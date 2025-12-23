3 simpatias com folhas de louro para atrair prosperidade em 2026

Muito utilizada como tempero na cozinha, as folhas de louro também possuem propriedades que ajudam a eliminar as cargas negativas. Além disso, podem ser utilizadas visando atrair dinheiro e prosperidade. Para isso, você pode colocá-las dentro da carteira ou, até mesmo, debaixo do travesseiro.

As simpatias com a planta são muito comuns desde a Antiguidade, e não auxiliam somente na área financeira. A folha de louro também possui efeito protetor, podendo ser incorporada no banho como ritual para abrir caminhos.

Na Grécia e Roma Antigas, a folha de louro era muito usada nas coroas de pessoas importantes. Ademais, gregos e romanos já utilizavam as propriedades medicinais da folha. A seguir, a espiritualista Kélida Marques ensina algumas simpatias para atrair sorte, dinheiro e prosperidade utilizando a planta. Confira!

1. Simpatia para ganhar dinheiro

Materiais

1 cadeado dourado

1 folha de louro

1 toalha amarela

Modo de fazer

Compre um cadeado dourado pequeno e, em um dia de Lua Nova, logo pela manhã, deixe-o sobre uma folha de louro até o período da noite. Quando terminar de tomar seu banho habitual, passe o cadeado por suas mãos e pés e diga:

“Lua, aqui está a armadura da minha riqueza, somente eu posso destruí-la ou abri-la para que mais riquezas entrem”. Enxugue os pés e as mãos com uma toalha amarela. Coloque o cadeado em um lugar em que ninguém veja e o deixe lá pelo tempo que desejar. Jogue a folha de louro no lixo e use a toalha normalmente.

2. Simpatia para afastar mau-olhado

Materiais

3 dentes de alho

1 rodela de cebola

1 folha de louro

1 xícara de chá

Modo de fazer

No período da manhã, coloque os dentes de alho, a rodela de cebola e a folha de louro dentro da xícara de chá. Deixe tudo em um lugar bem alto da sua casa. No fim do dia, jogue tudo no lixo, exceto a xícara, que pode ser lavada e usada como de costume.

3. Simpatia para fechar o corpo e trazer sorte

Materiais

3 ramos de manjericão

3 folhas de louro

3 ramos de alecrim

1 vasilha

2 l de água

Modo de fazer

Em uma vasilha, coloque os ramos de manjericão, as folhas de louro e os ramos de alecrim e misture. Acrescente a água e deixe descansar por uma tarde. Depois, mergulhe os seus pés nessa água por cinco minutos, fazendo três vezes o sinal da cruz e dizendo: “meu corpo está fechado por séculos sem fim. Amém”. Ao final do ritual, jogue a água na pia e as ervas no lixo. Lave a bacia e a utilize como de costume.

