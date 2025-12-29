6 simpatias para ter sorte e prosperidade no Ano-Novo

A chegada do Ano-Novo sempre traz esperança e entusiasmo para o recomeço. É nesta época que algumas pessoas começam a refletir sobre o período que passou e a traçar metas para o futuro. Além disso, também é comum realizar simpatias para conseguir alcançar aquilo que se deseja. Os rituais fazem parte das crenças populares e são praticados por muitos, independentemente da religião.

Por isso, confira algumas simpatias para você começar 2026 com boas energias!

1. Simpatia para conquistar um novo amor

Compre um quartzo rosa e deixe-o submerso em água e sal grosso de um dia para o outro. No dia seguinte, após passá-lo em água corrente, deixe-o exposto ao sol durante, no mínimo, uma hora. Use esse quartzo rosa na virada do ano, mantendo-o na bolsa ou na cabeceira da cama durante 2026.

2. Simpatia para garantir dinheiro

Aproveite essa fase de reinício e esfregue manjericão em pó, canela e gotas de essência de almíscar na carteira. Deixe-a no sol por algumas horas. Depois, assopre em todas as direções o excesso do pó. Use a carteira normalmente para garantir dinheiro durante todo o ano.

3. Simpatia para atrair sorte

Em uma sexta-feira, separe folhas de manjericão e meio quilo de canjica. Cozinhe primeiramente a canjica em água e, depois, coloque as folhas de manjericão. Após seu banho de higiene, despeje sobre seu corpo essa infusão e deixe secar naturalmente.

Atenção: esse banho deve ser tomado nas primeiras horas da manhã, durante 3 sextas-feiras seguidas.

Simpatia da maçã com folha de mamona ajuda a atrair novos começos (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

4. Simpatia para novos começos

Corte uma fatia de uma maçã grande e bem vermelha, de modo que apareça a estrelinha formada pelas sementes. Coloque-a sobre uma folha de mamona apoiada em um prato branco e virgem. Leve para fora de sua casa, perto da porta de entrada. Se você morar em apartamento, coloque no parapeito de uma janela. Despeje sobre a maçã um pouco de vinho com canela e açafrão em pó.

5. Simpatia para ter fartura

Em um domingo, vá a uma igreja e assista à missa. Depois, deposite no altar uma moeda de qualquer valor. Ao sair da igreja, molhe sua mão com água benta, faça o sinal-da-cruz e peça ajuda a São Benedito para conseguir tudo o que precisa e não passar por mais nenhuma necessidade. Assim que chegar em casa, acenda uma vela branca sobre um prato para o santo. Depois, reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria. Volte pelo menos uma vez ao mês até a igreja em que deixou a moeda.

6. Simpatia para atrair boas energias

Na virada do ano, pule sete ondas no mar (se possível) ou sete vezes se estiver em terra firme. A cada pulo, mentalize um desejo de sorte e prosperidade para cada mês do ano que começa. Se você estiver perto do mar, o simbolismo de pular as ondas ajuda a renovar as energias e atrair boas vibrações.