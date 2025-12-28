5 receitas deliciosas para um fim de ano inesquecível

Trazer à mesa das festas de fim de ano receitas criativas é fundamental para criar momentos inesquecíveis e especiais. Pratos inovadores surpreendem e encantam os convidados, trazendo um toque único e personalizado às celebrações. Promover novas experiências gastronômicas permite ao anfitrião mostrar criatividade e empenho, além de criar um ambiente festivo e alegre.

Para te ajudar a transformar os encontros desta época em celebrações realmente significativas reunimos — com a ajuda do Sous Chef Edvaldo Moraes, do Grupo PHD Eventos (agência de entretenimento) —algumas receitas para levar originalidade à mesa da ceia junto a um drink assinado pelo mixologista Gonzaga Gross. Veja!

Picanha confitada

A picanha, um dos cortes mais nobres no Brasil, remete à fartura — um conceito central nas festas de Ano-Novo, que celebram prosperidade e gratidão. O preparo prolongado é um verdadeiro ritual: assim como as festas de fim de ano, exigem preparação cuidadosa. A picanha confitada reflete a ideia de “tempo bem investido”, simbolizando o fechamento de ciclos.

Ingredientes

2 peças de picanha

1 galho de alecrim

1 galho de tomilho

500 ml de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e amassado

Modo de preparo

Leve uma frigideira antiaderente ao fogo alto para aquecer. Adicione as picanhas e sele todos os lados até que fiquem douradas e com uma crosta leve. Esse processo ajuda a selar os sucos da carne, garantindo sabor e suculência. Desligue o fogo e transfira a carne para um recipiente fundo.

Acrescente o alecrim, o tomilho, o alho e o azeite de oliva e misture. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Passado esse tempo, retire a carne da geladeira e disponha em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 120 °C por 3 horas. Retire do forno, espere esfriar e corte em fatias finas. Sirva em seguida.

Pão de ló

A combinação de frutas e creme claro trazem um charme visual para a mesa, agregando sofisticação ao fim de ano.

Ingredientes

16 ovos

1 kg de açúcar

1 kg de farinha de trigo

Frutas vermelhas e castanhas para decorar

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque os ovos e o açúcar e bata em velocidade alta até que a mistura dobre de volume e fique clara e fofa. Após, peneire a farinha de trigo sobre a mistura de ovos e açúcar e, com uma espátula, misture delicadamente, fazendo movimentos de baixo para cima.

Unte uma forma com margarina e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 160 °C até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo. Retire do forno e espere esfriar. Decore com as frutas vermelhas e as castanhas. Sirva em seguida.

Whisky sour

Whisky sour

O whisky é frequentemente associado a celebrações, sofisticação e momentos especiais, como festas de fim de ano. Além disso, transmite a sensação de luxo e exclusividade, perfeita para eventos mais refinados como o Réveillon.

Ingredientes

60 ml de whisky gold label

30 ml de suco de limão

20 ml de xarope de açúcar

1 clara de ovo

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, adicione todos os ingredientes e bata para resfriar e aerar a mistura. Coe duas vezes, usando um filtro ou uma peneira fina, diretamente em uma taça gelada para garantir uma textura suave. Finalize com um enfeite sofisticado, como papel de arroz, e sirva em seguida.

Salmão ao forno com chardonnay

Peixes, especialmente preparados com vinho, são associados a momentos especiais e à ideia de prosperidade — o que os torna uma opção perfeita para festas de Ano-Novo. O chardonnay não só realça o sabor do prato como também é associado à celebração, criando um clima propício para brindar.

Ingredientes

1 peça de salmão cortada em postas de aproximadamente 180 g cada

cortada em postas de aproximadamente 180 g cada 2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de endro picado

200 ml de vinho chardonnay

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o azeite de oliva, o endro, o vinho chardonnay, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha as postas de salmão em um recipiente e regue com a mistura. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas.

Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo alto e aqueça. Aos poucos, disponha as postas de salmão na panela e doure levemente a superfície. Desligue o fogo e transfira o peixe para uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 6 minutos. Sirva em seguida.

Pavê de chocolate com nozes

O pavê de chocolate combina tradição e sofisticação na medida certa, trazendo camadas cremosas e sabor marcante que remetem às celebrações de fim de ano. É a escolha perfeita para encerrar a ceia com um toque de prazer e um clima acolhedor que reúne a família ao redor da mesa.

Ingredientes

350 g de biscoito maisena

maisena 2 xícaras de chá de leite

3 colheres de sopa de chocolate em pó

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

100 g de nozes picadas

1 colher de sopa de margarina

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite com metade do chocolate em fogo médio até dissolver. Em outra panela, misture o leite condensado, a margarina e metade do creme de leite. Leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Após, monte o pavê alternando camadas de biscoito molhado no leite com chocolate, creme e nozes. Finalize com o restante do creme de leite misturado ao chocolate e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

