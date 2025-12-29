Ritual de Ano-Novo para atrair prosperidade: passo a passo simples

As simpatias, repletas de sabedoria ancestral, são uma forma de atrair boas energias, afastar influências negativas e promover equilíbrio em nossas vidas. Ao praticar e preservar esses rituais, mantemos vivo um legado espiritual que nos auxilia a enfrentar os desafios do mundo moderno com mais harmonia e serenidade.

Na passagem do ano, por exemplo, realizar simpatias é uma tradição antiga que simboliza a transição para um novo ciclo. Os rituais ajudam a liberar as negatividades do período que termina e atrair positividade e prosperidade. Por meio da mentalização e dos elementos utilizados, a prática cria um ambiente de paz, proteção e renovação espiritual, trazendo bem-estar e um sentimento de otimismo para o ano que se inicia.

O louro ajuda a remover energias negativas (Imagem: ImpressionMall | Shutterstock)

Ritual de Ano-Novo

Abaixo, Ravi Vidya, médium e especialista na leitura do baralho cigano, ensina uma simpatia especial para atrair prosperidade para 2026. Confira!

Materiais

7 velas brancas

1 copo de água

1 ramo de alecrim

1 folha de louro

1 incenso de sua preferência

Modo de fazer

Na semana do Ano-Novo, encontre um local seguro e tranquilo para realizar a simpatia. Posicione as 7 velas brancas em formato de círculo e acenda uma a uma, enquanto mentaliza seus desejos e intenções para o novo ano.

Coloque o copo de água no centro do círculo de velas. A água simboliza a purificação e a clareza. Pegue o ramo de alecrim e a folha de louro e passe-os levemente pelo corpo, começando pela cabeça e terminando nos pés, enquanto mentaliza todas as energias negativas sendo afastadas. Em seguida, coloque as plantas no círculo.

Depois, acenda o incenso e passe a fumaça ao redor do círculo de velas, pedindo proteção e boas energias para o novo ano. Deixe o incenso queimando no ambiente e aguarde as velas queimarem completamente. Após, jogue a água do copo, o alecrim e a folha de louro em um jardim ou em um vaso de planta, agradecendo pelas bênçãos recebidas e pelas que ainda virão.

Ravi Vidya

O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

Por Rodrigo Almeida