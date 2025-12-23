7 receitas de peru assado para a ceia de Natal

O Natal é um momento mágico em que as famílias se reúnem para compartilhar amor, alegria e, é claro, uma mesa farta e repleta de sabores marcantes. Entre os pratos típicos dessa celebração, o peru assado se destaca como o grande protagonista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Seja a suculência de uma carne bem temperada, o aroma que se espalha pela casa ou o ritual de preparação que une gerações, o peru assado no fim do ano é mais do que um simples prato; é um símbolo de tradição. Por isso, confira, a seguir, 7 receitas que certamente transformarão sua ceia de Natal em um evento inesquecível!

Peru assado com ervas

Ingredientes

1 peru inteiro limpo e sem miúdos

inteiro limpo e sem miúdos 1/2 xícara de chá de manteiga derretida

4 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de alecrim picado

2 colheres de sopa de tomilho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de caldo de galinha

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a manteiga derretida, o alho, o alecrim, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o peru em uma assadeira grande. Com cuidado, separe a pele do peito e das coxas do peru, sem soltar completamente. Esfregue a mistura de manteiga de ervas por baixo da pele do peru e por toda a superfície.

Despeje o caldo de galinha na assadeira. Leve o peru ao forno preaquecido a 200 °C, regando-o ocasionalmente com o caldo da assadeira, por aproximadamente 3h30 ou até que esteja completamente assado. Retire o peru do forno e deixe descansar por cerca de 20 minutos antes de fatiar.

Dica: sirva decorado com limão-siciliano e ervas a gosto.

Peru assado ao vinho tinto com especiarias

Ingredientes

Peru

1 peru de aproximadamente 4-5 kg

1 l de vinho tinto seco

4 dentes de alho amassados

2 cebolas cortadas em rodelas

2 folhas de louro

1 colher de chá de canela em pó

5 cravos-da-índia

1 colher de chá de noz-moscada em pó

1 ramo de alecrim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de manteiga derretida

Molho

2 xícaras de chá do caldo da marinada

1 colher de sopa de amido de milho diluído em 1 colher de sopa de água

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Peru

Em um recipiente grande, misture o vinho tinto, o alho, a cebola, o louro, a canela, o cravo-da-índia, a noz-moscada, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o peru na marinada, cubra e leve à geladeira por pelo menos 12 horas. Vire o peru de tempos em tempos para garantir que a marinada penetre bem.

Retire o peru da marinada, reservando o líquido para o molho. Coloque o peru em uma assadeira, pincele com a manteiga derretida e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 2 horas. Depois desse tempo, retire o papel-alumínio, regue o peru com o caldo da assadeira e asse por mais 1 hora, ou até que esteja dourado e cozido.

Molho

Coe a marinada e leve ao fogo médio em uma panela. Acrescente o amido de milho diluído e mexa até engrossar. Adicione a manteiga, ajuste o sal e a pimenta-do-reino e deixe cozinhar até o molho ficar aveludado. Sirva o peru acompanhado do molho.

Peru assado com recheio de castanha-do-pará e damasco

Ingredientes

Peru

1 peru de 4-5 kg

Suco de 2 limões

5 dentes de alho amassados

200 g de manteiga em temperatura ambiente

1 colher de sopa de alecrim picado

1 colher de sopa de tomilho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de vinho branco seco

Recheio

200 g de castanha-do-pará picada

100 g de nozes picadas

150 g de damasco seco picado

100 g de uva-passa clara

clara 2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 1/2 xícara de farinha de mandioca torrada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Finalização

1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa de manteiga derretida

Modo de preparo

Peru

Limpe o peru, removendo eventuais miúdos, e seque-o bem. Esfregue o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino por toda a carne, inclusive sob a pele, com cuidado para não a romper. Em um recipiente, misture a manteiga com o alecrim e o tomilho e passe essa pasta de ervas por toda a superfície do peru, incluindo sob a pele para garantir sabor e suculência. Coloque o peru em um recipiente, regue com o vinho branco, cubra com plástico-filme e leve à geladeira para marinar por pelo menos 12 horas.

Recheio

Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente a castanha-do-pará, as nozes, o damasco e a uva-passa, mexendo bem. Adicione a farinha de mandioca aos poucos, misturando até formar uma farofa úmida. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Retire o peru da marinada e recheie a cavidade com a farofa preparada. Use barbante de cozinha para fechar a cavidade ou prenda com palitos. Coloque o peru em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno por cerca de 2 horas. Retire o papel-alumínio, pincele o peru com a mistura de mel e manteiga derretida e asse por mais 1 hora ou até dourar, regando com o líquido da assadeira a cada 20 minutos. Retire o peru do forno, transfira para uma travessa e deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar.

