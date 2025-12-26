Petiscos veganos: 8 receitas para as festas de fim de ano

As festas de fim de ano trazem as tradicionais confraternizações entre família e amigos. Petiscos práticos e saborosos são ideais para esses encontros — ainda melhor quando servidos com molhos variados e preparados sem ingredientes de origem animal. Confira 8 receitas de petiscos veganos fáceis e deliciosos para celebrar o Ano-Novo com leveza e sabor.

1. Bolinho de arroz vegano para o Ano-novo

Ingredientes

3 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de amido de batata

3 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de água

2 xícaras de chá de arroz branco cozido

Óleo de girassol para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o arroz, e misture. Adicione o arroz e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhos. Em uma panela em fogo médio, aqueça o óleo de girassol e, aos poucos, frite os bolinhos até dourarem. Coloque em um recipiente forrado com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.

2. Nachos veganos para as festas de fim de ano

Ingredientes

200 g de fubá fino

100 g de farinha de grão-de-bico

100 g de amido de milho

1 colher de chá de páprica picante

200 ml de água morna

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal, cominho em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Amido de milho para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fubá, a farinha de grão-de-bico, o amido de milho, o azeite de oliva e os temperos. Misture e, aos poucos, acrescente a água morna. Com as mãos, misture até obter uma massa lisa. Após, disponha a massa em uma superfície polvilhada com amido de milho e abra com a ajuda de um rolo até ficar bem fina e firme. Corte-a em triângulos, coloque em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura baixa por 10 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva acompanhado com guacamole, molhos ou cogumelos salteados.

3. Pãozinho de abóbora vegetariano com alecrim

Ingredientes

250 g de abóbora cabotiá cozida, descascada e amassada

cozida, descascada e amassada 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de sementes de chia

100 g de polvilho doce

100 g de polvilho azedo

1 colher de sopa de alecrim picado

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

4. Chips de banana

Ingredientes

2 bananas -da-terra descascadas e cortadas em rodelas

-da-terra descascadas e cortadas em rodelas 1 pitada de cominho em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e lemon pepper a gosto

Óleo de girassol para fritar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o óleo de girassol em fogo médio. Aos poucos, adicione as bananas-da-terra e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel-toalha e tempere com lemon pepper, cominho, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

5. Dadinho de tapioca vegetariano

Ingredientes

250 g de goma de tapioca

300 g de queijo de castanha-de-caju ralado

500 ml de leite de aveia

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Óleo de girassol para untar e fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o queijo-de-castanha-de-caju e a goma de tapioca e misture. Adicione o leite de aveia e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre. Acrescente os temperos e continue mexendo até obter uma mistura firme. Desligue o fogo, despeje a massa em uma assadeira untada com óleo de girassol e cubra com plástico-filme. Aguarde esfriar e leve à geladeira por 3 horas. Após, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Em uma panela, aqueça o óleo de girassol em fogo médio. Aos poucos, adicione os dadinhos de tapioca e frite até dourarem. Sirva em seguida.

6. Palito de cenoura com homus

Ingredientes

2 cenouras descascadas e cortadas em palitos

descascadas e cortadas em palitos 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

2 colheres de sopa de tahine

2 colheres de sopa de suco de limão

1 dente de alho descascado e amassado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um processador, bata o grão-de-bico com tahine, suco de limão, alho e azeite de oliva até obter um creme liso. Se ficar muito espesso, adicione pequenas quantidades de água para ajustar a textura. Tempere com sal e sirva acompanhado com os palitos de cenoura.

7. Espetinhos de legumes grelhados

Ingredientes

1 abobrinha cortada em rodelas

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em pedaços

vermelho sem sementes e cortado em pedaços 1 pimentão verde sem sementes e cortado em pedaços

5 tomates-cereja cortados ao meio

2 colheres de sopa de molho de soja

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Monte os espetinhos com a abobrinha, a cenoura, o pimentão verde e vermelho e os tomates-cereja, intercalando os legumes. Em seguida, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe os espetinhos por 10 minutos. Durante o processo, pincele com molho de soja e adicione a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

8. Batata-doce empanada

Ingredientes

1 batata-doce cozida, descascada e cortada em rodelas

cozida, descascada e cortada em rodelas 2 colheres de sopa de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de água

Sal, orégano e páprica doce a gosto

Farinha de mandioca para empanar

Óleo de girassol para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os temperos e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e a água e mexa até ficar homogêneo. Acrescente os temperos e misture. Passe as batatas-doce no creme e depois empane na farinha de mandioca. Em uma panela em fogo médio, aqueça o óleo de girassol e, aos poucos, frite as batatas-doce até dourarem. Disponha em um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.