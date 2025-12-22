10 receitas práticas e saborosas para o Natal

Além de ser uma data que remete à confraternização familiar, o Natal também é lembrado pelas receitas saborosas que compõem a ceia. É nesse dia especial que as pessoas se reúnem para compartilhar momentos e criar memórias afetivas — afinal, nada combina mais com uma boa lembrança do que um prato delicioso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seguir, confira 10 receitas gostosas que deixarão o Natal ainda mais inesquecível!
Peru assado ao molho de laranja
Ingredientes
Molho
- Suco de 6 laranjas
- 3 colheres de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de água
- 1 colher de sopa rasa de amido de milho
- 1 xícara de chá de vinho branco
Peru
- 1 peru de 4 kg
- 3 laranjas cortada em rodelas
- 2 cachos de uva
- 1 xícara de chá de folhas de hortelã
- 10 dentes de alho descascados e picados
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 1 xícara de chá de caldo de galinha
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 xícara de chá de margarina derretida
Modo de preparo
Molho
Em uma panela, coloque o suco de laranja, o vinho branco, a água, o mel e o amido de milho e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até o molho engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.
Peru
No liquidificador, coloque as cebolas, os dentes de alho, o caldo de galinha, o sal e a pimenta-do-reino e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma assadeira, disponha o peru e regue-o com o tempero batido. Segure a pele do peito do peru com uma mão e, com a outra, empurre-a para soltar da carne. Em seguida, fure o peru com um garfo e, com o auxílio de um injetor de tempero, injete a margarina derretida nos pontos furados. Puxe a pele de volta, cobrindo o peru, e a costure com uma linha grossa.
Cubra o peru com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 3 horas. Após, retire o papel-alumínio e deixe o peru assar por mais 30 minutos. Enquanto isso, em um refratário, coloque as fatias de laranja, os cachos de uva e as folhas de hortelã. Desligue o forno, transfira o peru para o refratário e regue com o molho de laranja. Sirva em seguida.
Dica: você também pode servir o peru com o molho de laranja à parte.
Arroz com frutas
Ingredientes
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 1/2 xícara de chá de arroz
- 3 xícaras de chá de água fervente
- 1 maçã vermelha com casca, sem sementes e cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- 1 colher de chá de sal
- 1 manga descascada e cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
- 1 xícara de chá de molho de tomate
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o arroz e refogue por 2 minutos. Em seguida, junte a água, a maçã e o sal e mexa levemente. Cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e reserve por 10 minutos. Após, transfira o arroz para um recipiente de vidro e disponha a manga e as nozes sobre ele. Para finalizar, despeje o molho de tomate, salpique com a salsinha e sirva em seguida.
Farofa especial de Natal
Ingredientes
- 1 xícara de chá de azeitona picada
- 1 xícara de chá de farinha de mandioca torrada
- 2 xícaras de chá de farinha de milho em flocos
- 250 g de linguiça defumada cortada em cubos
- 1 maço de couve-manteiga cortado em tiras finas
- 250 g de bacon cortado em cubos
- 2 bananas-da-terra descascadas e fatiadas
- 3 ovos cozidos e picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça e o bacon e doure. Acrescente as fatias de banana-da-terra e as tiras de couve-manteiga e refogue por 3 minutos. Em seguida, junte a azeitona, a farinha de mandioca, a farinha de milho e os ovos cozidos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo, transfira a farofa para um recipiente e sirva em seguida.
Lombo com molho de frutas e pimenta
Ingredientes
Lombo
- 1 kg de lombo de porco
- 1 colher de chá de sal
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 4 colheres de sopa de maionese
- Óleo de soja para untar
Molho
- 8 morangos fatiados
- 1/2 xícara de chá de abacaxi picado
- 1/2 xícara de chá de água
- 1/2 pimenta dedo-de-moça sem semente
- 1/4 de xícara de chá de maionese
Modo de preparo
Lombo
Em um recipiente, coloque o lombo e tempere com sal e suco de limão. Deixe descansar por 30 minutos. Após, espalhe a maionese sobre a carne. Unte uma assadeira com óleo de soja e disponha o lombo sobre ela. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Depois, abra o forno, retire o papel-alumínio e deixe o lombo assar por mais 10 minutos. Retire a carne do forno e reserve.
Molho
Em uma panela, coloque os morangos, o abacaxi, a pimenta e a água e misture bem. Leve ao fogo médio e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e espere amornar. Em seguida, transfira o molho para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, acrescente a maionese e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma faca, fatie o lombo e regue com o molho. Sirva em seguida.
Salada guirlanda
Ingredientes
- 1 maço de rúcula
- 1 salame cortado em fatias
- 6 tâmaras
- 4 tomates-cereja
- Sal, nozes picadas e azeitonas recheadas a gosto
Modo de preparo
Em uma travessa redonda, coloque as folhas de rúcula ao redor da borda, formando um círculo. Depois, disponhas os tomates-cereja, as azeitonas e as nozes sobre ela. Ajuste o salame no topo da salada, formando uma flor, e coloque as tâmaras ao redor. Tempere com sal e sirva em seguida.
