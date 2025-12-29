Ceia de Ano-Novo: 10 receitas imperdíveis para preparar em casa

A passagem de ano é marcada por fogos de artifício, muita comemoração e, claro, uma ceia saborosa. Reunir familiares e amigos a fim de celebrar este momento é uma clássica tradição, assim como preparar refeições com os ingredientes típicos da festividade. Existem diversas opções deliciosas com bacalhau, lentilha e chester, que podem compor uma ceia de Ano-Novo completa para seus convidados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seguir, confira 10 receitas para você preparar para o Ano-Novo!
1. Carré de cordeiro assado com vegetais
Ingredientes
- 1 kg de carré de cordeiro
- 1 abobrinha cortada em rodelas
- 5 batatas cortadas no formato meia-lua
- 1 xícara de chá de tomate-cereja
- 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Sal, tomilho, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o vinagre e o suco de limão e misture bem. Em outro recipiente, coloque o carré, regue com a mistura e leve à geladeira por 12 horas. Após, retire da geladeira, tempere o carré com sal, tomilho e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma assadeira com azeite, disponha os vegetais e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Acrescente o carré por cima. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.
2. Salada de grãos com romã
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1/2 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- Sementes de 1 romã
- 1 pepino cortado em cubos
- 1/2 cebola-roxa picada
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Suco de 1 limão
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, misture a quinoa, o grão-de-bico e a lentilha. Acrescente o pepino, a cebola-roxa e as sementes de romã, misturando delicadamente para não amassar os grãos. Tempere com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com o cheiro-verde e leve à geladeira por cerca de 20 minutos antes de servir.
3. Barquetes recheadas
Ingredientes
- 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 6 dentes de alho descascados e picados
- 25 barquetes
- Sal, azeite, maionese e salsinha picada a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as batatas e as cenouras e cubra com água. Adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água, transfira para um recipiente e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre os legumes e misture bem. Aos poucos, acrescente a maionese e mexa até obter uma mistura homogênea. Em seguida, com a ajuda de uma colher, recheie as barquetes e leve à geladeira para gelar. Finalize polvilhando com salsinha e sirva em seguida.
4. Escondidinho de carne-seca
Ingredientes
- 500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 4 xícaras de chá de mandioca cozida e amassada
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 2 xícaras de chá de queijo coalho ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a carne-seca até dourar. Reserve. Em outra panela, em fogo médio, misture a mandioca amassada, o leite de coco, o creme de leite, o sal e a pimenta-do-reino, formando um purê. Em um refratário, faça uma camada de purê, coloque a carne-seca por cima e finalize com o restante do purê. Polvilhe o queijo coalho e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
5. Bacalhau com batata e ovo
Ingredientes
- 4 postas de bacalhau dessalgada
- 2 kg de batata descascada e cortada em rodelas
- 2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
- 1 alho-poró cortado em rodelas
- 3 ovos cozidos e cortados em cubos
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
- Azeitona, azeite, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela com água, coloque o bacalhau e leve ao fogo médio. Deixe ferver por 2 minutos, desligue o fogo, escorra a água, corte o peixe em fatias, retire as espinhas e reserve. Regue o fundo de uma assadeira com azeite e faça uma camada de cebola, pimentão e alho-poró. Por cima, faça uma camada de batata e lascas de bacalhau. Repita o processo até os ingredientes acabarem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno e acrescente os ovos e a azeitona por cima do prato. Para finalizar, salpique com a salsinha e sirva em seguida.
6. Chester com bacon
Ingredientes
- 2 kg de chester
- 250 g de bacon cortado em tiras
- 1 xícara de chá de vinho branco seco
- 6 dentes de alho descascados e amassados
- 2 folhas de louro trituradas
- Azeite e sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chester e tempere com vinho, alho, folhas de louro e sal. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, unte uma assadeira com azeite, coloque o chester, cubra com as tiras de bacon e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 2 horas. Desligue o forno e sirva em seguida.
7. Filé de peixe assado com ervas
Ingredientes
- 1 kg de filé de peixe
- Suco de 1 limão
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola cortada em rodelas
- 1 ramo de alecrim
- 1 ramo de tomilho
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Rodelas de limão para finalizar
Modo de preparo
Disponha os filés de peixe em um refratário untado com azeite e tempere com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Distribua as rodelas de cebola sobre o peixe e acrescente o alecrim, o tomilho e um fio de azeite. Cubra o refratário com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 a 15 minutos, até o peixe ficar macio e levemente dourado. Finalize com salsinha picada e rodelas de limão antes de servir.
8. Lentilha com linguiça calabresa
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de lentilha
- 1 linguiça calabresa cortada em rodelas
- 200 g de peito de frango cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de salsinha picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 xícara de chá de caldo de frango
- Suco de 1 limão
- 1 cebola descascada e picada
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 170 g de ervilha em conserva
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, escorra a água e lave a lentilha em água corrente. Reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e suco de limão. Transfira o frango para uma panela de pressão, coloque a lentilha, 3 xícaras de chá de água, o caldo de frango, o alho, a cebola, o pimentão, a linguiça e a cenoura. Leve ao fogo médio e, assim que pegar pressão, cozinhe por mais 20 minutos. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Adicione a salsinha, a ervilha, o azeite e o sal e misture bem. Cozinhe por mais 10 minutos. Sirva em seguida.
9. Costela assada com mel
Ingredientes
- 1 costela suína
- Mel e sal grosso a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal grosso, massageando bem. Despeje o mel sobre a carne e a disponha em uma assadeira. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 2 horas. Após, com cuidado, abra o forno, retire o papel-alumínio e deixe a costela assar por mais 30 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.
10. Salpicão de frango com abacaxi
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado
- 1 cenoura ralada
- 1 xícara de chá de abacaxi cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1/2 xícara de chá de uva-passa
- 1 xícara de chá de maionese
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, misture o frango, a cenoura, o abacaxi, o milho-verde, a ervilha e a uva-passa. Adicione a maionese e misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 1 hora antes de servir.