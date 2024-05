Tendência: cerimônias de casamento personalizadas encantam noivos e convidados

O noivo, usando um terno ou smoking em tons escuros, acompanhado da mãe, é o primeiro a chegar. Em seguida, padrinhos e madrinhas com as cores escolhidas pelo casal e, por fim, a entrada triunfal da noiva, acompanhada do pai, com um vestido mágico branco ou em tons neutros. Esse é o roteiro básico de uma cerimônia de casamento. Depois da celebração, começa a festa, também cheia de tradições, como o corte do bolo, o brinde e a primeira dança dos recém-casados.

Entretanto, a cada ano esse script ganha formatos, nuances e estéticas diferentes. Os casais têm investido em festas e cerimônias que refletem suas histórias e optam por remover ou modificar as tradições. Se pudéssemos escolher uma única palavra para descrever a atual tendência no mundo dos casamentos, ela seria personalização.

Para os casais das gerações atuais, não existem dúvidas de que o foco do casamento são eles mesmos. Não faz sentido incluir elementos que não os fazem sorrir ou que incomodam, apenas por uma questão de "como deve ser". E quem pensa que isso pode causar falatório negativo está enganado, a maioria dos casais que escolhem esse tipo de cerimônia afirma que a alegria dos convidados é palpável, e eles têm certeza de que suas festas ficaram marcadas na memória de formas positivas.

Tradição e inovação

Juntos há 12 anos, os noivos Juliana Lopes Pimentel Vilela, nutricionista, 26 anos, e Pedro Henrique Vilela Magalhães Mesquita, relações governamentais, 28, casaram-se no último fim de semana em uma cerimônia planejada sob medida para e por eles. Ao mesmo tempo em que incorporaram tendências e novidades no casamento, celebraram em uma das igrejas mais tradicionais da capital, a Catedral de Brasília.

Casamento de Juliana e Pedro Henrique (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Juliana nasceu e viveu na capital e, apaixonada pela catedral desde nova, sempre sonhou em se casar no cartão-postal. A atmosfera clássica da igreja, que combina com o estilo dos noivos, influenciou toda a cerimônia.

Com um vestido branco e um véu digno de princesa, Juliana entrou acompanhada do pai, depois dos 10 casais de padrinhos e de Pedro, que fez a entrada do noivo com a mãe. A família, bastante religiosa, também pôde se emocionar com uma bênção do papa, vinda diretamente do Vaticano, trazida pela mãe e pelo padrasto da noiva. O irmão e a cunhada de Juliana, músicos, ajudaram a aumentar o clima de emoção na igreja. "Foi muito importante ter as pessoas que amamos na cerimônia, fomos representados de uma forma muito especial e nos emocionamos em diversos momentos", lembra Juliana.

E, apesar da cerimônia tradicional, os dois comentam que a ideia não era seguir padrões pré-estabelecidos, mas, sim, ter um casamento que fosse a cara dos dois. Da igreja para a festa, Juliana e Pedro foram no Fusquinha do noivo, um carro com imenso valor afetivo para ele.

Juliana e Pedro Henrique na saída da cerimônia (foto: Casal Nogueira/Divulgação)

A comemoração seguiu o mesmo roteiro, as seis horas de festa aconteceram no salão do condomínio onde Juliana morava, e a primeira dança do casal foi embalada por um músico cantando e tocando violão.

Um DJ garantiu os momentos de dança e diversão, junto com um bar de drinques especiais e um Fusquinha onde os convidados podiam se servir de chopes. Na hora da gravata, no lugar do tradicional acessório, os amigos do noivo fizeram a arrecadação usando uma meia, uma touca de natação e um capacete de Pedro, que é triatleta. "Detalhe que era uma meia velha! Mas deu supercerto e arrecadamos uma ótima quantia", brinca Juliana.

Gravata criativa de Juliana e Pedro Henrique (foto: Casal Nogueira/Divulgação)

O bufê trouxe a herança mineira do noivo com pão de queijo e pernil na mesa de antepastos, além de itens veganos, de uma fase da vida de Pedro em que ele seguia essa alimentação.

Pintura ao vivo

Um momento significativo e emocionante para os noivos foi a saída da igreja, quando eles viram como estava ficando a obra de arte que eternizou o dia mais importante das vidas de Pedro e Juliana. A pintura se tornou um símbolo da conexão do casal. O avô de Pedro é pintor e, por isso, os dois acharam que seria incrível ter um quadro pintado ao vivo durante a cerimônia.