Pernil com frutas
Ingredientes
Molho
- 1 xícara de chá de suco de maracujá
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 2 colheres de sopa de ketchup
- 1/2 xícara de chá de mel
Pernil
- 2 kg de pernil
- 1 xícara de chá de vinho branco
- 10 dentes de alho descascados e picados
- 2 folhas de louro picadas
- 1 ramo de alecrim picado
- 4 colheres de sopa de margarina
- 1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada
- 1 xícara de chá de cereja em calda
- 1 xícara de chá de pêssego em calda
- 1 xícara de chá de figo em calda
- 1 xícara de chá de abacaxi em calda
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Molho
Em uma panela, coloque o suco de maracujá, a mostarda e o ketchup e misture bem. Leve ao fogo baixo para ferver, mexendo sempre. Em seguida, acrescente o mel e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Pernil
Em um liquidificador, coloque o vinho, o alho, a folha de louro, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino e bata até ficar homogêneo. Em um refratário, coloque o pernil e, com a ajuda de um garfo, faça furos sobre ele. Regue com o tempero batido e deixe descansar por 2 horas na geladeira. Após, forre uma forma com papel-alumínio, disponha o pernil e regue com metade do molho reservado.
Em seguida, pincele o pernil com margarina, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 2 horas. Com cuidado, abra o forno, retire o papel-alumínio e asse por mais 30 minutos. Desligue o forno, retire o pernil, regue com o restante do molho e, por cima, polvilhe com a castanha-do-pará triturada. Para finalizar, enfeite a receita com as frutas em calda. Sirva em seguida.
Bacalhoada
Ingredientes
- 500 g de bacalhau em postas dessalgado
- 4 batatas descascadas e cortadas em rodelas
- 2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 pimentão verde cortado em tiras
- 1 pimentão amarelo cortado em tiras
- 200 g de azeitona preta
- 4 dentes de alho fatiados
- 2 ovos cozidos e cortados em rodelas
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
- Manjericão fresco para finalizar
Modo de preparo
Coloque as batatas em uma panela com água e sal. Cozinhe, em fogo médio, até ficarem macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em outra panela em fogo médio, cozinhe o bacalhau rapidamente em água quente por cerca de 5 minutos. Escorra e reserve. Em uma travessa grande ou assadeira, faça camadas intercaladas com batatas, cebolas, pimentões, bacalhau e azeitonas. Repita até usar todos os ingredientes.
Distribua as fatias de alho por cima e regue generosamente com o azeite. Cubra a travessa com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 10 minutos para dourar levemente. Retire do forno, decore com rodelas de ovo cozido, azeitonas e finalize com o manjericão fresco. Sirva em seguida.
Torta de nozes com doce de leite
Ingredientes
Base
- 200 g de biscoito de maisena
- 100 g de manteiga sem sal derretida
Recheio
- 400 g de doce de leite
- 200 g de creme de leite
- 100 g de nozes picadas
- Nozes inteiras para decorar
Modo de preparo
Base
Triture os biscoitos no liquidificador ou processador até formar uma farofa. Em um recipiente, misture com a manteiga derretida até obter uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma de fundo removível com a mistura, pressionando bem com as costas de uma colher. Leve à geladeira por 20 minutos para firmar. Reserve.
Recheio e montagem
Em uma tigela, misture o doce de leite com o creme de leite até obter um creme homogêneo. Adicione as nozes picadas e misture bem. Retire a base da geladeira e despeje o recheio por cima, espalhando uniformemente. Leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas para firmar. Antes de servir, decore com as nozes inteiras.
Salpicão de frango
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de frango cozido desfiado
- 1 cenoura ralada
- 1 xícara de chá de ervilha cozida
- 1 xícara de chá de milho-verde
- 1 xícara de chá de salsão picado
- 1 xícara de chá de maionese
- 1 xícara de chá de creme de leite
- Cebolinha picada, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Batata-palha para finalizar
- Folhas de alface para decorar
Modo de preparo
Em uma tigela grande, coloque o frango, a cenoura, a ervilha, o milho-verde e o salsão. Em outra tigela, misture a maionese, o creme de leite, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho cremoso. Adicione esse molho à tigela com o frango e os legumes, misturando bem até que todos os ingredientes fiquem envolvidos de forma uniforme. Acrescente a cebolinha e misture novamente. Leve à geladeira por 30 minutos. Decore o prato com as folhas de alface, coloque o salpicão e espalhe a batata-palha por cima. Sirva em seguida.
Nhoque ao molho de gorgonzola
Ingredientes
Nhoque
- 1 kg de batata
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 ovo
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Molho de gorgonzola
- 2 xícaras de chá de creme de leite
- 150 g de queijo gorgonzola
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Nhoque
Em uma panela, cozinhe a batata em água em fogo médio até ficar macia. Escorra e deixe amornar. Amasse a batata ainda morna até formar um purê liso. Junte o ovo, o sal e metade da farinha de trigo, misturando com as mãos. Acrescente o restante da farinha aos poucos até obter uma massa macia que não grude nas mãos. Polvilhe farinha sobre uma bancada, divida a massa em porções e faça rolinhos. Corte os rolinhos em quadradinhos e reserve. Aqueça uma panela grande com água e sal em fogo médio. Coloque porções de nhoque na água; quando subirem à superfície, retire com uma escumadeira e reserve.
Molho de gorgonzola
Em uma panela, coloque a manteiga e deixe derreter em fogo médio. Acrescente o creme de leite e mexa até aquecer. Adicione o queijo gorgonzola e mexa até derreter completamente, formando um molho cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Deixe cozinhar em fogo baixo por 3 a 5 minutos. Coloque o nhoque cozido em uma travessa. Cubra com o molho de gorgonzola quente. Sirva em seguida.