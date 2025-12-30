Sobremesas com maçã: 9 receitas para atrair sorte no Ano-Novo

A maçã, fruta cheia de significados místicos, é presença garantida em simpatias para atrair amor e sucesso. Além de suas propriedades energéticas, ela brilha nos pratos de fim de ano, unindo tradição e sabor. Misturar essas simpatias com receitas deliciosas é a maneira perfeita de começar o ano com boas energias e ainda encantar o paladar.

Pensando nisso, selecionamos 9 receitas de sobremesas irresistíveis com maçã para você atrair sorte em 2026. Confira!

1. Maçã recheada com nozes

Ingredientes

Maçã

6 maçãs

Manteiga para untar e pincelar

Farofa de nozes

1 xícara de chá de nozes picadas

1 xícara de chá de uva-passa preta sem sementes

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

4 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de farinha de rosca

1 colher de café de canela em pó

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as tampas das maçãs e, com o auxílio de uma colher, retire o miolo, formando copinhos. Após, descarte as sementes e corte o miolo em cubos. Reserve. Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da farofa e os pedaços de maçã e misture. Recheie as maçãs com a mistura, tampe e disponha sobre uma assadeira untada com manteiga. Finalize pincelando com a manteiga e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

2. Pavê de maçã

Ingredientes

395 g de leite condensado

condensado 3 xícaras de chá de leite

2 gemas de ovo

3 colheres de sopa de amido de milho

5 maçãs sem sementes, descascadas e cortadas em fatias finas

500 g de bolacha champanhe

1 colher de chá de canela em pó

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, 2 xícaras de chá de leite, as gemas de ovo e o amido de milho e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o restante do leite e a canela e mexa para incorporar. Reserve.

Em uma travessa, faça uma camada com o creme reservado. Depois, passe os biscoitos sobre a mistura de leite e canela e disponha na travessa, cubra com a maçã e repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com uma camada de maçã. Por fim, polvilhe com a canela e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

3. Creme de maçã para o Ano-Novo

Ingredientes

1 kg de maçã sem sementes e picada

1 xícara de chá de açúcar

Suco de 1 limão

5 colheres de sopa de vinho branco doce

1 xícara de chá de água

1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as maçãs, o açúcar, o suco de limão, a canela e a água. Tampe e leve ao fogo médio para cozinhar até a fruta começar a desmanchar. Após, adicione o vinho branco e cozinhe até o vinho evaporar. Desligue o fogo, espere esfriar e retire a canela. Transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha em um recipiente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Crumble de maçã e aveia para o fim de ano (Imagem: Anna_Pustynnikova | Shutterstock)

4. Crumble de maçã e aveia para o fim de ano

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada

3 colheres de sopa de amido de milho

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

3 colheres de sopa de manteiga

3 maçãs sem sementes e fatiadas

200 ml de suco de maçã

Suco de 1 limão

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto as maçãs, os sucos e a canela, e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Em uma travessa, coloque as maçãs, regue com o suco de maçã e limão e polvilhe com canela. Depois, cubra com a mistura reservada e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.

5. Musse de maçã para o Ano-Novo

Ingredientes

2 maçãs sem sementes, descascadas e cortadas em tiras

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs, o leite condensado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em taças e leve à geladeira até o momento de servir. Retire da geladeira, polvilhe com canela e sirva em seguida.

6. Pudim de maçã

Ingredientes

3 maçãs sem sementes e picadas

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de açúcar

350 ml de leite

4 ovos

1 colher de chá de canela em pó

2 fatias de pão de forma picadas

Modo de preparo

Em uma forma para pudim, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até caramelizar. Desligue o fogo e reserve. Após, em um liquidificador, coloque as maçãs, os ovos, a canela, o leite condensado, o leite e o pão e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para a forma com caramelo e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno, desenforme e leve à geladeira até o momento de servir.

Donut de maçã com canela (Imagem: Carey Jaman | Shutterstock)

7. Donut de maçã com canela

Ingredientes

2 maçãs descascadas e raladas

2 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de óleo

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de canela em pó para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as maçãs raladas com os ovos, o açúcar, o óleo, a canela em pó e a essência de baunilha até obter uma massa homogênea. Acrescente a farinha de trigo e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente.

Distribua a massa em uma forma para donuts, preenchendo até 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar levemente e passar no teste do palito. Retire do forno, aguarde amornar e desenforme. Finalize passando os donuts na mistura de açúcar com canela e sirva em seguida.

8. Sorvete de maçã

Ingredientes

4 maçãs fuji

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de suco de limão

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite condensado

1 colher de chá de essência de baunilha

1 pitada de canela em pó

Modo de preparo

Descasque as maçãs, retire o miolo e corte em pedaços pequenos. Em uma panela, adicione as maçãs picadas, o açúcar e o suco de limão e leve ao fogo baixo para cozinhar até a fruta ficar macia, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter um purê. Reserve.

Em um recipiente com tampa, coloque o creme de leite, o leite condensado, a essência de baunilha e a canela em pó e misture. Acrescente o purê de maçã e mexa para incorporar. Tampe e leve ao congelador por 30 minutos. Após, retire do congelador, disponha o sorvete novamente no liquidificador e bata para quebrar os cristais. Disponha novamente no recipiente e leve ao congelador por mais 4 horas. Sirva em seguida.

Bavaroise de maçã-verde

Ingredientes

4 maçãs-verdes sem casca e cortadas em cubos

Suco de 1 limão

1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

400 g de creme de leite

6 gemas de ovo

2 e 1/2 xícaras de chá de leite quente

quente 1 colher de chá de essência de baunilha

18 g de gelatina em pó incolor hidratada e dissolvida

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, cozinhe a maçã-verde com suco de limão, metade do açúcar e a manteiga até ficar bem macia e quase desmanchando. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture. Reserve. Em uma batedeira, bata as gemas com o restante do açúcar até dobrar de volume. Acrescente o leite quente e a essência de baunilha. Leve ao banho-maria até engrossar levemente e deixe amornar. Adicione a gelatina dissolvida e misture tudo ao purê de maçã até ficar homogêneo. Despeje em uma forma untada com óleo e leve à geladeira por 6 horas. Desenforme e sirva em seguida.



