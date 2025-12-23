9 pratos veganos para a ceia de Natal

O Natal é uma época marcada pela alegria, calor humano e, é claro, pela deliciosa ceia que reúne familiares e amigos ao redor da mesa. Em meio a risadas, trocas de presentes e momentos de ternura, a mesa farta se destaca como um dos pontos altos das festividades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para tornar a celebração ainda mais inclusiva e significativa, é fundamental considerar as opções veganas para quem não consome ingredientes de origem animal. Dessa forma, todos podem desfrutar plenamente do espírito natalino.

A seguir, confira 9 receitas veganas para a ceia de Natal!

Seitan assado

Ingredientes

500 g de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de água

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

Sal, molho de soja, cheiro-verde e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e 1 1/2 xícara de chá de água e misture até obter uma massa homogênea. Após, modele a massa no formato de uma bola, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Depois, lave a massa em água corrente até a água começar a sair transparente. Deixe secar, modele como preferir e prenda com um barbante.

Em seguida, transfira o seitan para uma panela de pressão e acrescente o molho de soja, o sal, o cheiro-verde, a pimenta-do-reino, a cebola e o alho. Leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Passado esse tempo, desligue o fogo e espere a pressão sair. Transfira o seitan para uma travessa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Escondidinho de carne de soja

Ingredientes

Creme de mandioca

400 g de mandioca descascada

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1 colher de chá de sal

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada

2 1/2 xícaras de chá de água

Água para cozinhar a mandioca

Azeite a gosto

Recheio

3 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada

1 1/2 xícara de chá de proteína de soja texturizada hidratada

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de orégano

1 pitada de cominho

2 colheres de sopa de molho de tomate

Azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Orégano para polvilhar

Modo de preparo

Creme de mandioca

Em uma panela de pressão, coloque a mandioca, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e escorra a água. Transfira a mandioca para um recipiente e, com a ajuda de um garfo, amasse. Reserve.

Em um liquidificador, coloque a aveia e 2 1/2 xícaras de chá de água e deixe descansar por 30 minutos. Após, adicione o sal e a mandioca reservada e bata até obter um creme uniforme. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o creme de mandioca e cozinhe por 10 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Junte a proteína de soja, o suco de limão e o sal e refogue por 5 minutos. Tempere com orégano, cominho e pimenta-do-reino. Acrescente o molho de tomate e o cheiro-verde e misture. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Em uma travessa, coloque uma camada do creme de mandioca, cubra com o recheio e espalhe com a ajuda de uma colher. Finalize cum outra camada do creme de mandioca, polvilhe o orégano e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 5 minutos. Sirva em seguida.

Risoto de cogumelo e abóbora

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

1 abóbora descascada e cortada em cubos

200 g de cogumelo paris fatiados

paris fatiados 1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

4 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de vinho branco seco

4 xícaras de chá de caldo de legumes quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque 2 colheres de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e mexa por 3 minutos. Despeje o vinho branco na panela e mexa sem parar até o líquido secar. Junte os cubos de abóbora e mexa para incorporar. Aos poucos, uma concha por vez, coloque o caldo de legumes, mexendo sempre e esperando que o líquido seja absorvido antes de adicionar mais.

Em uma frigideira, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o cogumelo e doure. Quando o arroz estiver quase pronto, disponha o cogumelo na panela e mexa suavemente. Tempere o risoto com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Pimentão recheado com lentilha (Imagem: Elena M. Tarasova | Shutterstock)

Pimentão recheado com lentilha

Ingredientes

3 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de cebola descascada e picada

1 xícara de chá de lentilha

1 pitada de sal

1 xícara de chá de arroz

3 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

4 pimentões verdes

2 cenouras descascadas e raladas

Azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a lentilha e o sal e refogue por 5 minutos. Acrescente o arroz, a cenoura e a água, reduza o fogo e cozinhe até secar a água. Desligue o fogo, coloque o cheiro-verde e misture. Reserve. Após, com a ajuda de uma faca, corte a parte superior dos pimentões, retire as sementes e recheie. Feche com as tampas dos pimentões e disponha em uma assadeira. Finalize regando com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Farofa com uva-passa e nozes

