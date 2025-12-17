6 ideias de pratos com peixe para surpreender na ceia de Natal

Para quem busca pratos leves, sofisticados e cheios de sabor para a ceia de Natal, os peixes são a escolha perfeita! Além de deliciosos, são ricos em nutrientes como ômega 3, proteínas de alta qualidade e vitaminas essenciais, que trazem diversos benefícios para a saúde. Versáteis, eles ainda harmonizam perfeitamente com os ingredientes típicos das festas, garantindo pratos saborosos e saudáveis.

Abaixo, confira como preparar 6 pratos com peixe para surpreender na Ceia de Natal!

1. Salmão assado com batatas

Ingredientes

4 postas de salmão

1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e picados

50 ml de vinho branco seco

6 batatas descascadas e cortadas em rodelas

3 colheres de sopa de manteiga

Sal, alecrim e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, alecrim, alho, cebola e vinho branco. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por 20 minutos. Após, regue uma assadeira com azeite e disponha as batatas sobre ela. Cubra com as postas de salmão e espalhe a manteiga sobre elas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

2. Peixe recheado com farofa de camarão

Ingredientes

Peixe

1 peixe inteiro, sem espinhas e aberto para rechear

Suco de 1 limão

3 dentes de alho descascados e picados

1 ramo de coentro picado

Sal a gosto

Farofa

4 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de bacon cortado em cubos

cortado em cubos 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de camarões limpos

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

Raspas de 1 limão

Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com o suco de limão, o alho, o coentro e o sal. Cubra com plástico-filme e deixe marinar durante o preparo do recheio.

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o bacon e frite. Acrescente a cebola, o alho e o camarão e refogue até dourar. Depois, junte a farinha de mandioca e mexa até ficar crocante. Desligue o fogo e tempere com o coentro, as raspas de limão e o sal. Recheie o peixe com a mistura e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.

3. Tilápia assada com crosta de parmesão e ervas

Ingredientes

4 filés de tilápia

Suco de 1 limão

2 dentes de alho amassados

3 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1 colher de sopa de manteiga derretida

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de ervas secas (orégano, tomilho ou ervas finas)

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com o suco de limão, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e um fio de azeite. Reserve por cerca de 15 minutos. Em uma tigela, misture o parmesão ralado, a farinha de rosca, a manteiga derretida, o cheiro-verde e as ervas secas até formar uma farofa úmida. Disponha os filés em uma assadeira untada com azeite. Cubra cada filé com a crosta de parmesão, pressionando levemente para fixar. Leve ao forno preaquecido a 200º C por aproximadamente 25 minutos, ou até que o peixe esteja macio e a crosta dourada. Retire do forno e sirva em seguida.

Postas de namorado empanadas (Imagem: zi3000 | Shutterstock)

4. Postas de namorado empanadas

Ingredientes

4 postas de namorado

Suco de 1 limão

3 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos batidos

batidos 1 xícara de chá de farinha de rosca

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Alecrim, fatias de limão-siciliano e estrela-de-anis para decorar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em água corrente, lave as postas de namorado e seque-as com papel-toalha. Transfira para um recipiente e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Cubra com plástico-filme e deixe marinar por 30 minutos. Enquanto isso, em três recipientes diferentes, coloque a farinha de trigo, os ovos e a farinha de rosca. Passe cada posta de namorado na farinha de trigo, mergulhe nos ovos e finalize cobrindo com a farinha de rosca. Reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha as postas sobre ela e frite até dourar. Retire do óleo e coloque em um recipiente forrado com papel-toalha para escorrer o excesso de gordura. Sirva decorado com fatias de limão, ramos de alecrim e estrela-de-anis.

5. Salpicão de peixe

Ingredientes

1,5 kg de filé de dourado cozido e desfiado

395 g de milho-verde

450 g de palmito picado

picado 1 xícara de chá de azeitonas verdes sem caroço e picadas

1 xícara de chá de azeitonas pretas sem caroço e picadas

500 g de batatas descascadas, cozidas e picadas

2 cenouras descascadas e raladas

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

400 g de maionese

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o peixe e o sal e refogue por 3 minutos. Junte as cenouras, as batatas, o milho-verde, as azeitonas e o palmito e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira para um recipiente com tampa. Por último, coloque a maionese e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira até o momento de servir.

6. Bacalhau ao forno com alho-poró

Ingredientes

800 g de bacalhau dessalgado em postas

dessalgado em postas 3 alhos-porós fatiados

4 batatas cortadas em rodelas

1 cebola grande fatiada

3 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

Azeitonas pretas, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe as batatas em água com sal até ficarem levemente macias. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça metade do azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o alho-poró e refogue rapidamente, apenas até murchar. Reserve. Em uma assadeira, faça uma camada de batatas, cubra com o refogado e disponha o bacalhau em postas por cima. Regue com o vinho branco, o restante do azeite e ajuste a pimenta-do-reino. Finalize com as azeitonas, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180º C por cerca de 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse até dourar levemente. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.