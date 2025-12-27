8 banhos energéticos para se preparar para 2026

Os banhos energéticos são práticas ancestrais que ajudam a renovar as energias, harmonizar sentimentos e abrir novos caminhos. Combinando elementos naturais, são poderosos aliados para aliviar tensões e preparar o espírito para novas etapas.

Com a proximidade da virada do ano, essa é uma ótima oportunidade para começar a planejar uma limpeza espiritual, abandonando o que não serve mais e abrindo espaço para boas vibrações e realizações no ano que está por vir.

Abaixo, a taróloga Isabel Fogaça ensina 8 banhos poderosos para saúde, dinheiro e limpeza energética. Confira!

1. Banho de alecrim

Usado desde o Egito Antigo, promove a limpeza espiritual e retira a estagnação. Além disso, ajuda a atrair prosperidade e traz alegria para o novo ano.

Ingredientes

1 l de água

1 punhado de alecrim seco ou fresco

Modo de fazer

Em um recipiente, coloque o alecrim na água. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

2. Banho de camomila

Trabalha o perdão e a autoestima. Além disso, auxilia na limpeza e alinhamento do chakra cardíaco, pois ajuda a limpar feridas do amor passado, para que, no ano novo, elas não atrapalhem um novo amor.

Ingredientes

1 l de água

1 punhado de camomila

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione a camomila. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

3. Banho de alfazema

Trabalha a calma, limpa os pensamentos e ajuda na abertura de caminhos para o próximo ano, transformando energias negativas em positivas.

Ingredientes

1 l de água fria

1 punhado de alfazema ou lavanda

Modo de fazer

Em um recipiente, coloque a alfazema ou a lavanda na água. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene. Realize esse banho no sábado.

4. Banho de manjericão

Ajuda a atrair amor e dinheiro, além de abrir caminhos financeiros para o próximo ano.

Ingredientes

1 l de água

7 folhas e manjericão

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione o manjericão. Espere amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

5. Banho de açafrão

É ideal para quem procura emprego ou pretende encontrar um trabalho no próximo ano. Também ajuda no ganho de mais dinheiro.

Ingredientes

1 l de água morna

1 pitada de açafrão

Modo de fazer

Em um recipiente, coloque o açafrão na água e deixe diluir. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

A arruda ajuda a afastar energias densas e inveja (Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock)

6. Banho de arruda

Ajuda na limpeza pesada de energias. Se 2026 te deixou estagnado ou se sente que há em você inveja, mau-olhado e energias densas, este banho é ideal.

Ingredientes

1 l de água

1 ramo de arruda

Modo de fazer

Em um recipiente, macere a arruda e coloque a água. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

7. Banho de louro

Atrai prosperidade financeira, ajuda na quitação de dívidas e auxilia na atração de dinheiro inesperado.

Ingredientes

1 l de água morna

7 folhas de louro

Modo de fazer

Em um recipiente, macere o louro e coloque a água. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene. Este banho deve ser realizado durante ou após a virada do ano.

8. Casca de cebola ou de alho

As cascas da cebola e do alho são ingredientes poderosos para banir energias negativas. Elas podem ser usadas em banho ou defumação da casa no dia 31 de dezembro. Isso porque ajudam na limpeza energética profunda. Além disso, ajudam a proteger bens materiais de vibrações pesadas no próximo ano.

Banho de casca de cebola ou de alho

Ingredientes

1 l de água

Cascas de cebola ou de alho

Modo de fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione as cascas. Cozinhe por dois ou três minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe amornar. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

Defumação de casca de cebola ou de alho

Ingredientes

1 pedaço de carvão vegetal

1 recipiente

Cascas de cebola e/ou de alho

Modo de fazer

Acenda o carvão vegetal no recipiente e coloque as cascas. Leve essa defumação por toda a casa ou local que deseja defumar. Sempre faça a defumação do fundo do espaço para a frente, passando por todos os cômodos. Mantenha portas e janelas sempre abertas. Durante o processo, podem ser feitas orações e mantras. Após terminar, jogue as cinzas na terra.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.