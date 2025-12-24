10 receitas com bacalhau para o Natal

O bacalhau é um alimento que faz muito sucesso entre os brasileiros, principalmente no Natal. Todavia, essa é uma tradição antiga que não surgiu no Brasil. Ela vem desde a Idade Média, quando o calendário cristão determinava um jejum obrigatório de qualquer tipo de carne nas festas católicas. Desse modo, as pessoas começaram a comer esse peixe. Por isso, esse ingrediente começou a fazer parte das ceias natalinas de várias famílias.

A seguir, confira 10 receitas deliciosas com bacalhau para a ceia de Natal!

Bacalhoada

Ingredientes

1 kg de batata descascada

800 g de bacalhau dessalgado em postas

dessalgado em postas 3 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

1/2 pimentão verde sem sementes e cortado em rodelas

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas

4 ovos

1 xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de azeitona preta

Cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Água para cozinhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as postas de bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Depois, escorra a água e deixe o bacalhau esfriar um pouco. Quando o peixe estiver morno, retire as espinhas e as peles. Reserve. Em uma panela, coloque os ovos, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 12 minutos. Após, desligue o fogo, descarte a água, descasque os ovos e corte em rodelas. Reserve.

Em outra panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo alto para cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e disponha as batatas em uma assadeira untada com azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Arrume o bacalhau sobre as batatas, seguido dos ovos, do tomate, da cebola, da azeitona e dos pimentões. Regue com azeite, polvilhe com sal e pimenta-do-reino e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Desligue o forno e sirva com cheiro-verde.

Bacalhau com natas

Ingredientes

6 batatas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 2 cebolas descascadas e picadas

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

700 g de bacalhau em lascas cozido

400 g de nata

1/2 xícara de chá de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá da água do cozimento do bacalhau

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada em pó e azeite a gosto

Óleo para fritar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as batatas e frite até dourar. Após, transfira para um refratário e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente o cheiro-verde, o bacalhau, a pimenta-do-reino e o sal e refogue por mais 5 minutos. Depois, transfira o refogado para o mesmo refratário das batatas e misture delicadamente. Coloque a nata por cima, mexa para incorporar e reserve.

Na mesma panela em que refogou o bacalhau, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo, a água do cozimento do bacalhau e o leite e misture bem. Tempere com noz-moscada, pimenta-do-reino e sal e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo, despeje esse molho sobre o refratário com as batatas, polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C para gratinar. Sirva em seguida.

Escondidinho de bacalhau

Ingredientes

500 g de bacalhau

2 dentes de alho descascados e amassados

1 folha de louro

1 cebola descascada e ralada

4 batatas descascadas e fatiadas

300 ml de creme de leite fresco

fresco 100 g de queijo muçarela cortado em fatias

Salsinha picada, sal, pimenta-do-reino moída, azeite e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o bacalhau, cubra com água, adicione o alho e a folha de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Depois, escorra a água, aguarde amornar e desfie o peixe. Reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente a salsinha e o bacalhau e refogue por 3 minutos. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino, desligue o fogo e reserve.

Em uma panela, coloque as batatas e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Depois, escorra a água e, na mesma panela, amasse as batatas até formar um purê. Adicione o creme de leite, a noz-moscada e o sal e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em uma travessa, disponha o bacalhau e, por cima, coloque o purê. Espalhe as fatias de queijo sobre o escondidinho e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Bolinho de bacalhau (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

Bolinho de bacalhau

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

dessalgado, cozido e desfiado 500 g de batata cozida

2 ovos

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 dente de alho picado

Azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse a batata até formar um purê. Adicione o bacalhau desfiado, os ovos, a salsinha, o alho e a pimenta-do-reino. Mexa até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione um pouco de azeite para ajustar a textura.

Com as mãos, modele a massa em formato de bolinhos. Aqueça o óleo em uma panela funda em fogo médio. Frite os bolinhos aos poucos, até que fiquem dourados e crocantes. Retire e deixe escorrer em papel-toalha. Sirva em seguida.