Peru assado com mel e laranja (Imagem: Magdanatka | Shutterstock)

Peru assado com mel e laranja

Ingredientes

1 peru inteiro limpo e sem miúdos

1/2 xícara de chá de mel

Suco e raspas de 2 laranjas

1/4 de xícara de chá de manteiga derretida

derretida Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 ramo de alecrim

1 ramo de tomilho

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o mel, o suco e as raspas de laranja, a manteiga, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque o peru em uma assadeira grande. Regue o peru com metade da mistura de mel e laranja, esfregando bem por toda a superfície. Coloque os ramos de alecrim e tomilho dentro da cavidade do peru. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 3 horas, regando ocasionalmente com o restante da mistura de mel e laranja. Retire do forno e deixe descansar por 20-30 minutos antes de fatiar.

Peru assado com farofa

Ingredientes

1 peru inteiro limpo e sem miúdos

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

8 dentes de alho picados

Suco de 2 limões

1 xícara de vinho branco seco

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

2 cebolas picadas

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

1 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma assadeira, tempere o peru com sal, pimenta-do-reino, metade do alho picado e suco de limão, esfregando bem por toda a superfície. Em uma tigela, misture o vinho branco e a manteiga derretida. Regue o peru com essa mistura. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 3 horas ou até que esteja completamente assado, regando ocasionalmente com o caldo da assadeira.

Enquanto o peru assa, prepare a farofa. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o restante do alho até ficarem dourados. Adicione a farinha de mandioca e mexa até ficar levemente dourada. Acrescente a uva-passa e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa bem por alguns minutos até incorporar. Retire o peru do forno, coloque-o em um prato de servir e cubra com a farofa. Sirva em seguida.

Peru assado com batata e cogumelo (Imagem: Teresa Kasprzycka | Shutterstock)

Peru com batata e cogumelo

Ingredientes

1 peru inteiro

4 colheres de sopa de manteiga derretida

6 dentes de alho picados

2 cabeças de alho cortadas ao meio

2 colheres de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de páprica doce

1 colher de sopa de ervas secas

6 batatas cortadas em pedaços grandes

250 g de cogumelo paris fatiado

paris fatiado 3 tomates picados

1 xícara de chá de caldo de legumes

6 folhas de louro

Azeite a gosto

Modo de preparo

Coloque o peru inteiro em uma assadeira grande. Passe a manteiga por toda a pele e espalhe o azeite por cima. Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e ervas secas, massageando bem. Coloque metade do alho picado dentro da cavidade do peru com 3 folhas de louro. Reserve.

Em uma tigela, misture as batatas, o cogumelo, os tomates e os 3 dentes de alho restantes. Tempere com uma colher de sopa de azeite, uma pitada de sal e misture. Espalhe os vegetais ao redor do peru. Coloque as duas cabeças de alho cortadas na lateral do peru. Acrescente o caldo de legumes no fundo da assadeira e coloque as 3 folhas de louro restantes sobre os vegetais.

Leve o peru ao forno preaquecido a 200º C por 2 horas e 30 minutos, regando a ave com o caldo da assadeira a cada 40 minutos. Nos últimos 30 minutos, aumente para 220 °C para dourar mais a pele. Retire do forno e deixe o peru descansar por 15 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.

Peru assado recheado com cuscuz marroquino

Ingredientes

Peru

1 peru inteiro

4 colheres de sopa de manteiga derretida

3 colheres de sopa de azeite

4 dentes de alho picado

1 colher de sopa de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de páprica doce

1 colher de sopa de ervas secas

1 xícara de chá de caldo de legumes

Recheio

1 xícara de chá de cuscuz marroquino

marroquino 1 xícara de chá de água quente

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura picada

1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas

1/2 xícara de chá de uva-passa branca

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de cúrcuma

1/2 xícara de chá de hortelã picada

Modo de preparo

Recheio

Em uma tigela, coloque o cuscuz marroquino e cubra com a água quente. Tampe e deixe hidratar por 5 minutos. Solte os grãos com um garfo. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque a cebola, o alho e a cenoura e refogue por 3 minutos. Acrescente as amêndoas laminadas, a uva-passa, o sal e a cúrcuma. Misture bem. Adicione o cuscuz hidratado e finalize com a hortelã picada. Misture tudo e reserve.

Peru

Coloque o peru inteiro em uma assadeira grande. Espalhe a manteiga por toda a pele. Regue com o azeite. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino, a páprica doce, o alho picado e as ervas secas, massageando bem toda a superfície. Preencha a cavidade do peru com o cuscuz marroquino preparado, sem apertar demais para permitir o cozimento uniforme. Feche a abertura com palitos ou amarre com barbante culinário.

Despeje o caldo de legumes no fundo da assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas e 30 minutos, regando com o caldo da assadeira a cada 40 minutos. Nos últimos 30 minutos, aumente para 220 °C para deixar bem dourado. Retire do forno, deixe descansar por 15 minutos e sirva em seguida.