Cardápio semanal: 5 receitas ricas em proteínas para almoço e jantar

Montar um cardápio semanal equilibrado não precisa ser complicado nem sem graça. Com escolhas certas, é possível variar o almoço e o jantar, garantir boas doses de proteína e ainda ganhar praticidade no dia a dia. Pensando nisso, reunimos 5 receitas ricas em proteínas, saborosas e fáceis de preparar, perfeitas para quem quer se alimentar melhor. Confira!

Frango grelhado com pesto de manjericão e espinafre

Ingredientes

2 filés de peito de frango

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de folhas de manjericão

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

1 dente de alho descascado e picado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

150 g de iogurte natural

2 colheres de sopa de castanha-de-caju picadas

Suco de 1/2 limão

Tomate-cereja e folhas de manjericão para servir

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peito de frango com sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe descansar 10 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio com 1 colher de azeite de oliva e grelhe os filés por 6 minutos de cada lado. Retire do fogo e reserve.

Em um liquidificador, coloque o manjericão, o espinafre, o alho, o queijo parmesão, a castanha-de-caju, o suco de limão e o iogurte natural. Bata até obter uma mistura homogênea e, aos poucos, coloque 2 colheres de azeite de oliva. Sirva o frango acompanhado com o pesto e decorado com tomate-cereja e folhas de manjericão.

Peixe assado com batata

Ingredientes

2 filés de peixe

2 batatas descascadas e cortadas em rodelas

2 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e ervas secas a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com alho, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e ervas. Distribua as batatas em uma assadeira, regue com metade do azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire do forno, acomode os filés de peixe por cima das batatas e regue com o restante do azeite de oliva. Leve novamente ao forno por mais 20 minutos. Sirva em seguida.

Lentilha com frango desfiado

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

2 xícaras de chá de água

200 g de peito de frango cozido e desfiado

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 folha de louro

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe a lentilha com água e folha de louro em fogo médio até ficar macia. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o frango desfiado e misture. Junte a lentilha cozida e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 5 minutos e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Carne salteada com pimenta (Imagem: Kritchai7752 | Shutterstock)

Carne salteada com pimenta

Ingredientes

400 g de carne bovina cortada em tiras

3 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e fatiada

descascada e fatiada 1 pimenta vermelha sem sementes e cortada em tiras

1 xícara de chá de folhas de manjericão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça metade do azeite de oliva em fogo médio. Acrescente a carne em pequenas porções e deixe dourar sem mexer muito até selar bem. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma frigideira, coloque o restante do azeite de oliva e aqueça. Adicione o alho e a cebola e refogue até ficarem levemente dourados. Junte a pimenta vermelha e mexa. Volte a carne para a frigideira, tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize as folhas de manjericão e cozinhe até murcharem. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Omelete de forno com atum

Ingredientes

4 ovos

170 g de atum em água escorrido desfiado

1/2 cebola descascada e picada

1/2 tomate sem sementes e picado

3 colheres de sopa de leite

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o leite até ficar homogêneo. Acrescente o atum escorrido, a cebola, o tomate, o queijo parmesão, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e misture. Unte um refratário com o azeite de oliva, despeje a mistura e leve ao forno preaquecido a 180 °C até a omelete ficar firme e levemente dourada por cima. Retire do forno e espere amornar. Sirva em seguida.