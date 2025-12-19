7 sobremesas geladas para o Natal

Sobremesas geladas são a escolha perfeita para o Natal. Isso porque elas trazem um equilíbrio ideal para o cardápio natalino, contrastando com os pratos mais pesados típicos da ceia. Além de agradar paladares variados, sua apresentação, muitas vezes colorida e elegante, adiciona um charme especial à mesa festiva. Por isso, a seguir, confira 7 receitas de sobremesas geladas para o Natal!

Torta de limão

Ingredientes

Massa

200 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga derretida

Recheio

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de suco de limão

Cobertura

2 claras de ovo

4 colheres de sopa de açúcar

Suco de 1/2 limão

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Massa

Triture os biscoitos no liquidificador ou processador até virar uma farofa fina. Misture a manteiga com os biscoitos até formar uma massa úmida e modelável. Forre uma forma de fundo removível com a massa, pressionando bem, no fundo e nas laterais. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 10 minutos e reserve.

Recheio

Em uma tigela, misture o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão. Mexa bem até obter um creme consistente. O suco de limão vai fazer o creme firmar naturalmente. Despeje o creme sobre a massa já fria e alise com uma espátula. Reserve.

Cobertura

Na batedeira, bata as claras em neve até ficarem firmes. Adicione o açúcar aos poucos, batendo até formar um merengue brilhante. Acrescente o suco de limão para dar sabor. Coloque sobre o recheio na massa e espalhe, formando picos com uma colher. Decore com raspas de limão e leve à geladeira por pelo menos 3 horas antes de servir.

Pavê de morango

Ingredientes

395 g de leite condensado

2 colheres de sopa de amido de milho

500 ml de leite

2 gemas de ovo peneiradas

1 colher de chá de essência de baunilha

200 g de creme de leite

340 g de biscoito de maisena

1 xícara de chá de leite para umedecer os biscoitos

2 xícaras de chá de morango fatiado

fatiado 200 ml de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de açúcar

Morangos inteiros para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o amido de milho no leite. Em uma panela, misture o leite condensado, o amido de milho dissolvido no leite, as gemas e a essência de baunilha. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e virar um creme liso. Retire do fogo, misture o creme de leite e deixe esfriar.

Em um refratário médio, faça uma camada de biscoitos umedecidos no leite. Cubra os biscoitos com uma camada de creme e espalhe morangos fatiados por cima. Repita as camadas até terminar os ingredientes, finalizando com o creme. Reserve. Na batedeira, bata o creme de leite fresco com o açúcar até atingir picos firmes. Espalhe o chantili sobre o pavê, alisando ou criando picos com uma colher. Decore com morangos inteiros. Leve o pavê à geladeira por pelo menos 4 horas antes de servir.

Torta holandesa

Ingredientes

200 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga derretida

130 g de biscoito com cobertura de chocolate

395 g de leite condensado

400 g de creme de leite

250 g de cream cheese

1 colher de chá de essência de baunilha

24 g de gelatina incolor sem sabor

5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

200 g de chocolate ao leite

Modo de preparo

Triture os biscoitos de maisena no liquidificador ou processador até formar uma farofa. Misture com a manteiga derretida até formar uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma de aro removível com a massa, pressionando bem. Coloque os biscoitos com cobertura de chocolate ao redor da forma. Reserve na geladeira. Na batedeira, bata o cream cheese com o leite condensado e a essência de baunilha até obter um creme homogêneo.

Adicione 200 g do creme de leite e misture delicadamente. Em um recipiente, hidrate a gelatina com a água e aqueça no micro-ondas por 15 segundos até dissolver. Em seguida, incorpore ao creme. Despeje o creme sobre a base e leve à geladeira por 4 horas ou até firmar. Em um recipiente, derreta o chocolate no micro-ondas por 30 segundos. Misture o restante do creme de leite até formar uma ganache brilhante. Espalhe a ganache sobre o creme já firme e retorne à geladeira por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Tiramisù (Imagem: Radovancev Zarko | Shutterstock)

Tiramisù

Ingredientes

3 gemas de ovo

3 colheres de sopa de açúcar

250 g de creme mascarpone

200 g de creme de leite

200 g de biscoito champagne

1 xícara de chá de café coado

coado 2 colheres de sopa de licor de café

Cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata as gemas com o açúcar até formar um creme claro e espesso. Acrescente o creme mascarpone e bata até incorporar bem. Com uma espátula, misture delicadamente o creme de leite, deixando o creme homogêneo. Em um prato fundo, misture o café com o licor. Molhe rapidamente os biscoitos champagne no café, um de cada vez, para evitar que fiquem muito encharcados.

Disponha uma camada de biscoitos no fundo de um refratário. Cubra os biscoitos com uma camada do creme. Repita as camadas, finalizando com o creme por cima. Polvilhe cacau em pó sobre a última camada com a ajuda de uma peneira. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Sirva em seguida.

Bombom na travessa

Ingredientes

395 g de leite condensado

2 colheres de sopa de amido de milho

500 ml de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

400 g de creme de leite

200 g de morango picado

200 g de chocolate meio-amargo

Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o amido de milho no leite. Em uma panela, misture o leite condensado, o amido de milho dissolvido no leite e a essência de baunilha. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme liso. Retire do fogo, misture metade do creme de leite e deixe esfriar. No fundo de um refratário, despeje o creme branco já frio e espalhe uniformemente. Distribua os morangos picados sobre o creme, cobrindo toda a superfície.

Em um recipiente, derreta o chocolate no micro-ondas por 30 segundos. Misture a outra metade do creme de leite ao chocolate derretido até obter uma ganache brilhante. Espalhe a ganache sobre os morangos, cobrindo toda a travessa. Decore com raspas de chocolate e leve à geladeira por pelo menos 3 horas antes de servir.

Musse de manga (Imagem: Toasted Pictures | Shutterstock)

Musse de manga

Ingredientes

2 mangas picadas

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

10 g de gelatina incolor sem sabor

incolor sem sabor Água para dissolver a gelatina

Manga picada para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata a manga, o leite condensado e o creme de leite até ficar um creme homogêneo. Hidrate a gelatina na água conforme as instruções da embalagem. Adicione a gelatina dissolvida à mistura do liquidificador e bata até incorporar. Despeje em taças individuais ou em um refratário grande. Leve à geladeira por no mínimo 5 horas, ou até firmar. Decore com a manga picada e sirva em seguida.

Sorvete de panetone

Ingredientes

2 xícaras de chá de panetone picado

picado 395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de leite

Raspas de laranja

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite, o leite, a baunilha e metade do panetone. Bata até formar um creme homogêneo. Transfira para um recipiente. Misture delicadamente o restante do panetone picado e as raspas de laranja. Tampe e leve ao freezer por 4 a 6 horas, mexendo a cada 1 hora nas primeiras 3 horas para evitar cristais de gelo. Sirva em seguida.