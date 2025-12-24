10 receitas com bacalhau para o Natal

O bacalhau é um alimento que faz muito sucesso entre os brasileiros, principalmente no Natal. Todavia, essa é uma tradição antiga que não surgiu no Brasil. Ela vem desde a Idade Média, quando o calendário cristão determinava um jejum obrigatório de qualquer tipo de carne nas festas católicas. Desse modo, as pessoas começaram a comer esse peixe. Por isso, esse ingrediente começou a fazer parte das ceias natalinas de várias famílias.
A seguir, confira 10 receitas deliciosas com bacalhau para a ceia de Natal!
Bacalhoada
Ingredientes
- 1 kg de batata descascada
- 800 g de bacalhau dessalgado em postas
- 3 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas
- 1/2 pimentão verde sem sementes e cortado em rodelas
- 1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de azeitona preta
- Cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída e sal a gosto
- Água para cozinhar
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as postas de bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Depois, escorra a água e deixe o bacalhau esfriar um pouco. Quando o peixe estiver morno, retire as espinhas e as peles. Reserve. Em uma panela, coloque os ovos, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos. Após, desligue o fogo, descarte a água, descasque os ovos e corte em rodelas. Reserve.
Em outra panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo alto para cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e disponha as batatas em uma assadeira untada com azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Arrume o bacalhau sobre as batatas, seguido dos ovos, do tomate, da cebola, da azeitona e dos pimentões. Regue com azeite, polvilhe com sal e pimenta-do-reino e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Desligue o forno e sirva com cheiro-verde.
Bacalhau com natas
Ingredientes
- 6 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 1 xícara de chá de cheiro-verde picado
- 700 g de bacalhau em lascas cozido
- 400 g de nata
- 1/2 xícara de chá de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá da água do cozimento do bacalhau
- 2 xícaras de chá de leite
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada em pó e azeite a gosto
- Óleo para fritar
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as batatas e frite até dourar. Após, transfira para um refratário e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente o cheiro-verde, o bacalhau, a pimenta-do-reino e o sal e refogue por mais 5 minutos. Depois, transfira o refogado para o mesmo refratário das batatas e misture delicadamente. Coloque a nata por cima, mexa para incorporar e reserve.
Na mesma panela em que refogou o bacalhau, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo, a água do cozimento do bacalhau e o leite e misture bem. Tempere com noz-moscada, pimenta-do-reino e sal e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo, despeje esse molho sobre o refratário com as batatas, polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C para gratinar. Sirva em seguida.
Escondidinho de bacalhau
Ingredientes
- 500 g de bacalhau
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 folha de louro
- 1 cebola descascada e ralada
- 4 batatas descascadas e fatiadas
- 300 ml de creme de leite fresco
- 100 g de queijo muçarela cortado em fatias
- Salsinha picada, sal, pimenta-do-reino moída, azeite e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o bacalhau, cubra com água, adicione o alho e a folha de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Depois, escorra a água, aguarde amornar e desfie o peixe. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente a salsinha e o bacalhau e refogue por 3 minutos. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino, desligue o fogo e reserve.
Em uma panela, coloque as batatas e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Depois, escorra a água e, na mesma panela, amasse as batatas até formar um purê. Adicione o creme de leite, a noz-moscada e o sal e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em uma travessa, disponha o bacalhau e, por cima, coloque o purê. Espalhe as fatias de queijo sobre o escondidinho e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.
Bolinho de bacalhau
Ingredientes
- 500 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
- 500 g de batata cozida
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 dente de alho picado
- Azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, amasse a batata até formar um purê. Adicione o bacalhau desfiado, os ovos, a salsinha, o alho e a pimenta-do-reino. Mexa até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione um pouco de azeite para ajustar a textura.
Com as mãos, modele a massa em formato de bolinhos. Aqueça o óleo em uma panela funda em fogo médio. Frite os bolinhos aos poucos, até que fiquem dourados e crocantes. Retire e deixe escorrer em papel-toalha. Sirva em seguida.
