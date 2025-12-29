7 receitas de sobremesas rápidas para o Ano-Novo

A ceia de Ano-Novo é indiscutivelmente uma das partes mais memoráveis e esperadas das festividades de fim de ano. É o momento em que a maioria das famílias se reúne ao redor da mesa, compartilha risadas e cria lembranças duradouras. Para tornar esses momentos ainda mais especiais, selecionamos 7 receitas de sobremesas para o Ano-Novo deliciosas e rápidas de fazer. Confira!

Musse de chocolate

Ingredientes

6 claras de ovo

6 gemas de ovo

395 g de leite condensado

80 g de chocolate ao leite

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de açúcar

Raspas de chocolate a gosto

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as gemas e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate e a manteiga e leve ao micro-ondas por 30 segundos ou até derreter. Após, em outro recipiente, coloque o chocolate derretido, a mistura de gemas e mexa até ficar homogêneo. Coloque a musse em copos individuais e reserve. Na batedeira, bata as claras e o açúcar em neve e cubra a musse. Salpique com as raspas de chocolate e leve à geladeira até o momento de servir.

Gelatina colorida

Ingredientes

10 g de gelatina de morango

10 g de gelatina de limão

10 g de gelatina de tutti-frutti

10 g de gelatina de uva

20 g de gelatina de abacaxi

550 ml de água quente

550 ml de água gelada

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina de morango, cubra com 100 ml de água quente e misture. Adicione 100 ml de água gelada e mexa. Repita o processo com o restante das gelatinas, exceto a de abacaxi, e leve à geladeira por 4 horas. Passado esse tempo, retire as gelatinas da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Disponha em uma travessa e reserve.

Em um recipiente, coloque a gelatina de abacaxi e 50 ml de água quente e misture. Acrescente 50 ml de água gelada e mexa. Transfira para um liquidificador, junte o leite condensado e o creme de leite e bata para incorporar. Despeje a mistura sobre as gelatinas e espalhe. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Creme de baunilha

Ingredientes

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 1/4 de xícara de chá de açúcar

500 ml de leite

1/4 de colher de chá de essência de baunilha

2 gemas de ovo

Modo de preparo

Peneire a farinha de trigo com metade do açúcar em um recipiente e reserve. Em uma panela, coloque o leite e o restante do açúcar, misture e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e o açúcar peneirados e mexa até obter uma consistência homogênea. Acrescente a essência de baunilha e as gemas e mexa até obter um creme espesso. Retire do fogo, aguarde esfriar e sirva com pães ou bolos.

Sorvete de morango (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Sorvete de morango

Ingredientes

395 g de leite condensado

250 g de morango

2 colheres de sopa de suco de limão

375 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura cremosa. Transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 3 horas e 30 minutos. Retire do congelador, coloque no liquidificador e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida.

Pavê de bombom de wafer com doce de leite

Ingredientes

395 g de doce de leite

250 g de creme de leite

200 g de bombom wafer picado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o doce de leite e o creme de leite e misture. Após, em uma travessa, faça uma camada de doce de leite e cubra com o bombom wafer. Repita o processo até preencher todo o recipiente, reservando metade do bombom para decorar. Leve à geladeira por 1 hora. Após, retire o pavê da geladeira e decore com o restante do bombom. Sirva em seguida.

Abacaxi grelhado com sorvete (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Abacaxi grelhado com sorvete

Ingredientes

2 fatias de abacaxi

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de manteiga

1 bola de sorvete de creme

de creme Folhas de hortelã para finalizar

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira em fogo médio e derreta a manteiga. Coloque as fatias de abacaxi, polvilhe com açúcar e frite até ficarem levemente caramelizadas. Desligue o fogo e transfira as fatias de abacaxi para um prato. Sirva com o sorvete e decore com as folhas de hortelã.

Romeu e julieta na travessa

Ingredientes

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

200 g de requeijão

12 g de gelatina em pó sem sabor

300 g de goiabada picada

picada 150 ml de água

5 colheres de sopa de água para dissolver a gelatina

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o creme de leite e o requeijão e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e 5 colheres de sopa de água e mexa até dissolver completamente. Leve ao micro-ondas para aquecer por 30 segundos e disponha no liquidificador. Bata até incorporar e transfira a mistura para uma travessa. Leve à geladeira para firmar. Em uma panela, coloque a goiabada e 150 ml de água e leve ao fogo médio até derreter completamente. Retire o creme da geladeira e despeje a goiabada derretida por cima. Retorne à geladeira até firmar. Sirva em seguida.