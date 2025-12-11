Sucos verdes funcionais: 8 receitas refrescantes e saudáveis para o verão

Os sucos verdes se destacam como aliados refrescantes e saudáveis durante os meses quentes do verão. Combinando uma variedade de ingredientes, como frutas e vegetais, essas bebidas oferecem uma explosão de nutrientes essenciais. Além disso, suas propriedades hidratantes ajudam a manter o corpo fresco e fornecem uma abundância de vitaminas, minerais e antioxidantes que promovem a saúde.

Por isso, a seguir, confira como preparar 8 receitas de suco verde deliciosas!

Suco verde de couve com laranja e limão

Ingredientes

3 folhas de couve

2 laranjas descascadas, cortadas em quatro partes e sem sementes

1 limão descascado e cortado em rodelas

1 fatia de gengibre

1 l de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco, se achar necessário, e sirva em seguida.

Suco verde de salsa, couve e abacaxi

Ingredientes

1 colher de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de couve

1 fatia de abacaxi descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 350 ml de água de coco gelada

3 folhas de hortelã

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco verde de espinafre com pepino

Ingredientes

350 ml de água

1 xícara de chá de espinafre

1/2 xícara de chá de pepino descascado e picado

descascado e picado 2 talos de aipo fatiados

1/2 xícara de chá de abacaxi descascado e picado

1 maçã-verde sem sementes e picada

1 fatia de gengibre descascada

Suco de 1 limão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco verde de aipo com limão (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

Suco verde de aipo com limão

Ingredientes

1 talo de aipo

Suco de 2 limões

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã

1 colher de chá de canela em pó

500 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco verde de couve e melão

Ingredientes

2 folhas de couve

1 fatia de melão descascada e picada

descascada e picada 2 rodelas de pepino

1 colher de sopa de linhaça

300 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o melão, a couve, o pepino e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a linhaça e as pedras de gelo e bata para triturar. Sirva em seguida.

Suco verde de couve com açafrão

Ingredientes

1 folha de couve

1 colher de sopa de gengibre em pó

1 colher de café de açafrão em pó

em pó Suco de 1 limão

350 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco verde de kiwi com espinafre e chia (Imagem: Yulia Furman | Shutterstock)

Suco verde de kiwi com espinafre e chia

Ingredientes

2 kiwis descascados e picados

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 pepino fatiado

1 xícara de chá de água gelada

1 colher de chá de sementes de chia

Suco de 1/2 limão

Gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o kiwi, as folhas de espinafre, o pepino e a água gelada. Bata bem até obter um suco homogêneo. Acrescente o suco de limão e bata rapidamente. Sirva em um copo, adicione gelo e finalize com as sementes de chia por cima.

Suco verde de alface com manga e hortelã

Ingredientes

4 folhas de alface

1 xícara de chá de manga picada

picada 6 folhas de hortelã

1 xícara de chá de água gelada

Suco de 1/2 limão

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.