Capricórnio no amor: veja como o capricorniano se relaciona com os 12 signos

No amor, Capricórnio se mostra reservado, seletivo e profundamente comprometido. Regido por Saturno, o signo não se entrega com facilidade, pois precisa sentir segurança, estabilidade e propósito na relação antes de abrir o coração. Quando decide amar, é leal, responsável e constante, demonstrando afeto mais por atitudes do que por palavras.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Não tendem a atitudes românticas, mas, quando se comprometem com alguém, são sinceros e verdadeiros. Como não costumam perder o seu precioso tempo, só se envolvem em uma relação se realmente fizer sentido para eles”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Os capricornianos valorizam relações duradouras, com planos bem definidos e construção a longo prazo, evitando envolvimentos superficiais. Embora possam parecer frios à primeira vista, carregam sentimentos intensos e verdadeiros, que são revelados aos poucos, conforme a confiança cresce e o vínculo se fortalece. “Eles buscam um relacionamento estável, em que haja segurança para ambos”, comenta.

A seguir, Thaís Mariano explica como o signo de Capricórnio se relaciona com os demais nativos do zodíaco. Confira!

Capricórnio e Áries

Para a relação entre Áries e Capricórnio dar certo, é preciso que ambos tenham tolerância e disposição (Imagem: arammart | Shutterstock)

Dois signos que gostam de ter razão. A relação entre eles pode ser bem desafiadora, pois também possuem naturezas diferentes. O ariano, espontâneo e cheio de energia, age sem refletir e não gosta muito da rotina. O capricorniano, por sua vez, é cauteloso, sistemático, organizado e direciona sua energia àquilo que acredita fazer sentido. Para que o relacionamento dê certo, ambos precisam ter tolerância e disposição.

Capricórnio e Touro

Touro e Capricórnio são práticos e gostam do que é real e concreto (Imagem: arammart | Shutterstock)

Ambos são práticos, trabalhadores, ambiciosos, conservadores e gostam do que é real e concreto. Buscam também segurança em todas as áreas da vida. No entanto, o taurino tem necessidade de carinho e afeto, já o capricorniano costuma ser reservado e frio. Para relações de trabalho, funcionam muito bem juntos.

Capricórnio e Gêmeos

Gêmeos e Capricórnio são bastante distintos, mas ambos podem aprender muito juntos (Imagem: arammart | Shutterstock)

Dois signos bastante distintos. Gêmeos é mental, inquieto, disperso, curioso e cheio de opiniões. Capricórnio, em contrapartida, se mantém conservador, comprometido e persistente. No entanto, com dedicação, ambos têm oportunidade de aprender juntos. O geminiano contribui com mais leveza para a relação, enquanto o capricorniano oferece maior estabilidade.

Capricórnio e Câncer

Câncer e Capricórnio buscam relações estáveis e valorizam a segurança (Imagem: arammart | Shutterstock)

O canceriano se mostra sensível, emotivo e acolhedor, enquanto o capricorniano apresenta uma postura prática, racional e reservada. No entanto, ambos buscam relações estáveis e valorizam a segurança. Além disso, Câncer oferece mais afeto a Capricórnio, incentivando-o a se abrir. Por sua vez, o capricorniano contribui para que o canceriano desenvolva mais maturidade e inteligência emocional.

Capricórnio e Leão

Por serem signos ambiciosos, a combinação Leão e Capricórnio pode ser proveitosa (Imagem: arammart | Shutterstock)

Dois signos ambiciosos que buscam realização e reconhecimento na vida. Essa combinação apresenta grande potencial, unindo a confiança e a energia de Leão com a determinação estratégica de Capricórnio. Contudo, as diferenças entre eles também se destacam. Ambos mostram orgulho e qualidade de liderança, o que frequentemente resulta em disputas por autoridade. Para que a relação funcione em harmonia, devem cultivar a humildade.

