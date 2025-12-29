Ceia de Ano-Novo: 10 receitas imperdíveis para preparar em casa

A passagem de ano é marcada por fogos de artifício, muita comemoração e, claro, uma ceia saborosa. Reunir familiares e amigos a fim de celebrar este momento é uma clássica tradição, assim como preparar refeições com os ingredientes típicos da festividade. Existem diversas opções deliciosas com bacalhau, lentilha e chester, que podem compor uma ceia de Ano-Novo completa para seus convidados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, confira 10 receitas para você preparar para o Ano-Novo!

1. Carré de cordeiro assado com vegetais

Ingredientes

1 kg de carré de cordeiro

1 abobrinha cortada em rodelas

5 batatas cortadas no formato meia-lua

cortadas no formato meia-lua 1 xícara de chá de tomate-cereja

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal, tomilho, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o vinagre e o suco de limão e misture bem. Em outro recipiente, coloque o carré, regue com a mistura e leve à geladeira por 12 horas. Após, retire da geladeira, tempere o carré com sal, tomilho e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma assadeira com azeite, disponha os vegetais e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Acrescente o carré por cima. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

2. Salada de grãos com romã

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

Sementes de 1 romã

1 pepino cortado em cubos

1/2 cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a quinoa, o grão-de-bico e a lentilha. Acrescente o pepino, a cebola-roxa e as sementes de romã, misturando delicadamente para não amassar os grãos. Tempere com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com o cheiro-verde e leve à geladeira por cerca de 20 minutos antes de servir.

3. Barquetes recheadas

Ingredientes

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 6 dentes de alho descascados e picados

25 barquetes

Sal, azeite, maionese e salsinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas e as cenouras e cubra com água. Adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água, transfira para um recipiente e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre os legumes e misture bem. Aos poucos, acrescente a maionese e mexa até obter uma mistura homogênea. Em seguida, com a ajuda de uma colher, recheie as barquetes e leve à geladeira para gelar. Finalize polvilhando com salsinha e sirva em seguida.

Escondidinho de carne-seca (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)

4. Escondidinho de carne-seca

Ingredientes

500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

4 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

4 xícaras de chá de mandioca cozida e amassada

cozida e amassada 1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de creme de leite

2 xícaras de chá de queijo coalho ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a carne-seca até dourar. Reserve. Em outra panela, em fogo médio, misture a mandioca amassada, o leite de coco, o creme de leite, o sal e a pimenta-do-reino, formando um purê. Em um refratário, faça uma camada de purê, coloque a carne-seca por cima e finalize com o restante do purê. Polvilhe o queijo coalho e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

5. Bacalhau com batata e ovo

Ingredientes

4 postas de bacalhau dessalgada

dessalgada 2 kg de batata descascada e cortada em rodelas

2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

1 alho-poró cortado em rodelas

3 ovos cozidos e cortados em cubos

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

Azeitona, azeite, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela com água, coloque o bacalhau e leve ao fogo médio. Deixe ferver por 2 minutos, desligue o fogo, escorra a água, corte o peixe em fatias, retire as espinhas e reserve. Regue o fundo de uma assadeira com azeite e faça uma camada de cebola, pimentão e alho-poró. Por cima, faça uma camada de batata e lascas de bacalhau. Repita o processo até os ingredientes acabarem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno e acrescente os ovos e a azeitona por cima do prato. Para finalizar, salpique com a salsinha e sirva em seguida.

6. Chester com bacon

Ingredientes

2 kg de chester

250 g de bacon cortado em tiras

1 xícara de chá de vinho branco seco

6 dentes de alho descascados e amassados

2 folhas de louro trituradas

Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o chester e tempere com vinho, alho, folhas de louro e sal. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, unte uma assadeira com azeite, coloque o chester, cubra com as tiras de bacon e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 2 horas. Desligue o forno e sirva em seguida.

7. Filé de peixe assado com ervas

Ingredientes

1 kg de filé de peixe

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 cebola cortada em rodelas

1 ramo de alecrim

1 ramo de tomilho

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Rodelas de limão para finalizar

Modo de preparo

Disponha os filés de peixe em um refratário untado com azeite e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Distribua as rodelas de cebola sobre o peixe e acrescente o alecrim, o tomilho e um fio de azeite. Cubra o refratário com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 a 15 minutos, até o peixe ficar macio e levemente dourado. Finalize com salsinha picada e rodelas de limão antes de servir.

Lentilha com linguiça calabresa (Imagem: Chudo2307 | Shutterstock)

8. Lentilha com linguiça calabresa

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de lentilha

1 linguiça calabresa cortada em rodelas

200 g de peito de frango cortado em cubos

1/2 xícara de chá de salsinha picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de caldo de frango

Suco de 1 limão

1 cebola descascada e picada

2 cenouras descascadas e picadas

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

170 g de ervilha em conserva

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, escorra a água e lave a lentilha em água corrente. Reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e suco de limão. Transfira o frango para uma panela de pressão, coloque a lentilha, 3 xícaras de chá de água, o caldo de frango, o alho, a cebola, o pimentão, a linguiça e a cenoura. Leve ao fogo médio e, assim que pegar pressão, cozinhe por mais 20 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Adicione a salsinha, a ervilha, o azeite e o sal e misture bem. Cozinhe por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

9. Costela assada com mel

Ingredientes

1 costela suína

Mel e sal grosso a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal grosso, massageando bem. Despeje o mel sobre a carne e a disponha em uma assadeira. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 2 horas. Após, com cuidado, abra o forno, retire o papel-alumínio e deixe a costela assar por mais 30 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

10. Salpicão de frango com abacaxi

Ingredientes

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1 cenoura ralada

1 xícara de chá de abacaxi cortado em cubos

cortado em cubos 1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de uva-passa

1 xícara de chá de maionese

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o frango, a cenoura, o abacaxi, o milho-verde, a ervilha e a uva-passa. Adicione a maionese e misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 1 hora antes de servir.