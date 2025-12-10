Como dormir melhor: 6 simpatias simples e eficazes para noites tranquilas

Uma noite de sono tranquila é essencial para a saúde física e mental. No entanto, muitas pessoas enfrentam dificuldades para combater a insônia e dormir bem. A boa notícia é que alguns rituais simples antes de dormir podem ajudar: além de hábitos saudáveis, simpatias podem contribuir para um descanso mais profundo, permitindo que o corpo e a mente repousem adequadamente.

Pensando nisso, a espiritualista Kélida Marques compartilha 6 simpatias poderosas que prometem ajudar a superar a insônia e melhorar o sono. Veja!

1. Banho de ervas

Prepare um banho com ervas como camomila, lavanda e melissa. Após o banho de higiene, despeje a mistura de ervas do pescoço para baixo, enquanto visualiza a energia negativa sendo removida do seu corpo. A espiritualista Kélida Marques explica: “Esse banho auxilia na purificação e no relaxamento do corpo, promovendo uma sensação de tranquilidade, ideal para uma noite de sono reparadora”.

2. Chá calmante

Antes de ir para a cama, prepare um chá de maracujá, valeriana ou erva-cidreira. Beba-o lentamente, permitindo que a calma e o relaxamento tomem conta de você. A espiritualista enfatiza que “essas ervas possuem propriedades relaxantes que acalmam o sistema nervoso, auxiliando no combate à insônia”.

3. Crie um ambiente aconchegante

Torne o ambiente propício para o sono, fazendo do seu quarto um refúgio tranquilo. Utilize cores suaves nas paredes, mantenha a temperatura adequada e evite a presença de aparelhos eletrônicos. “Um ambiente acolhedor e livre de distrações auxilia o corpo e a mente a se prepararem para o sono reparador”, diz a especialista.

4. Faça meditação guiada

Antes de dormir, dedique alguns minutos para uma meditação guiada. Concentre-se na respiração, visualize-se em um local tranquilo e repita afirmações positivas, como “estou em paz” e “meu sono é tranquilo e restaurador”. A meditação induz o indivíduo ao relaxamento e acalma a mente, afastando preocupações e pensamentos que possam interferir no sono.

5. Utilize cristais

Coloque um cristal de ametista ou quartzo rosa próximo à sua cama. “Esses cristais são conhecidos por suas propriedades relaxantes e calmantes, podendo ajudar a criar uma atmosfera propícia para o sono”, conta a espiritualista.

6. Copo com água e sal

A combinação de água e sal funciona como um ótimo catalisador de energias, atraindo proteção e harmonia para o ambiente. Para fazer essa simpatia, basta encher um copo com água, adicionar uma pitada de sal grosso e colocá-lo ao lado da cama, próximo à cabeceira. Antes de dormir, peça proteção e energias positivas para garantir um sono revigorante.

Consulte um especialista

Apesar dos benefícios das simpatias, a espiritualista reforça que nada substitui o acompanhamento de um profissional da saúde. “É sempre importante ter o acampamento de um profissional para as questões relacionadas ao sono; as simpatias servem para relaxar e proporcionar uma noite tranquila. Se o problema persistir, não demore em procurar um médico”, finaliza Kélida Marques.

