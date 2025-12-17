4 orações para o Dia de São Lázaro

São Lázaro é celebrado em 17 de dezembro. Incluído no Evangelho de João, ele é uma das figuras mais conhecidas do Novo Testamento. Irmão de Marta e Maria, vivia em Betânia, uma aldeia próxima a Jerusalém, e era amigo de Jesus.

A história dele ganhou destaque pelo milagre de sua ressurreição, realizado por Jesus após quatro dias da morte de Lázaro. Esse acontecimento, narrado no capítulo 11 do Evangelho de João, se trata de um dos mais marcantes da vida de Cristo, simbolizando o poder divino sobre a vida e a morte, além de fortalecer a fé e a esperança na ressurreição.

Após o milagre, Lázaro tornou-se um símbolo de renovação espiritual. Segundo algumas tradições cristãs, ele teria se mudado para a ilha de Chipre, onde foi consagrado bispo e continuou a propagar o Evangelho até o fim de sua vida. Essa narrativa reforça sua imagem como um exemplo de fé inabalável e serviço a Deus.

Veja, abaixo, 4 orações para celebrar o Dia de São Lázaro!

1. Oração para cura e proteção

São Lázaro, você que experimentou a morte e retornou à vida pela graça de Jesus Cristo, interceda por mim nas minhas dificuldades. Proteja-me de todo mal e conceda-me a cura e a saúde física e espiritual. Assim como você ressuscitou, traga renovação e vida para minha alma e meu corpo. Amém!

Orações para São Lázaro podem ser feitas em momentos em que há necessidade de esperança (Imagem: insta_photos | Shutterstock)

2. Oração de agradecimento e esperança

São Lázaro, interceda por mim diante de Deus. Agradeço pelas vitórias recebidas a cada dia, pela vida que me é concedida e pela saúde que desfruto. Que a sua ressurreição me inspire a viver com mais esperança e confiança, especialmente nos momentos de dificuldade. Assim como você ressurgiu para uma nova vida, que eu também possa renovar minhas forças e enfrentar os desafios com coragem e fé. Que, a cada dia, eu experimente o milagre da renovação e a promessa da vida eterna em Cristo, vivendo com paz no coração e grato por sua infinita misericórdia. Amém!

3. Oração para superar dificuldades

São Lázaro, fiel amigo de Cristo, que, após sua morte, ressurgiu para a vida em um milagre de esperança, interceda por mim nas dificuldades que enfrento. Nos momentos de desânimo, lembre-me de que Deus é capaz de transformar até esses momentos em vitórias de renovação e força. Ajude-me a manter a confiança em Deus e a acreditar que, assim como você foi ressuscitado, eu também posso superar os obstáculos que surgem em meu caminho. Eu que eu possa experimentar sua misericórdia a cada dia. Amém!

4. Oração para fortalecer a fé e buscar consolo

Ó, São Lázaro, vós suportastes os sofrimentos da vida terrena com a certeza de alcançar a felicidade no céu; abri meu coração à palavra de Deus na Bíblia e aos ensinamentos da Igreja Católica; dai-me um coração sensível às doenças e a miséria dos meus irmãos; abri meus olhos para ver e compreender aquilo que se diz por aí, “o que aqui se faz, aqui se paga”, é uma sentença falsa e enganosa, porque a justiça perfeita e definitiva só acontece na outra vida. Ajudai-me a crer com firmeza na realidade do céu e do inferno, para que eu não venha a me arrepender quando já é tarde, como aconteceu com o rico da parábola.

São Lázaro, rogai por mim e por meus irmãos. São Lázaro, rogai por nós. Amém.