Rituais de Ano-Novo: 5 opções para começar 2026 com boas energias

Rituais de Ano-Novo ajudam a melhorar as energias e trazem esperança para o futuro (Imagem: simona pilolla 2 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A chegada de um novo ano traz esperança para o futuro. Com a virada, novas possibilidades de traçar planos e objetivos são criadas. Entre os brasileiros, é costume refletir sobre os ciclos que se encerram, assim como rever prioridades. Para o momento, há quem não dispense alguns rituais para atrair paz, amor, sorte e proteção.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Não se sabe ao certo a origem dessas crenças populares, mas elas já fazem parte da cultura brasileira e são praticadas por muitas pessoas, independentemente da religião. Por isso, confira alguns rituais de Ano-Novo para você começar 2026 com energias positivas!

1. Ritual para ter sorte no amor

Acenda uma vela rosa à meia-noite de 31 de dezembro. Mentalize tudo o que você deseja de um novo amor, olhando para a chama da vela. Imagine uma bola rosa levando o seu pedido para o universo. Apague a vela com a ponta dos dedos. No dia seguinte, enterre os restos da vela em um jardim florido.

2. Ritual para ter proteção espiritual

Coloque lençóis novos, sem uso, em sua cama e peça proteção ao seu anjo da guarda. Durma sobre eles e os lave no dia seguinte.

Ritual para a passagem do ano ajuda a atrair dinheiro para 2026 (Imagem: maybeiii | Shutterstock)

3. Ritual para ter dinheiro

Para ter dinheiro em 2026, na passagem do ano, coloque, dentro dos dois sapatos, uma nota de R$ 10 e uma de R$ 20. Depois, guarde essas notas na carteira durante todos os meses. Só use no último dia de 2026.

4. Ritual para ter prosperidade

À meia-noite, dê três pulos com o pé direito e beba três goles de champanhe. Você saudará 2026 e começará a subir na vida.

5. Ritual para ter fartura

Coma uma colher de sopa de lentilha, ela representa fartura e o ajudará a ter crescimento o ano todo.