Simpatias com pimenta: 4 rituais para fortalecer o amor

As simpatias são práticas antigas utilizadas para conquistar diversos desejos. Geralmente, envolve rituais simples, como acender velas, recitar palavras especiais ou usar elementos simbólicos. Entre esses elementos, a pimenta, que é muito popular em várias culturas como símbolo de proteção, assume um papel cheio de mistérios e magia no esoterismo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro, a pimenta é conhecida por sua capacidade de absorver energias negativas, afastar pessoas indesejadas e trazer proteção. Por isso, as simpatias com ela são tão poderosas, eficazes e populares.

“As simpatias são capazes de direcionar nossas intenções e desejos, oferecendo um campo vibracional ideal para atrair o que desejamos. Falando propriamente da pimenta, ela tem propriedades capazes de intensificar paixões e afastar influências negativas, fortalecendo assim os laços afetivos e promovendo um relacionamento mais harmonioso”, explica.

Para potencializar seus pedidos amorosos, Yara Vieira lista 4 simpatias com a pimenta. Veja!

1. Simpatia para afastar a inveja do relacionamento

Materiais

3 dentes de alho com casca

3 pimentas dedo-de-moça

1 caneta

1 pedaço de papel

Sal

Modo de fazer

O primeiro passo dessa simpatia é amassar bem os dentes de alho com o sal e as pimentas dedo-de-moça. Em seguida, use a caneta para escrever o nome da pessoa invejosa no papel. Depois, visualize com muita fé a pessoa amada e você sendo felizes juntos enquanto despeja a mistura de alho, sal e pimenta sobre o nome da pessoa invejosa. Por fim, enterre o papel com a mistura em um jardim, dizendo: “Sua inveja irá embora assim como o seu nome enterrado”.

2. Simpatia para afastar rivais

Materiais

3 pimentas vermelhas de qualquer tipo

1 lasca de eucalipto

3 folhas de arruda

Modo de fazer

Faça um buraco na terra e enterre as folhas de arruda, as pimentas vermelhas e a lasca de eucalipto. Enquanto faz isso, pense na inveja que essas pessoas sentiram do seu relacionamento. Feche o buraco e reze para o seu anjo da guarda.

É possível deixar a pessoa amada ainda mais apaixonada por meio de simpatias (Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock)

3. Simpatia para deixar a pessoa mais apaixonada

Materiais

1 pimenta vermelha

1 pedaço de papel vermelho

1 calcinha nova vermelha

Modo de fazer

Marque um encontro com a pessoa amada para a segunda noite de Lua cheia. Na noite anterior, primeira Lua cheia, embrulhe a pimenta vermelha no papel vermelho. Em seguida, pegue uma calcinha vermelha nova e dobre-a com o embrulho no meio. Deixe-a em um lugar em que pegue a luz do luar durante a noite toda. No dia seguinte, desdobre a calcinha, tire o embrulho e enterre-o junto de uma roseira de rosas-vermelhas. Use a calcinha nessa mesma noite, sem lavar, durante o encontro com a pessoa. Ela permanecerá enlouquecida por você.

4. Simpatia para o amor

Materiais

1 prato

2 pimentas vermelhas

2 colheres de sopa de mel

2 corações de papel vermelho

1 caneta

Modo de fazer

Coloque no prato as pimentas vermelhas e o mel. Nos corações de papel vermelho, escreva seu nome e o nome da pessoa amada. Coloque-os no prato, no meio do mel e das pimentas vermelhas. Deixe-os lá por sete dias. Durante essa semana, mentalize todos os dias cenas de amor ardente entre vocês, enquanto segura esse prato, preferencialmente antes de dormir. Mantenha o prato escondido enquanto durar o tempo da simpatia e, no dia seguinte, jogue tudo fora. Se quiser, pode lavar o prato e reutilizá-lo.

Por Luana Farias