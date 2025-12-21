Cidade Nossa: O churrasco e a cidade

Cilene Vieira — Especial para o Correio

O churrasco, uma paixão nacional, faz parte da identidade do país, está presente em todas as regiões e vai além da comida, normalmente associado a momentos de festa e reunião de amigos e familiares. No convite para um churrasco está implícito que é um momento de celebrar.

Em Brasília, essa paixão parece ser mais forte. Desde o espetinho simples, na entrada de muitas quadras, até o corte nobres e opções mais sofisticadas com diversos estilos de restaurantes, a cidade tem se consolidando como um polo gastronômico para amantes de carne, com opções para todos os momentos e bolsos.

A prática de reunir amigos para fazer um churrasco faz parte da cultura da capital, que longe do litoral, sem praia e outras atrações que viabilizam encontros espontâneos pela cidade, os convites pra churrascos transformam esse tipo de evento em momentos de descontração e lazer. É nos churrascos de clubes, residências e áreas comuns dos edifícios que os brasilienses se encontram.

Parque da Cidade, maior espaço para lazer da cidade, já foi criado com várias áreas dispondo churrasqueiras e equipamentos como mesas e bancos de cimento, formando uma estrutura mínima para viabilizar o churrasco fora de casa. Assim, desde o início, tal facilidade transformou o Parque em um local central para essa atividade gastronômica em Brasília.

Nos espaços de convivência em meio à natureza, famílias e amigos, desde então, sentem-se à vontade para marcar encontros e praticar o que podemos chamar de esporte do churrasco nos eventos que organizam no local. Espaços gratuitos, no meio dos bosques, sempre estiveram disponíveis para a população, com uma regra básica e democrática: quem chegar primeiro, pode ocupar qualquer uma das churrasqueiras.

Ao longo dos anos, a prática do churrasco no Parque se consolidou e se tornou uma característica do local e um traço cultural de Brasília, uma especificidade que chama atenção de qualquer visitante da cidade até hoje. Em volta de uma churrasqueira, os brasilienses de todas as classes e regiões do DF passam o dia inteiro desfrutando do espaço, mostrando que mais do que uma opção de lazer e diversão, o churrasco no Parque e ao ar livre é um modo de vida em comunidade.

Seja utilizando as churrasqueiras novinhas ou, como se vê muito por lá, levando sua churrasqueira portátil, o churrasco no Parque é uma excelente oportunidade de fortalecer laços de amizade e um convite à diversão, criação de memória e redução de estresse. Trata-se também de uma experiência genuína de uma maneira de ser brasiliense.

Cilene Vieira, jornalista e autora do blog Nosso Parque da Cidade, publicado no site www.correiobraziliense.com.br