aparência de "calça embalada a vácuo."

Nina reforça essa evolução tecnológica, apontando que a skinny atual vem com tecidos de stretch confortável, barras levemente afuniladas e uma estrutura mais sofisticada, menos colada. Marcele acrescenta que o conforto deixou de ser um obstáculo, pois fibras respiráveis e percentuais reduzidos de elastano (entre 2% e 4%) reduziram o desconforto histórico que muitos associavam à peça.

"É natural que algumas mulheres ainda tenham receio de voltar a vestir essa modelagem justamente pela memória daquela skinny apertada, difícil de tirar e pouco respirável. Mas a forma como o tecido é construído faz total diferença na experiência de uso. Fibras naturais, como o algodão, e fibras respiráveis, como tencel e liocel, garantem muito mais conforto", diz a consultora de imagem Marcele Monte Mor.

Outro fator decisivo é a influência da Geração Z. As especialistas observam que os jovens têm um olhar irreverente sobre tendências e recuperam peças do passado sem o peso das antigas regras. Para muitos, o retorno da skinny começa no garimpo de brechós e no aproveitamento de peças antigas, reinterpretadas com estética atual. Nina ressalta que a Gen Z ressignifica a calça com humor e ironia, adotando a skinny como item "antitrend", justamente por ser inesperada em meio ao domínio das shapes amplas.

Uma tendência entre muitas

Tanto Marcele quanto Nina concordam que a skinny não volta como protagonista, mas como uma entre várias opções possíveis no guarda-roupa contemporâneo. A moda atual abraça pluralidade de corpos, estilos e proporções, e a skinny entra apenas como mais uma alternativa para quem gosta de silhuetas ajustadas.

Marcele reforça que a peça pode funcionar para todos os corpos quando usada de forma estratégica, sempre com foco em equilíbrio e criação de harmonia visual. "Quando falamos de modelagem, é essencial avaliar o corpo sob o ponto de vista das proporções, e não apenas do peso. Há mulheres com biotipos semelhantes, mas com pesos totalmente diferentes, e ambas podem ficar bem de skinny, desde que a escolha da peça seja estratégica.

Leia também: Estilo e criatividade na terceira idade: o envelhecimento não te afasta da moda

Nina segue o mesmo raciocínio ao afirmar que a skinny se encaixa bem quando conforto e liberdade estética são priorizados. "A skinny pode funcionar em todos os corpos quando usada sem a lógica de 'correção' — foco em conforto, styling equilibrado e liberdade estética, não em camuflar nada", salienta.

Como usar agora

No styling, o segredo está nas proporções. A skinny contemporânea dialoga tanto com a estética clean girl, que aposta em camisas, blazers e calçados minimalistas, quanto com a messy girl, que a combina com sobreposições, texturas e casacos pesados. Complementos como slingbacks, loafers, botas e tênis minimalistas atualizam a peça sem esforço.

Nina sugere jogos de contraste entre parte inferior ajustada e parte superior ampla, pensados com camisas oversized, casacos longos e sapatos mais robustos, como plataformas e botas biker. "O ideal hoje é justamente evitar a silhueta inteiramente ajustada e brincar com proporções", adciona Marcele.

Leia também: BFSHOW: veja os sapatos que serão tendência no Brasil no inverno 2026

Para Marcele, a skinny não é uma tendência passageira, ela acredita que a modelagem permanece como parte do repertório das mulheres, ganhando novas leituras ao longo do tempo. "Eu torço para que ela fique!", afirma. Nina, por outro lado, vê o retorno como um revival forte, porém, provavelmente temporário, ressaltando que dificilmente a skinny retomará o monopólio que teve no início da década passada.









