O que saber antes de planejar casamento em 2026

Com a chegada do fim de ano, o clima de celebração e renovação inspira muitos casais a oficializarem o noivado e darem os primeiros passos rumo ao casamento. Esse período costuma marcar o início dos planos para o grande dia, mas também levanta muitas dúvidas. Para ajudar nessa jornada, o Correio ouviu o cerimonialista Pedro Marra, que compartilhou orientações práticas para quem deseja organizar o casamento dos sonhos com equilíbrio, planejamento e tranquilidade.

Segundo o especialista, tudo começa pela definição da data e do local, já que os espaços mais disputados costumam abrir agenda com bastante antecedência. No entanto, antes de qualquer escolha, é essencial alinhar expectativas a um orçamento realista. Um dos erros mais comuns é calcular os custos com base em festas realizadas anos atrás, sem considerar as mudanças de valores ao longo do tempo.

Marra alerta que outro ponto crítico é a lista de convidados. O especilista ressalta que cada nome incluído impacta diretamente nos gastos com buffet, mobiliário e decoração. Por isso, a recomendação é priorizar pessoas que realmente fazem parte da história do casal e evitar a pressão de convidar além do necessário.

Para quem planeja casar em 2026, a principal tendência é a personalização, com eventos mais afetivos e conectados à natureza. A estética chamada de “elegante natural” deve ganhar força, inspirada na cor do ano da Pantone, a Cloud Dancer. Tons de branco, off-white, verde oliva, champagne e rosé seguem em alta, enquanto o azul acinzentado e a lavanda surgem como opções modernas.

Na decoração floral, espécies como ranúnculos, lisianthus e tulipas em cores suaves se destacam, e o uso de flores artificiais de “toque real” passa a ser uma alternativa aceita para preencher espaços menos visíveis. Experiências interativas, como pinturas ao vivo, bares de flores e carrinhos de gelato na pista de dança, prometem encantar os convidados.

Quando o casamento é ao ar livre, o cerimonialista reforça que o planejamento precisa considerar o clima. Pesquisar o histórico da região e ter um "plano B" bem estruturado é indispensável, já que não é possível controlar o tempo, apenas se adaptar a ele. Detalhes como ventilação, áreas de sombra e pisos adequados garantem conforto térmico e segurança, especialmente em meses de calor intenso ou chuvas frequentes.

A experiência do convidado também deve ser pensada com atenção. Questões como facilidade de estacionamento, boa logística e até a indicação de um único hotel para convidados de fora, com transporte por vans, ajudam a tornar o evento mais organizado e agradável para todos.

Para o cerimonialista, organizar um casamento é como construir uma casa: exige um alicerce sólido, feito de planejamento e controle financeiro. Com essa base bem estruturada, no dia da festa o casal pode simplesmente aproveitar e celebrar a felicidade que construiu ao longo do caminho.