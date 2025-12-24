Filmes de Natal: 7 opções para assistir no Disney+

O catálogo do Disney+ inclui filmes de Natal atemporais como “Esqueceram de Mim”, que mistura comédia e aventura, e produções originais como “Travessuras de Natal“ e “Noelle“, que oferecem narrativas modernas e cheias de espírito natalino. Seja para reviver a nostalgia com clássicos ou para conhecer histórias inéditas, a plataforma de streaming reúne opções para toda a família. É uma verdadeira celebração da magia natalina!

Por isso, confira 7 filmes de Natal para assistir no Disney+!

1. Esqueceram de Mim (1990)

Em “Esqueceram de Mim”, Kevin usa a criatividade para espantar bandidos atrapalhados no Natal (Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil)

O clássico filme natalino conta a história de Kevin McCallister (Macaulay Culkin), um menino de 8 anos, acidentalmente deixado para trás enquanto sua família viaja para passar o Natal em Paris. Inicialmente, o menino aproveita a liberdade em casa, mas sua alegria é interrompida quando descobre que dois ladrões atrapalhados, Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern), planejam roubar sua residência.

Com criatividade e engenhosidade, Kevin cria uma série de armadilhas hilárias para proteger seu lar. O filme traz uma mistura de comédia e emoção. Com direção de Chris Columbus e roteiro de John Hughes, o longa se tornou um enorme sucesso ao longo do tempo e nas celebrações de Natal?.

2. Noelle (2019)

Em “Noelle”, a filha do Papai Noel sai em uma missão de resgate para encontrar o irmão a tempo do Natal (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

O longa acompanha Noelle Kringle (Anna Kendrick), a filha alegre e otimista do Papai Noel, e repleta de espírito natalino. Após a aposentadoria de seu pai, seu irmão Nick (Bill Hader) é escolhido para assumir o papel de Papai Noel. No entanto, ele não está à altura das expectativas e fica cada vez mais ansioso com as responsabilidades.

Na tentativa de aliviar a pressão, Noelle sugere que ele tire um fim de semana para relaxar. Porém, Nick desaparece, deixando o Polo Norte em completo caos. Determinada a consertar a situação, a jovem, acompanhada da sua fiel rena Snowcone e da elfa Polly (Shirley MacLaine), parte em uma jornada para encontrar o irmão. Durante a aventura, ela descobre a própria força e o verdadeiro significado do Natal.

3. Natal em Arendelle (2020)

Em “Natal em Arendelle”, Anna, Elsa, Olaf, Kristoff e Sven embarcam em uma aventura repleta de música, descobertas e momentos divertidos para celebrar o Natal (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

O especial acompanha Anna e Elsa em seu primeiro Natal após a reabertura dos portões do castelo de Arendelle. Empolgadas com a ideia de celebrar a data juntas, as irmãs percebem que o reino não possui tradições natalinas, já que passou anos isolado do mundo. Decididas a mudar isso, Anna parte em uma jornada pelas vilas de Arendelle em busca de costumes que possam unir as pessoas.

Ao longo do caminho, ela conta com a ajuda de Olaf, Kristoff e Sven, que embarcam em uma aventura repleta de música, descobertas e momentos divertidos. Enquanto isso, Elsa tenta criar a celebração perfeita no castelo. No fim, todos aprendem que o verdadeiro espírito do Natal está no carinho, na união e no compartilhamento de momentos especiais.

4. Guardiões da Galáxia – Especial de Festas (2022)

Em “Guardiões da Galáxia – Especial de Festas”, Mantis e Drax buscam o presente perfeito para Peter (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Neste especial da Marvel Studios, os Guardiões retornam para uma missão especial ambientada na época de Natal. Com Peter Quill (Chris Pratt) desanimado e ainda lidando com a ausência de Gamora (Zoë Saldaña), Mantis (Pom Klementieff) e Drax (Dave Bautista) decidem surpreendê-lo. Eles planejam um presente único: trazer Kevin Bacon, o astro de cinema, como presente de Natal para alegrar Peter.

Os dois partem para a Terra em uma aventura hilária e repleta de confusões enquanto tentam convencer Kevin Bacon a acompanhá-los. Durante a jornada, o grupo explora o significado do Natal, misturando humor, ação e emoção. O especial é uma celebração cheia de referências natalinas e momentos que reforçam os laços entre os personagens.

5. Um Chamado Natalino (2023)

Em “Um Chamado Natalino”, Eddie e Charlotte embarcam em uma aventura para salvar o novo amigo (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

O filme acompanha a história de Eddie Garrick (Ludacris), um assistente social de bom coração, que perdeu o encanto pelo Natal após uma experiência traumática na infância. Separado de sua esposa, Allison (Teyonah Parris), ele concorda em levar a filha Charlotte (Madison Skye Validum), de 9 anos, para passarem a véspera de Natal juntos. Durante a noite, eles encontram um homem misterioso e carismático, Nick (Lil Rel Howery), vestido com um terno vermelho.

Eddie inicialmente acredita que Nick está delirando e precisa de ajuda profissional, mas o encontro desencadeia uma série de eventos mágicos. Quando o protagonista provoca a ira de um político local, ele e Charlotte embarcam em uma aventura que desafia suas opiniões e tem o poder de restaurar sua fé no Natal.

6. Travessuras de Natal (2023)

No filme “Travessuras de Natal”, Andy e seus amigos tentam roubar o esconderijo secreto do Papai Noel (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A comédia cheia de aventuras e magia acompanha Andy (Winslow Fegley), um garoto determinado que descobre que foi colocado na lista dos malcomportados do Papai Noel, mesmo acreditando que merecia estar na lista dos comportados. Revoltado com a injustiça, ele reúne um grupo de crianças, que também estão na lista negativa, para uma missão ousada: invadir o Polo Norte e roubar seus presentes diretamente do esconderijo secreto do bom velhinho.

O grupo enfrenta desafios imprevisíveis, desde armadilhas mágicas até encontros com elfos determinados a proteger o Natal. Contudo, ao longo do caminho, eles aprendem lições valiosas sobre empatia, honestidade e o verdadeiro significado das festas. Com uma mistura de humor, ação e emoção, o filme oferece uma celebração encantadora do espírito natalino, mostrando que o melhor presente de todos é estar ao lado de quem se ama.

7. Um Natal Bem Jonas Brothers (2025)

Em “Um Natal Bem Jonas Brothers”, Kevin, Joe e Nick Jonas embarcam em uma corrida contra o tempo para passar o Natal com suas famílias em Londres (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

O filme acompanha Kevin, Joe e Nick Jonas enquanto eles se preparam para passar o Natal com suas famílias em Londres. Porém, uma série de imprevistos e confusões no aeroporto ameaça estragar os planos dos irmãos.

Determinados a não deixar a data passar em branco, eles embarcam em uma corrida contra o tempo para chegar ao destino. Durante a jornada, o trio enfrenta situações divertidas, reencontros inesperados e muita música, reforçando a importância da união, da família e do espírito natalino.