Capricórnio e Virgem

A abordagem prática de Virgem e Capricórnio dificulta a dedicação aos sentimentos (Imagem: arammart | Shutterstock)

A praticidade se faz bem presente nestes signos. É uma excelente combinação para as relações profissionais, pois os objetivos de ambos tendem a estar alinhados. No entanto, quanto a um relacionamento amoroso, há o risco de monotonia, pois a abordagem prática dos dois dificulta a dedicação aos sentimentos. Com o investimento no equilíbrio da relação, podem alcançar resultados positivos.

Capricórnio e Libra

Libra e Capricórnio têm gosto pelos ambientes refinados e podem aprender muito juntos (Imagem: arammart | Shutterstock)

Libra demonstra dificuldade em assumir compromissos, enquanto Capricórnio prefere ter certeza sobre onde está pisando. No entanto, ambos compartilham o gosto por ambientes sofisticados e pelo reconhecimento social. Além disso, é possível que aprendam muito juntos. O libriano pode trazer mais leveza e harmonia para a relação, já o capricorniano, mais comprometimento e estrutura.

Capricórnio e Escorpião

A combinação entre Escorpião e Capricórnio é bem delicada e pode ser desafiadora (Imagem: arammart | Shutterstock)

Essa é uma combinação delicada e possivelmente desafiadora. O escorpiano costuma mergulhar profundamente nas emoções, preferindo estar ao lado das pessoas que compartilhem dessa intensidade. Por outro lado, Capricórnio, reservado e realista, encontra dificuldade em se entregar plenamente. Apesar das diferenças, ambos compartilham características como lealdade e ambição.

Capricórnio e Sagitário

Sagitário e Capricórnio são signos com energia distinta, mas podem aprender muito um com o outro (Imagem: arammart | Shutterstock)

Dois signos com energias distintas que, de alguma forma, se complementam. Sagitário, alegre e expansivo, costuma causar incômodo no capricorniano, que é sério, introspectivo e mais contido. No entanto, quando dispostos, podem aprender um com o outro. O sagitariano tem a capacidade de trazer uma visão mais otimista para a relação, enquanto Capricórnio contribui ajudando Sagitário a desenvolver mais consciência e disciplina.

Capricórnio e Capricórnio

A combinação entre Capricórnio e Capricórnio pode ser duradoura, pois há o comprometimento de ambos (Imagem: arammart | Shutterstock)

A tendência aponta para um relacionamento duradouro, devido à combinação de comprometimento, exigência e bom gosto. O capricorniano tende a se abrir para alguém que considera estar à sua altura. Juntos, têm potencial para alcançar grandes objetivos, já que costumam se entender bem. Além disso, formam uma excelente dupla em relações profissionais. Apenas é necessário cautela com a competitividade.

Capricórnio e Aquário

A relação entre Aquário e Capricórnio funcionará caso ambos se empenhem para aprender com as diferenças (Imagem: arammart | Shutterstock)

Ambos demonstram grande inteligência e sentem o desejo de contribuir com a sociedade de alguma forma. No entanto, eles apresentam naturezas bem distintas. A excentricidade e a imprevisibilidade do aquariano tendem a incomodar o capricorniano. Por outro lado, a postura conservadora e reservada de Capricórnio pode gerar desconfortos na relação. Com esforço mútuo para entender e respeitar as diferenças, o relacionamento tem chance de prosperar.

Capricórnio e Peixes

Peixes e Capricórnio são extremamente diferentes, mas podem aprender um com o outro caso se permitam (Imagem: arammart | Shutterstock)

O sonhador pisciano tende a se surpreender ao encontrar o realista capricorniano. Por outro lado, Capricórnio costuma se irritar com a falta de atenção, foco e firmeza de Peixes. Apesar das diferenças, é possível que ambos aprendam um com o outro. O pisciano tem a capacidade de ajudar Capricórnio a se permitir sonhar e imaginar. Enquanto isso, o capricorniano contribui trazendo mais estrutura e senso de realidade para que Peixes transforme seus desejos em realizações.