7 sobremesas com uva para atrair prosperidade e paz no Ano-Novo

Na transição para o novo ano, as uvas sempre ganham destaque nas mesas de celebração, carregando significados de sorte e harmonia. Mais do que um símbolo, elas são ingredientes perfeitos para preparar sobremesas saborosas e inesquecíveis. Se você quer começar 2026 com boas vibrações e momentos deliciosos ao lado de quem ama, confira receitas com uvas para atrair prosperidade e paz no Ano-Novo!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Espetinho de uva com chocolate para o Ano-Novo

Ingredientes

250 g de uva roxa sem semente

80 g de chocolate meio amargo

meio amargo Palitos de espetinho

Modo de preparo

Coloque o chocolate em um recipiente e derreta no micro-ondas por 30 segundos. Em seguida, espete as uvas nos palitos e mergulhe-as no chocolate derretido, garantindo uma cobertura uniforme. Coloque os espetinhos em uma bandeja forrada com papel-manteiga e leve à geladeira até o chocolate endurecer. Sirva em seguida.

2. Torta de uva verde para atrair prosperidade

Ingredientes

Massa

200 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga derretida

Recheio

500 g de uva verde sem sementes

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de amido de milho

Água

Cobertura

200 ml de creme de leite

200 g de chocolate branco derretido

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, triture os biscoitos de maisena até obter uma farinha. Transfira para um recipiente e adicione a manteiga derretida. Misture até formar uma massa homogênea. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque as uvas, o açúcar e a água. Misture e leve ao fogo médio para cozinhar até que as uvas estejam macias. Após, dissolva o amido de milho em um pouco de água e adicione à mistura de uvas. Mexa constantemente até engrossar, desligue o fogo e deixe esfriar um pouco. Depois, despeje o recheio sobre a massa já assada e distribua de maneira uniforme.

Cobertura

Em um recipiente, misture o creme de leite com o chocolate branco derretido até obter uma mistura homogênea. Espalhe a cobertura sobre o recheio na torta. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva gelada.

3. Cuca de uva para atrair paz e prosperidade

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Uvas roxas sem sementes a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Farofa e cobertura

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga gelada

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com açúcar até obter um creme claro. Acrescente a manteiga e misture. Junte o leite aos poucos e, em seguida, incorpore a farinha de trigo e o sal, mexendo até formar uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo, espalhando bem. Distribua as uvas por cima, pressionando levemente para que afundem um pouco na massa.

Em outro recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar e a canela. Acrescente a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Espalhe essa farofa sobre as uvas. Leve ao forno preaquecido a 180°C até a superfície ficar dourada. Sirva em seguida.

Musse de uva para o Ano-novo (Imagem: Julia Sedaeva | Shutterstock)

4. Musse de uva para o Ano-Novo

Ingredientes

2 xícaras de chá de uva roxa sem sementes

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

20 g de gelatina incolor sem sabor

200 ml de água quente

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as uvas até obter uma pasta. Em um recipiente, dissolva a gelatina em água e coloque-a no liquidificador com o leite condensado e o creme de leite. Bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira para um refratário. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas. Sirva em seguida.

5. Pavê de uva e creme de limão

Ingredientes

200 g de biscoito champanhe

1 xícara de chá de suco de uva integral

de uva integral 3 colheres de sopa de água

395 g de leite condensado

1/2 xícara de chá de suco de limão

200 g de creme de leite

2 xícaras de chá de uvas roxas cortadas ao meio e sem sementes

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o suco de uva com a água para umedecer os biscoitos. Reserve. Para o creme, em um liquidificador, bata o leite condensado com o suco de limão até engrossar. Adicione o creme de leite e bata para misturar. Em uma travessa, monte camadas alternadas de biscoitos umedecidos, creme e uvas roxas. Finalize com creme e decore com o restante das uvas. Leve à geladeira por 3 horas antes de servir.

Focaccia rústica de uva (Imagem: Grazziela | Shutterstock)

6. Focaccia rústica de uva

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

300 ml de água morna

80 ml de azeite de oliva

80 g de açúcar

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Cobertura

500 g de uvas roxas sem sementes

3 colheres de sopa de açúcar

Azeite para regar

Modo de preparo

Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo, o fermento biológico e o açúcar. Acrescente a água morna aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Junte o azeite de oliva e o sal e sove até obter uma massa macia e levemente pegajosa. Cubra com um pano e deixe descansar por 1 hora. Unte uma assadeira grande com azeite de oliva e espalhe metade da massa, pressionando com os dedos.

Distribua metade das uvas por cima, pressionando levemente. Polvilhe com um pouco de açúcar e regue com azeite de oliva. Cubra com o restante da massa, espalhando delicadamente, e finalize com as uvas restantes, açúcar e um fio de azeite oliva. Deixe descansar por mais 30 minutos e leve ao forno preaquecido a 200°C até a massa ficar dourada, com as uvas levemente caramelizadas e a superfície brilhante. Retire do forno, deixe amornar e sirva em seguida.

7. Sorbet de uva com hortelã

Ingredientes

500 g de uvas roxas sem sementes

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de água

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as uvas com suco de limão e coe para retirar as cascas. Em uma panela, aqueça o açúcar e a água até formar uma calda leve. Deixe esfriar e misture ao suco de uva coado. Transfira a mistura para um recipiente e leve ao congelador, mexendo a cada 30 minutos para obter uma textura cremosa. Repita o processo por 4 horas ou até congelar. Sirva em taças e decore com folhas de hortelã.