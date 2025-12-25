7 orações especiais para celebrar a noite de Natal

A noite de Natal traz consigo a energia da renovação e da espiritualidade, além de ser um momento especial para celebrar a vida com quem amamos. É uma oportunidade de agradecer pelas conquistas, pedir proteção e reafirmar nossos desejos de paz, harmonia e conexão verdadeira com os outros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Pensando nisso, confira algumas orações capazes de tornar este momento ainda mais cheio de emoção e significado. Seja em família ou em silêncio, elas são perfeitas para atrair boas energias e fortalecer o espírito natalino!

1. Oração para pedido especial no Natal

Ó, Doce Criança de Belém, permiti-nos compartilhar os nossos corações neste profundo mistério de Natal. Coloque nos corações dos homens e das mulheres essa paz que eles procuram, por vezes tão desesperadamente, e que apenas Vós podeis dar a eles. Ajude-os a conhecer melhor um ao outro, e a viver como irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai. Revelai também Vossa beleza, santidade e pureza. Despertai, em seus corações, o amor e a gratidão por Sua infinita bondade. Reúna todos no Vosso amor e dai-nos a Vossa paz celestial. Amém.

2. Oração para a noite de Natal

Ó, Jesus, nascido em Belém, quisestes aparecer neste mundo despojado de Vossa divindade e de toda a grandeza humana. Não permitiste que os esplendores da divindade resplandecessem em Vossa humanidade como no Monte Tabor, mas em tudo Fostes igual a nós, exceto no pecado. Nós Vos vimos submetido aos limites da natureza humana sofredora. Quisestes necessitar dos cuidados maternos, como toda criança, e participar da condição dos pobres, nascendo em uma gruta.

Quisestes ser perseguido pelo poderoso Herodes e viver exilado no Egito. A tudo Vos submetestes para aproximar-Vos de nós, para serdes um dos nossos e ensinar-nos o caminho para o Pai. Dai-nos seguir Vossos passos. Que também nós saibamos aproximar-nos de todos, especialmente dos pobres, humildes e das crianças com nossas palavras e nossos exemplos. Ó Jesus, que jamais sejamos ocasião de escândalo para os humildes e pequenos, pois deles é o Reino dos Céus.

3. Oração pela família

Senhor, diante de teu presépio, venho pedir por minha família. Abençoa as pessoas que amo onde quer que estejam. Que dentro de nosso lar habite a confiança de tua mãe, Maria, o zelo de teu pai, José, e a inocência de teu rosto de criança. Afugenta de nossa casa as dores, lágrimas e angústias causadas por tantos Herodes que lutam para matar nossos sonhos de paz.

Concede-nos a saúde do corpo e da alma, para que possamos cantar teus louvores a cada dia deste novo ano. Que nossas portas estejam sempre abertas para Ti, nas visitas que nos fazes em tantos rostos sofridos. Dá-nos a alegria de Tua presença em nosso lar: o maior de todos os presentes possíveis. Abençoa minha família neste Natal, Senhor. Amém.

4. Oração de Natal por união e compaixão

Quero, Senhor, neste Natal enfeitar todas as arvores do mundo com frutos que alimentem a todos os que têm fome.

Quero, Senhor, neste Natal construir uma manjedoura para cada desabrigado. Quero, Senhor, neste Natal me tornar uma estrela para orientar os Reis Magos da Paz para cessarem de imediato as violências entre meus irmãos. Quero, Senhor, ter o coração grande e a alma pura para abrigar aqueles que concordam comigo e, principalmente, os que discordam.

Quero, Senhor, neste Natal poder presentear o mundo me tornando um ser humano menos egoísta e com mais humildade para pedir menos para mim e contribuir mais para meu semelhante.

Quero, Senhor, neste Natal, agradecer-Te por tantas bênçãos, especialmente aquelas que vieram em forma de sofrimento e que, com o tempo, construíram em meu peito o abrigo seguro de onde nasce a Fé. Amém!

Um momento tão especial como o Natal convida à oração e ao encontro com o sagrado (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

5. Oração para um Natal próspero

Pai amoroso, ajuda-nos a recordar o nascimento de Jesus, para que possamos partilhar a canção dos anjos, a alegria dos pastores e a adoração dos sábios, fechar a porta do ódio e abrir a porta do amor em todo o mundo. Que a bondade venha com cada presente e bons desejos em cada saudação.

Livrai-nos do mal pela bênção que Cristo traz e nos ensina a ser alegres com o coração limpo. Que a manhã de Natal nos faça felizes por sermos Teus filhos, e a noite de Natal nos leve para as nossas camas com pensamentos de gratidão, perdoando e perdoado, pelo amor de Jesus. Amém.

6. Oração para a ceia de Natal

Deus do Natal e de todos os dias, doador de todos os dons, nós Te agradecemos pelas muitas maneiras com que nos abençoas e por cada pessoa reunida ao redor desta mesa. Abençoa-nos, Senhor, nossa comida e nossa companhia! Abençoa, Senhor, aqueles que amamos e que não estão aqui conosco. Recordamos, com gratidão e amor, o Teu humilde nascimento nas nossas vidas e oramos pelos que não têm comida, nem família, nem amizade neste momento.

Recordamos o estábulo em que Tu nasceste e oramos por quem não tem onde viver. Recordamos a Tua fuga para o Egito e rezamos pelos perseguidos e refugiados. Juntamente com os Teus anjos, damos glória a Deus nas alturas e rezamos pela paz e pela boa vontade entre os homens na terra. Ajuda-nos a ver o que realmente importa e a responder com fé, esperança e amor. Faz do nosso coração um presépio para o Menino Jesus. Mantém-nos seguros e perto de Ti neste ano que está a chegar. Porque Tu és nosso Senhor, no Natal e sempre. Amém.

7. Oração pedindo por paz e fraternidade na noite de Natal

Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo!

Bendito sejas, Deus nosso Pai, porque na alegria do Teu amor nos dás Jesus, feito Menino.

Na sua pobreza, encontramos a nossa maior riqueza. Na sua fragilidade, vemos a nossa força. Na sua fraternidade, somos renovados. Todos amados inesperadamente nos sentimos animados no caminho, dando passos de fraternidade.

O Teu amor encontrou tantos homens e mulheres que agora nos inspiram uma fraternidade que alegra, cura e salva.

No meio de nós, presides a esta fraternidade, abençoando a nossa mesa e abrindo os nossos olhos e ouvidos aos presépios dos nossos dias, às fomes de paz e de amor de tantos irmãos nossos.

Nesta noite santa, pedimos o dom da paz e da fraternidade que curam as feridas da humanidade. Bendito sejas, Deus nosso Pai, agora e para sempre. Amém.

Bendigamos ao Senhor! Graças a Deus!