Café da tarde: 6 receitas rápidas e deliciosas para inovar

O café da tarde é uma pausa necessária para repor as energias e retomar o ritmo das atividades do dia com mais disposição. Esse momento costuma trazer conforto e um respiro na rotina, tornando-se ainda mais agradável quando acompanhado de algo saboroso. Por isso, receitas rápidas e práticas são ideais para essa hora, já que permitem preparar lanches gostosos sem complicação, garantindo praticidade e um toque especial na metade da tarde. Confira!

Queijadinha

Ingredientes

395 g de leite condensado

2 gemas de ovo peneiradas

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 xícara de chá de coco ralado

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite condensado e as gemas e misture até obter um creme consistente. Adicione o queijo e o coco ralado e mexa até incorporar bem. Reserve. Unte pequenas formas com manteiga, divida a massa entre elas e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Biscoito de polvilho assado

Ingredientes

500 g de polvilho azedo

200 ml de água

150 ml de óleo

5 ovos

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, transfira a água para um recipiente, coloque o polvilho e o óleo e misture bem. Tempere com sal e mexa para incorporar. Adicione os ovos, um de cada vez, e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma forma com manteiga, coloque a massa em um saco para confeitar e modele os biscoitos sobre a forma. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de milho cremoso (Imagem: estudiofcx | Shutterstock)

Bolo de milho cremoso

Ingredientes

300 g de milho-verde

3 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 de xícara de chá de açúcar

3 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de fubá

6 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os grãos de milho-verde, os ovos, a manteiga, o açúcar, o leite, o fubá e a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, adicione o fermento em pó e o queijo parmesão e bata por mais 2 minutos. Reserve. Unte uma forma com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora. Sirva em seguida.

Pão de queijo na air fryer

Ingredientes

1 xícara de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de polvilho azedo

1 ovo

1 xícara de chá de queijo meia cura ralado

1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de óleo

1/2 colher de chá de sal

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o polvilho doce, o polvilho azedo e o sal. Em uma panela, aqueça o leite com o óleo em fogo médio até começar a ferver. Despeje essa mistura quente sobre os polvilhos e mexa bem até formar uma massa úmida. Deixe esfriar um pouco e acrescente o ovo e o queijo ralado, misturando até obter uma massa homogênea. Modele bolinhas pequenas com as mãos levemente untadas com óleo. Preaqueça a airfryer por 3 minutos a 180 °C. Coloque as bolinhas dentro da cesta, deixando um pequeno espaço entre elas. Asse por 10 a 12 minutos ou até ficarem douradas por fora. Sirva em seguida.

Bolo de banana de caneca (Imagem: Nataliia Suietska | Shutterstock)

Bolo de banana de caneca

Ingredientes

1 ovo

1 banana amassada

4 colheres de sopa de leite

1 colher de sopa de óleo

3 colheres de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de farinho de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo

Em uma caneca de 300 ml, coloque todos os ingredientes e misture até ficar homogêneo. Leve a caneca ao micro-ondas por 3 minutos em potência alta. Sirva em seguida.

Crepioca de queijo e tomate

Ingredientes

2 ovos

2 fatias de queijo muçarela

3 colheres de sopa de goma de tapioca

3 rodelas de tomate

Azeite, sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos até ficarem homogêneos. Em seguida, adicione a goma de tapioca e o sal e misture bem. Em uma frigideira untada com azeite, despeje a mistura e frite em fogo médio até dourar. Vire para fritar o outro lado. Adicione o queijo, o tomate e o orégano. Dobre a crepioca ao meio e sirva em seguida.