Ingredientes

500 g de farinha de mandioca torrada

5 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de uva-passa preta sem semente

preta sem semente 3 colheres de sopa de nozes picadas

1/2 xícara de chá de maçã-verde cortada em cubos

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a uva-passa, a maçã, as nozes e o cheiro-verde. Misture e, aos poucos, junte a farinha de mandioca, mexendo para incorporar. Cozinhe até a farinha dourar. Sirva em seguida.

Rabanada

Ingredientes

1 pão francês amanhecido cortado em fatias médias

1 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo vegetal para fritar

1/2 xícara de chá de açúcar para finalizar

1 colher de chá de canela em pó para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite vegetal, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de canela em pó e a baunilha. Mergulhe rapidamente cada fatia de pão nessa mistura, apenas o suficiente para umedecer, sem deixar encharcar. Aqueça o óleo em uma frigideira funda, em fogo médio. Frite as fatias de pão até ficarem douradas dos dois lados. Retire e deixe escorrer em papel-toalha. Em um recipiente, misture o açúcar com a canela e passe as rabanadas ainda quentes nessa combinação. Sirva em seguida ou mantenha aquecidas até o momento de levar à mesa.

Salpicão

Ingredientes

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1 inhame descascado e picado

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 maçã sem sementes e ralada

350 g de milho-verde

350 g de ervilha

1/4 xícara de chá de água

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de café de páprica defumada

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Batata-palha para decorar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o inhame, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Transfira para um liquidificador e adicione o alho, o sal e 1/4 xícara de chá de água. Bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque a cenoura, a uva-passa, a maçã, o milho-verde, a ervilha e os temperos e misture. Acrescente o creme de inhame e mexa para incorporar. Polvilhe a batata-palha e sirva em seguida.

Assado de nozes (Imagem: Magdanatka | Shutterstock)

Assado de nozes

Ingredientes

2 xícaras de chá de nozes picadas

picadas 1 xícara de chá de castanha-de-caju picada

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de cenoura ralada

1 xícara de chá de espinafre picado

1 xícara de chá de farinha de aveia

3 colheres de sopa de linhaça moída

9 colheres de sopa de água

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de tomilho seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a linhaça com a água e deixe descansar por 10 minutos até formar um gel. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia e levemente dourada. Junte o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a cenoura e o espinafre, misture bem e refogue por cerca de 3 minutos, até o espinafre murchar. Desligue o fogo e transfira o refogado para uma tigela grande.

Acrescente as nozes, a castanha-de-caju, a farinha de aveia, a páprica, o tomilho e o gel de linhaça. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até formar uma massa firme e homogênea. Transfira a mistura para uma forma de bolo inglês untada com azeite, pressionando bem para deixar compacto. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 a 45 minutos, até o assado ficar bem firme e dourado. Retire do forno, aguarde 10 minutos, desenforme e sirva em seguida.

Flan de chocolate

Ingredientes

3 xícaras de chá de leite de aveia

3/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

4 colheres de sopa de chocolate 70% cacau

2 colheres de sopa de fécula de batata

1 colher de sopa de ágar-ágar

3 colheres de sopa de água quente

2 colheres de chá de extrato de baunilha

Óleo vegetal para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o ágar-ágar na água quente e reserve. Em uma panela, adicione o leite de aveia, o açúcar, a fécula de batata e o extrato de baunilha. Misture tudo até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio e mexa sem parar. Quando começar a ferver, acrescente o ágar-ágar e o chocolate, mexa até engrossar. Desligue o fogo. Unte com óleo uma forma de pudim e despeje a mistura. Espere amornar. Leve à geladeira por cerca de 4 horas ou até ficar firme. Desenforme e sirva em seguida.