"O curioso é que nós falamos com Zau (pintor) no mesmo dia, e um sem saber que o outro estava falando. Eu mandei mensagem para ele e descobri depois que o Pedro o tinha procurado no mesmo dia", conta Juliana. Responsável pela lembrança, o pintor e artista Zau Spínola é, no Brasil, um pioneiro na área. Ele começou a fazer as pinturas nas cerimônias de matrimônio em 2022, depois de ver a prática em casamentos gringos pelas redes sociais.

12/05/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Revista. Novidades nos casamentos - Pintura ao Vivo. Na foto, Pintor Zau. Casamento na Catedral. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

"Eu estava buscando a minha maneira de viver da minha arte. Sempre gostei muito dessa conexão com as pessoas e nunca curti pintar sozinho no ateliê. Fazia pinturas ao vivo em cafés pela cidade e quando vi a possibilidade de fazer nos casamentos, achei minha vocação", conta.

Nesses dois anos, Zau já fez mais de 100 eventos por todo o Brasil, viajando para 17 cidades. Os casamentos são, para ele, uma das melhores maneiras de fazer arte com significado. "É uma pintura que faz sentido, estamos registrando o início de uma nova vida, uma família nascendo. Para mim, a arte é eternizar um momento, e o papel do artista é transmitir isso através do seu olhar", completa.

A força está com eles!

A arquiteta Jéssica Alves de Souza Silva, 25 anos, e o designer Tiago Lopes Gomes de Barros, 34, juntos há cincos anos, viveram a noite dos sonhos na cerimônia de casamento. Jéssica passou um ano planejando o evento e conta que sempre quis um momento autêntico, em que cada convidado iria olhar e dizer "esse, com toda certeza, é o casamento da Jéssica e do Tiago, é a cara dos dois".

Vendo as fotos, é possível dizer que a noiva teve o desejo atendido. Viciada em pipoca, ela garantiu que, na recepção dos convidados, eles recebessem um pacote com o lanchinho gourmet, disposto em um painel personalizado.

Painel de pipocas no casamento de Jéssica e Tiago (foto: Arquivo pessoal)

No momento de declarar os noivos marido e mulher, eles também escolheram fazer do jeito deles. "O celebrante não falou aquela frase tradicional. Fizemos a cerimônia da machadinha, que fazemos no Clube dos Desbravadores, grupo do qual eu faço parte e é muito importante na minha vida", conta.

Na decoração, as paixões dos noivos também foram incluídas. Instrumentos musicais e elementos do universo geek se misturaram às flores e à decoração tradicional. Os drinques personalizados levavam os nomes dos super-heróis preferidos, Superman e Capitão América.

Gravata criativa no casamento de Jéssica e Tiago (foto: Arquivo pessoal)

Um dos pontos altos da festa foi o momento da gravata. Tradicionalmente, os padrinhos e amigos do noivo percorrem o salão pedindo contribuições em dinheiro aos convidados em troca de pedaços da gravata ou alguma lembrancinha. Já na festa de Tiago e Jéssica, a brincadeira ganhou ares cinematográficos.

Com um blecaute, seguido por um show de luzes vermelhas embalado pela música Marcha imperial, do filme Star Wars, o Darth Vader em pessoa, acompanhado de stormtroopers, foi quem pediu as contribuições dos convidados. "Todo mundo amou, tiraram muitas fotos, fizeram vídeos."

O brinde do casal foi feito com um milkshake — o primeiro encontro aconteceu em uma sorveteria e a sobremesa foi o que tomaram quando se conheceram. Após um show de fogos, um carrinho de milkshake foi liberado para todos. "Foi uma festa para nós dois, e nós a dividimos com quem amamos. Contou a nossa história. Acredito que o casamento deve ser sobre isso, sobre celebrar o casal de uma forma que seja única", emociona-se Jéssica.

Milkshake no casamento de Jéssica e Tiago (foto: Arquivo pessoal)

É sucesso!

Além do bufê tradicional, a festa de Jéssica e Tiago, organizada pela cerimonialista Hyathama Pires, teve uma ilha de hambúrguer montado na hora, um ponto com um caricaturista que fazia imagens dos convidados e um telefone vintage em que os convidados deixavam suas mensagens para os noivos em formato de áudio.

Caricaturas no casamento de Jéssica e Tiago (foto: Arquivo pessoal)

Além de ouvir os clientes, Hyathama está sempre de olho no que faz sucesso. No ramo de casamentos há mais de 15 anos, ela afirma que o momento é uma "era de experiências". A maioria dos eventos que organizou este ano e os que está planejando traz o aspecto sensorial, com atrações que encantem não só os noivos, mas também os convidados.