Risoto de bacalhau

Ingredientes

300 g de arroz arbóreo

400 g de bacalhau em lascas dessalgado

4 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite

1/2 cebola descascada e ralada

1 folha de louro

100 ml de vinho branco

1 l de caldo de peixe

3 tomates sem sementes e picados

50 g de queijo parmesão ralado

parmesão ralado Sal, salsinha picada e ervas finas a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacalhau e os tomates e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque metade da manteiga com o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente a folha de louro, as ervas finas e o arroz e refogue até o arroz começar a brilhar. Coloque o vinho branco e deixe reduzir. Aos poucos, acrescente o caldo de peixe, uma concha por vez, mexendo sempre. Após, adicione o bacalhau refogado com o tomate, retire a folha de louro e misture bem. Desligue o fogo e junte o restante da manteiga e o queijo parmesão ralado. Misture e sirva em seguida.

Bacalhau em crosta de ervas

Ingredientes

4 postas de bacalhau dessalgado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de sopa de alecrim picado

1 colher de sopa de tomilho picado

picado Raspas de 1 limão

Pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Com folhas de papel-toalha seque bem as postas e disponha em um refratário untado com azeite. Regue levemente com azeite e reserve. Em uma tigela, misture a farinha de rosca, o queijo parmesão, o alho, as ervas, as raspas de limão, a manteiga e a pimenta-do-reino, formando uma farofa úmida. Distribua a mistura de ervas sobre as postas de bacalhau, pressionando levemente para aderir bem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até o bacalhau ficar macio e a crosta dourada e crocante. Sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com bacalhau (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Salada de grão-de-bico com bacalhau

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 cebola descascada e ralada

300 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

Suco de 1/2 limão

1/4 de xícara de chá de azeite

Sal a gosto

50 g de azeitona preta

50 g de azeitona verde

Modo de preparo

Em uma travessa, coloque o grão-de-bico, a cebola, as azeitonas, o bacalhau desfiado e o sal e misture bem. Acrescente o suco de limão e o azeite. Misture e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Fricassê de bacalhau

Ingredientes

1/2 xícara de chá de azeite

2 cebolas descascadas e picadas

800 g de bacalhau desfiado e dessalgado

200 ml de creme de leite

200 g de requeijão

100 g de queijo parmesão ralado

1/2 colher de sopa de noz-moscada em pó

4 batatas descascadas e cortadas em tiras

Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Retire a panela do fogo, junte o bacalhau, o creme de leite, o requeijão, metade do queijo, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Após, transfira a mistura para uma travessa, cubra com o restante do queijo e leve ao forno preaquecido a 180 °C para gratinar.

Enquanto isso, em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, aos poucos, coloque as batatas na panela e frite até dourar. Depois, retire o fricassê do forno, disponha as batatas sobre ele e sirva em seguida.

Torta de bacalhau

Ingredientes

Recheio

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de azeite

1 tomate picado

1/4 de xícara de chá de azeitona picada

picada 1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado

200 g de requeijão cremoso

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de leite

3 ovos

50 g de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o bacalhau desfiado e refogue por alguns minutos. Acrescente o tomate, a azeitona e tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e misture o cheiro-verde e o requeijão cremoso. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo e o parmesão até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo aos poucos, com o liquidificador ligado, até incorporar bem. Por último, coloque o fermento e bata rapidamente apenas para misturar.

Montagem

Em uma forma média untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa. Espalhe o recheio uniformemente sobre a massa. Cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35-45 minutos, ou até a torta estar dourada e firme ao toque. Deixe esfriar por 10 minutos antes de cortar e servir.

Bacalhau espiritual

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

2 cenouras raladas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite

2 pães franceses amanhecidos sem casca

franceses amanhecidos sem casca 500 ml de leite

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

200 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Queijo parmesão ralado para gratinar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, corte o pão em pedaços e cubra com o leite. Deixe absorver bem e depois esprema para retirar o excesso de líquido. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte o bacalhau e refogue por alguns minutos. Adicione a cenoura, misture bem e desligue o fogo. Reserve.

Em outra panela, derreta a manteiga, acrescente a farinha e mexa por 1 minuto. Aos poucos, adicione o leite, mexendo sempre até formar um molho cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e misture o creme de leite. Misture o pão embebido no refogado de bacalhau. Em seguida, incorpore o molho branco, mexendo até ficar bem cremoso. Transfira a mistura para um refratário untado com azeite, finalize com o queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.



