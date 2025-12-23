8 sobremesas sem lactose para o Natal

O Natal é uma época de celebração e união, e garantir que todos possam desfrutar das delícias culinárias é uma maneira calorosa de acolher as diferentes necessidades alimentares. Com a crescente conscientização sobre intolerâncias alimentares, a busca por opções mais inclusivas, como sobremesas sem lactose, é uma ótima prática. Por isso, confira 8 receitas deliciosas de sobremesas sem lactose para incluir na ceia natalina!

Musse de chocolate

Ingredientes

200 g de chocolate meio-amargo sem leite

390 g de leite de coco resfriado

2 colheres de sopa de açúcar de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, derreta o chocolate em banho-maria. Após, bata o leite de coco gelado no liquidificador até obter uma consistência cremosa. Depois, adicione o chocolate derretido, o açúcar de coco e o extrato de baunilha e bata até obter uma mistura homogênea. Após, transfira para taças individuais e leve à geladeira por no mínimo 4 horas. Sirva em seguida com as raspas de chocolate.

Torta de limão

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá farinha de trigo

1/2 xícara de chá margarina vegetal

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de água gelada

Recheio

330 g de leite condensado zero lactose

Suco de 4 limões

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a margarina, o açúcar e a água gelada até formar uma massa homogênea. Forre com a massa o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos, ou até dourar levemente. Reserve para esfriar.

Recheio

Em um recipiente, misture o leite condensado com o suco de limão até obter um creme consistente. Logo após, despeje o creme sobre a massa pré-assada. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Decore com raspas de limão. Sirva em seguida.

Crumble de morango

Ingredientes

Recheio

500 g de morango cortado ao meio

2 colheres de sopa de açúcar demerara

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de amido de milho

Crumble

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Recheio

Em uma tigela, misture o morango, o açúcar, o suco de limão e o amido de milho. Coloque essa mistura em um refratário ou em tigelinhas individuais que possam ir ao forno.

Crumble

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, a canela e o sal. Adicione o óleo de coco. Use as pontas dos dedos para misturar até formar uma farofa úmida e com pedaços irregulares. Espalhe a farofa sobre o morango no refratário, cobrindo toda a superfície, mas sem pressionar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25-30 minutos, ou até que a farofa esteja dourada e o morango borbulhando nas laterais. Sirva em seguida.

Sorvete de banana com cacau (Imagem: laksena | Shutterstock)

Sorvete de banana com cacau

Ingredientes

4 bananas maduras descascadas, cortadas em rodelas e congeladas

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 xícara de chá de leite de coco

1 banana cortada em rodelas para finalizar

Modo de preparo

Em um processador, coloque as bananas congeladas, o cacau em pó e leite de coco e bata até obter uma mistura homogênea. Logo após, transfira a massa para um recipiente e leve ao freezer por 2 horas. Sirva com as rodelas de banana.

Creme com frutas tropicais

Ingredientes

390 g de leite de coco

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1/4 de xícara de chá de amido de milho

1/2 xícara de chá de açúcar

1 manga descascada e cortada em cubos

2 kiwis descascados e cortados em fatias

1/4 de abacaxi descascado e cortado em cubos

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite de coco, o leite de amêndoas, o amido de milho e o açúcar. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Em um refratário, intercale camadas de creme e frutas, finalizando com o creme. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Bolo de maracujá

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de suco de maracujá concentrado

1/2 xícara de chá de água morna

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

Polpa de 1 maracujá

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, bata os ovos e o açúcar até formar uma mistura clara e cremosa. Adicione o óleo, o suco de maracujá e a água morna, misturando bem. Aos poucos, incorpore a farinha de trigo peneirada e misture delicadamente até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento e misture suavemente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30-35 minutos, ou até que, ao espetar um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno e deixe esfriar antes de desenformar.

Cobertura

Em uma panela pequena, misture a polpa do maracujá, o açúcar e o amido de milho dissolvido. Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente, até engrossar ligeiramente. Espalhe a cobertura sobre o bolo. Sirva em seguida.

Manjar de coco com calda de ameixa (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock)

Manjar de coco com calda de ameixa

Ingredientes

Manjar

1 l de leite de coco

100 g de coco ralado

5 colheres de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de leite de coco para dissolver o amido de milho

Óleo de coco para untar

Calda

200 g de ameixa preta seca sem caroço

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de água

1 canela em pau

Modo de preparo

Manjar

Em uma panela, misture o leite de coco, o coco ralado e o amido de milho dissolvido no leite de coco. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e formar um creme liso. Quando começar a soltar do fundo da panela, desligue o fogo. Despeje em uma forma de furo no meio untada com óleo de coco. Deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até ficar bem firme.

Calda

Em uma panela, coloque a ameixa, a água, o açúcar e a canela. Cozinhe em fogo médio até a calda engrossar levemente e a ameixa ficar bem hidratada, de 15 a 20 minutos. Deixe esfriar e leve à geladeira. Desenforme o manjar com cuidado em um prato. Regue com a calda de ameixa no centro e nas laterais. Sirva em seguida.

Bombom aberto de uva

Ingredientes

Camada branca

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar

4 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

Montagem

2 xícaras de chá de uva verde sem semente

200 g de chocolate meio-amargo sem leite picado

Modo de preparo

Camada branca

Em uma panela, coloque o leite de coco, o açúcar e o amido de milho e misture até dissolver bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e ficar um creme espesso. Desligue o fogo, adicione a essência de baunilha e misture. Transfira o creme para um recipiente, cubra com plástico-filme e aguarde esfriar.

Montagem

Em uma tigela, coloque o chocolate meio-amargo. Derreta em banho-maria ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo até ficar liso. Em taças ou potinhos, faça uma camada de creme, uma camada de uva e finalize com o chocolate derretido cobrindo as uvas. Leve à geladeira por 2 horas e sirva em seguida.