Hyathama destaca os cardápios, que estão cada vez mais diferentes. Ela explica que não é apenas uma comida que seja gostosa, que agrade a maioria, ou um prato tradicional em festas chiques, mas, sim, refeições ou lanches que façam sentido para aquele grupo de pessoas, o que pode ir desde um cardápio sofisticado com frutos do mar, sushi ou comida francesa, até hambúrguer e milkshake.

"Em uma festa que fiz, tinha uma ilha de comida árabe, honrando a origem da família do noivo. Temos visto muitos casais fazendo ilhas com diferentes estilos de comida também, para agradar a todos os paladares", exemplifica.

Ainda nos comes e bebes, a cerimonialista destaca uma tendência, que é oferecer um breve coquetel para os convidados enquanto eles aguardam o início da cerimônia. O bolo também deixou de ser uma tradição engessada. Além dos modelos cada vez mais personalizados na estética, existem algumas novidades, como os que são feitos na hora. "Nesse caso, mistura-se muito essa tendência da experiência sensorial com a personalização. Muitos casais têm escolhido um bolo feito na hora, montado pelos próprios noivos ao vivo", conta.

Essa foi uma das escolhas da advogada Paula Caroline e do médico Alexandre Salomão, juntos há seis anos. Apesar do tempo curto planejando a festa, cerca de quatro meses, ela não ficou devendo em nada para os casamentos que têm um ano de preparação. A montagem do bolo foi um espetáculo à parte: um momento vivido a dois e compartilhado com a família e os amigos do casal.

Montagem do bolo de Paula e Alexandre (foto: Félix Fotógrafo/Divulgação)

Fogos de artifício, saída dos noivos com balões e aquarelas pintadas na hora como lembrancinha para os convidados foram algumas das novidades com as quais Paula e Alexandre encantaram os presentes. "Foi um casamento cheio de surpresas, queríamos celebrar e agradar os convidados que vieram de longe para nos prestigiar, é difícil escolher o que mais gostamos porque foi tudo muito especial", conta Paula.

Lembranças materializadas

Os desenhos em aquarela feitos na hora para os convidados fizeram muito sucesso na festa de Paula e Alexandre. Hyathama comenta que a tendência é uma das queridinhas das noivas de 2024 e promete virar tradição. "Isso também se relaciona com a sustentabilidade, uma preocupação constante nos eventos atuais. Ninguém mais quer uma lembrancinha que os convidados vão jogar fora depois ou que não tenha utilidade. Então fotos polaroid, pinturas de aquarela e caricaturas estão entre os preferidos atualmente."

Pinturas de aquarela ao vivo no casamento de Paula e Alexandre (foto: Félix Fotógrafo/Divulgação)

Entre outros brindes em alta, ela destaca velas personalizadas com o cheiro do casamento, e aromatizadores. Outros tradicionais também continuam fazendo sucesso, como chinelos e o bem-casado. Alguns usam ainda as flores da decoração para montar buquês que podem ser levados para casa ao fim da festa.

Os convites também entram na onda sustentável e ecológica. Papéis reciclados e recicláveis, tintas e materiais biodegradáveis estão em alta, assim como convites digitais que trazem mensagens e imagens do casal.

Ainda de acordo com o Relatório de Casamentos do Pinterest de 2024, uma das tendências são os casamentos mais tranquilos, eventos menores e descontraídos. As buscas por "vida tranquila" na plataforma tiveram um crescimento global de 530% no último ano e aparecem junto com as pesquisas por casamentos intimistas, aconchegantes e com conexão com a natureza.

Entre os termos mais buscados, destacam-se recepção de casamento pequena e no quintal, que cresceu 300% em 2024; recepção de casamento no jardim ao ar livre, com aumento de 290%; casamento pequeno na floresta, com 170%; e casamento rural, com 230%. As buscas por jantar de casamento também aumentaram.

É dentro dessa tendência que se encaixam a assessora Sabrina Dantas Rodrigues, 35 anos, e o empresário Fernando Rodrigues Dantas, 33. O enlace do casal, juntos há 15 anos, aconteceu no último dia 3, no restaurante Nau. Os dois já moram juntos há alguns anos, mas o desejo dos avós de Sabrina de ver a neta se casando em uma cerimônia e a vontade dos dois de comemorar a união motivaram uma festa intimista para a família e os amigos mais próximos.

Casamento Sabrina e Fernando (foto: Fotos: Arquivo pessoal)

"Vi casamentos em restaurantes nas redes sociais e se encaixavam muito com nosso estilo. A ideia de fazer algo menor é porque queríamos apenas pessoas que fossem presentes em nossa vida e nos conhecessem muito bem, e não pessoas que só queriam curtir uma boa festa", conta Sabrina.

