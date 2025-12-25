Almoço de Natal: 8 receitas incríveis para impressionar

Reunir família e amigos ao redor da mesa é uma das tradições mais especiais do Natal, e a comida tem papel central nessa celebração. Para tornar esse momento ainda mais memorável, nada melhor do que preparar pratos simples e deliciosos, sem perder o sabor e a sofisticação da ocasião. Confira 8 receitas que vão deixar seu almoço de Natal ainda mais gostoso e bonito!

1. Bacalhau de Natal com batata

Ingredientes

2 postas de bacalhau dessalgadas

dessalgadas Água para cozinhar

3 folhas de louro

4 dentes de alho descascados e picados

4 batatas

1 colher de sopa de alecrim

Azeite de oliva e sal a gosto

400 g de floretes de brócolis

1 cebola descascada e cortada em rodelas

100 g de azeitonas portuguesas

1 ovo cozido cortado ao meio

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as postas de bacalhau e cubra com água. Acrescente as folhas de louro e o alho e leve ao fogo médio para cozinhar por 8 minutos. Após, desligue o fogo e retire o bacalhau. Na mesma água do bacalhau, coloque as batatas e cozinha-as até ficarem macias. Retire as batatas e reserve. Em seguida, repita o mesmo processo com os floretes de brócolis.

Após, coloque o azeite de oliva em uma frigideira e leve ao fogo alto para aquecer. Disponha as postas de bacalhau na panela e frite por 2 minutos. Após, desligue o fogo, transfira o bacalhau para uma forma e leve ao forno preaquecido a 180?°C por 10 minutos. Enquanto isso, frite as batatas, em fogo médio, no mesmo azeite em que fritou as postas de bacalhau. Tempere com alecrim e sal. Reserve. Ao final, refogue a cebola no mesmo azeite e junte com o bacalhau. Sirva o bacalhau acompanhado com as batatas e o brócolis e decore com as azeitonas e o ovo cozido.

2. Lombo recheado para o Natal

2 kg de lombo de porco

300 g de presunto fatiado

300 g de queijo muçarela fatiado

150 g de bacon fatiado

fatiado 150 g de azeitonas sem caroço

1 cebola descascada e fatiada

Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte o lombo para formar um bife grande e uniforme. Em seguida, faça pequenos furos na carne, disponha-a em uma assadeira e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com presunto, queijo, bacon, azeitona e cebola. Regue com azeite de oliva e salpique orégano. Depois, enrole o lombo como um rocambole, deixando a ponta final virada para baixo, para que não solte.

Depois, envolva o lombo com papel-alumínio, coloque em uma forma e leve para assar em forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos. Retire o papel-alumínio, regue o lombo com o próprio caldo e volte-o ao forno para dourar. Regue novamente a cada 5 minutos. Quando o caldo secar completamente, retire do forno e sirva em seguida.

3. Torta de bacalhau

Ingredientes

Recheio

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 pimentão vermelho picado

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de azeitonas pretas fatiadas

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado Sal a gosto

Montagem

2 colheres de sopa de farinha de rosca

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o pimentão e o tomate e cozinhe por 2 minutos. Junte o bacalhau desfiado e refogue por mais 5 minutos. Em seguida, acrescente as azeitonas, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo e reserve.

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite de oliva e uma pitada de sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, batendo até incorporar completamente. Adicione o fermento químico e o queijo parmesão e misture delicadamente.

Montagem

Unte uma forma média com azeite de oliva e polvilhe a farinha de rosca para cobrir o fundo. Despeje metade da massa na forma. Distribua o recheio de bacalhau uniformemente sobre ela e, depois, cubra com o restante da massa. Finalize polvilhando com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C até a torta ficar dourada e firme. Retire do forno, aguarde amornar e sirva em seguida.

Salada Caesar (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

4. Salada Caesar

Ingredientes

Salada

1 alface-americana picada

1 peito de frango grelhado e cortado em tiras

grelhado e cortado em tiras 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 xícaras de chá de croûtons

Molho

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1 gema de ovo

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de maionese

1 colher de sopa mostarda

1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas de alface e o frango. Reserve. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do molho e bata até obter uma consistência homogênea. Após, regue a salada com a mistura, polvilhe com queijo parmesão e cubra com os croûtons. Sirva em seguida.

5. Arroz à grega

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e cortada em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/4 de xícara de chá de pimentão vermelho picado

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 cebola descascada e picada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

4 xícaras de chá de água quente

Salsa picada para decorar

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o arroz e refogue por 2 minutos. Junte a cenoura, a ervilha, o milho-verde e o pimentão e misture. Adicione a água quente e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o arroz ficar macio e a água secar. Desligue o fogo e finalize com salsa. Sirva em seguida.

Paleta de cordeiro (Imagem: Cesarz | Shutterstock)

6. Paleta de cordeiro

Ingredientes

2,5 kg de paleta de cordeiro

6 dentes de alho inteiros

2 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de alecrim picado

1 colher de sopa de tomilho

1 colher de chá de páprica doce

8 batatas descascadas e cortadas em pedaços grandes

descascadas e cortadas em pedaços grandes 1 xícara de chá de tomates-cereja

1 xícara de chá de vinho branco seco

1 xícara de chá de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída gosto

Ramos de salsa para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a manteiga com o azeite de oliva, suco de limão, alecrim, tomilho, páprica doce, sal e pimenta-do-reino. Passe essa pasta por toda a paleta, massageando bem, e coloque-a em uma assadeira. Adicione os dentes de alho e cubra com papel-alumínio. Deixe descansar por 2 horas.

Após, regue com vinho branco e caldo de legumes e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 160°C por 3 horas. Passado esse tempo, retire o papel-alumínio, coloque as batas em volta da paleta de cordeiro e aumente a temperatura para 200ºC. Asse por mais 60 minutos, virando as batatas na metade do tempo. Nos últimos 20 minutos, adicione os tomates. Retire do forno, aguarde amornar e finalize com salsa. Sirva em seguida.

7. Lasanha com queijo brie e peito de peru

Ingredientes

Montagem

300 g de massa de lasanha pré-cozida

300 g de queijo brie cortado em fatias

300 g de peito de peru defumado fatiado

defumado fatiado 1/2 xícara de chá de nozes picadas

200 g de queijo muçarela fatiado

Queijo parmesão ralado para finalizar

Molho branco

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 l de leite

250 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Molho branco

Em uma panela em fogo médio, derreta a manteiga. Adicione a farinha de trigo e mexa até formar uma pasta clara. Acrescente o leite aos poucos, sem parar de mexer, até o molho engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e, por último, coloque o creme de leite. Misture e reserve.

Montagem

Espalhe uma camada do molho branco no fundo de uma assadeira. Acomode a primeira camada de massa e cubra com mais molho. Em seguida, distribua fatias de peito de peru, pedaços de queijo brie e um pouco de nozes. Repita as camadas até terminar os ingredientes. Na última camada, cubra com molho branco e finalize com queijo muçarela e parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200°C até que o queijo esteja derretido e a superfície dourada. Sirva em seguida.

8. Caponata de berinjela

Ingredientes

1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

1 cebola descascada e picada

2 berinjelas descascadas e cortada em cubos

descascadas e cortada em cubos 1 xícara de chá de uvas-passas

1 xícara de chá de azeitona sem caroço

Sal, orégano e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque todos os ingredientes e misture. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora e 30 minutos, mexendo a cada 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e leve à geladeira até o momento de servir.