Risoto de bacalhau
Ingredientes
- 300 g de arroz arbóreo
- 400 g de bacalhau em lascas dessalgado
- 4 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 cebola descascada e ralada
- 1 folha de louro
- 100 ml de vinho branco
- 1 l de caldo de peixe
- 3 tomates sem sementes e picados
- 50 g de queijo parmesão ralado
- Sal, salsinha picada e ervas finas a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacalhau e os tomates e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque metade da manteiga com o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a folha de louro, as ervas finas e o arroz e refogue até o arroz começar a brilhar. Coloque o vinho branco e deixe reduzir. Aos poucos, acrescente o caldo de peixe, uma concha por vez, mexendo sempre. Após, adicione o bacalhau refogado com o tomate, retire a folha de louro e misture bem. Desligue o fogo e junte o restante da manteiga e o queijo parmesão ralado. Misture e sirva em seguida.
Bacalhau em crosta de ervas
Ingredientes
- 4 postas de bacalhau dessalgado
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de alecrim picado
- 1 colher de sopa de tomilho picado
- Raspas de 1 limão
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Com folhas de papel-toalha seque bem as postas e disponha em um refratário untado com azeite. Regue levemente com azeite e reserve. Em uma tigela, misture a farinha de rosca, o queijo parmesão, o alho, as ervas, as raspas de limão, a manteiga e a pimenta-do-reino, formando uma farofa úmida. Distribua a mistura de ervas sobre as postas de bacalhau, pressionando levemente para aderir bem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até o bacalhau ficar macio e a crosta dourada e crocante. Sirva em seguida.
Salada de grão-de-bico com bacalhau
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 cebola descascada e ralada
- 300 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
- Suco de 1/2 limão
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- Sal a gosto
- 50 g de azeitona preta
- 50 g de azeitona verde
Modo de preparo
Em uma travessa, coloque o grão-de-bico, a cebola, as azeitonas, o bacalhau desfiado e o sal e misture bem. Acrescente o suco de limão e o azeite. Misture e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.
Fricassê de bacalhau
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 800 g de bacalhau desfiado e dessalgado
- 200 ml de creme de leite
- 200 g de requeijão
- 100 g de queijo parmesão ralado
- 1/2 colher de sopa de noz-moscada em pó
- 4 batatas descascadas e cortadas em tiras
- Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Retire a panela do fogo, junte o bacalhau, o creme de leite, o requeijão, metade do queijo, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Após, transfira a mistura para uma travessa, cubra com o restante do queijo e leve ao forno preaquecido a 180 °C para gratinar.
Enquanto isso, em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, coloque as batatas na panela e frite até dourar. Depois, retire o fricassê do forno, disponha as batatas sobre ele e sirva em seguida.
Torta de bacalhau
Ingredientes
Recheio
- 500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1 tomate picado
- 1/4 de xícara de chá de azeitona picada
- 1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado
- 200 g de requeijão cremoso
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 2 xícaras de chá de leite
- 3 ovos
- 50 g de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Recheio
Aqueça o azeite em uma panela em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o bacalhau desfiado e refogue por alguns minutos. Acrescente o tomate, a azeitona e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e misture o cheiro-verde e o requeijão cremoso. Reserve.
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o parmesão até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo aos poucos, com o liquidificador ligado, até incorporar bem. Por último, coloque o fermento e bata rapidamente apenas para misturar.
Montagem
Em uma forma média untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa. Espalhe o recheio uniformemente sobre a massa. Cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35-45 minutos, ou até a torta estar dourada e firme ao toque. Deixe esfriar por 10 minutos antes de cortar e servir.
Bacalhau espiritual
Ingredientes
- 500 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
- 2 cenouras raladas
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 pães franceses amanhecidos sem casca
- 500 ml de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 200 g de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
- Queijo parmesão ralado para gratinar
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, corte o pão em pedaços e cubra com o leite. Deixe absorver bem e depois esprema para retirar o excesso de líquido. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte o bacalhau e refogue por alguns minutos. Adicione a cenoura, misture bem e desligue o fogo. Reserve.
Em outra panela, derreta a manteiga, acrescente a farinha e mexa por 1 minuto. Aos poucos, adicione o leite, mexendo sempre até formar um molho cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite. Misture o pão embebido no refogado de bacalhau. Em seguida, incorpore o molho branco, mexendo até ficar bem cremoso. Transfira a mistura para um refratário untado com azeite, finalize com o queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.