Tudo na cerimônia tinha um propósito. O padre escolhido para celebrar a união fez amizade com o casal e os ajudou no desejo de se reaproximar da igreja. As famílias vieram do interior de Minas Gerais para testemunhar a celebração de amor e, até mesmo, o vestido da noiva parecia ser coisa do destino. Mesmo com uma ideia fixa do que queria, ao visitar um bazar do estilista Fernando Peixoto, Sabrina se apaixonou por outro modelo que parecia feito para ela.

O casamento de Sabrina e Fernando foi celebrado em um restaurante: festa intimista e com a cara dos noivos (foto: Arquivo pessoal)

Um momento surpreendente para a noiva foi a alteração dos sobrenomes. Fernando fez questão da mudança no nome da esposa, mas o que ela não esperava é que, longe de seguir a ideia tradicional, ele mudasse o nome dos dois. Ela adotou o sobrenome dele, e ele o dela. "Ele disse que estávamos nos tornando uma família e que o correto era ele ter o meu nome e eu o dele. Foi bem bonito e especial", completa.

Wendra Dias Miranda, do WW Cerimonial, que comanda com a irmã Wélida, comenta que o casamento de Sabrina e Fernando atendeu ao que elas buscam oferecer aos seus clientes, que é uma cerimônia que seja a cara do casal. "Mais importante do que qualquer tendência ou do que está na moda é que os noivos olhem para tudo e se vejam ali, que o casamento reflita o que é importante para eles, e tenha a essência dos dois", afirma.

O matrimônio e a geração Z

Alcançando a vida adulta e começando a se casar, a geração Z traz uma série de novidades para o mundo dos enlaces, com sua irreverência e vontade de viver do próprio jeito. Segundo o Relatório de Casamentos do Pinterest de 2024,os jovens voltam ao passado ao mesmo tempo em que imprimem as próprias personalidades em suas cerimônias.

As pesquisas por casamento vintage se misturam às mais irreverentes.A decoração é um dos destaques quando falamos em cor. O relatório mostrou um aumento de 325% nas pesquisas por “decoração eclética colorida” no ano passado.Agora, as pessoas que acessam o Pinterest,especialmente a geração Z, apostam nas cores vibrantes, não apenas na decoração,mas também nos trajes da cerimônia. Confira algumas das tendências mais procuradas:

Vintage

Casamento inspirado nos anos 1970: aumento de 1.800%

Casamento com joias de pérolas: aumento de 560%

Alianças de casamento vintage: aumento de 430%

Vestido de noiva anos 1970 vintage: aumento de 420%

Bolo de casamento inspirado no estilo vintage: aumento de 310%

Vestidos de noiva inspirados no estilo vintage: aumento de 240%

Vestido de noiva vitoriano vintage: aumento de 170%

Irreverente

Casamento de fantasia sombria: aumento de 1.650%

Vestido de noiva estilo macacão: aumento de 1.000%

Casamento colorido no jardim: aumento de 650%

Casamento em tons de laranja queimado e verde-sálvia: aumento de 450%

Noivas coloridas

Festa de noiva com vestido preto: aumento de 200%

Noiva de vermelho: aumento de 120%

Vestido verde para noiva: aumento de 90%

Vestido de noiva roxo: aumento de 70%

Vestido de noiva terroso: aumento de 50%

Para dançar e curtir!

Entre as tendências observadas por Wendra e Wélida está a diminuição no tempo da cerimônia e o aumento nas horas de festa. "Antes, os noivos perdiam muito tempo da festa, ficavam fazendo fotos, atendendo aos convidados. Agora, eles querem aproveitar a festa e interagir com tudo que está ali".

E as experiências, assim como observado por todos os especialistas, também são prioridade nas festas organizadas pelas irmãs. Espaços de fotos instagramáveis e distribuição de câmeras descartáveis para que os convidados também possam registrar tudo, além de profissionais de redes sociais preparados para fazer vídeos e registros diversos do casamento fazem parte das novidades.

Wendra comenta ainda que, não só ela como a grande maioria da indústria, percebe dois grandes movimentos nos casamentos pós-pandemia. De um lado, os casais que querem curtir festas memoráveis; do outro, os que preferem momentos mais íntimos e privados. Existem casais que fazem festas de casamento em restaurantes até para si mesmos. E segundo Wendra, os restaurantes de Brasília embarcam na tendência, criando pacotes e espaços preparados especialmente para as cerimônias.