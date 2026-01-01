7 receitas com romã para atrair abundância em 2026

A chegada de um novo ano é como abrir um livro em branco, cheio de páginas prontas para serem preenchidas com histórias emocionantes e inesquecíveis. Esta transição, tão simbólica, muitas vezes se manifesta de maneira saborosa em nossas mesas, em que receitas especiais assumem o papel de mensageiras dessa prosperidade. E é exatamente nesse ponto que a romã assume seu papel de destaque como ingrediente principal.

Com suas suculentas sementes, a romã adiciona um toque de frescor e sabor às receitas, bem como simboliza a prosperidade que esperamos para o próximo ciclo. Sendo assim, confira 5 receitas com ela para atrair abundância em 2026!

Frango assado ao molho de romã

Ingredientes

1 frango inteiro limpo e sem miúdos

4 batatas descascadas e cortadas em pedaços

1 cabeça de alho cortada ao meio

3 dentes de alho picados

1 xícara de chá de suco de romã

1/2 xícara de chá de caldo de galinha

3 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alecrim fresco

fresco Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Sementes de romã para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela pequena, coloque sal, pimenta-do-reino, azeite de oliva e alho picado e misture. Esfregue esse tempero sobre o frango, garantindo que ele esteja bem revestido. Coloque o frango no centro de uma assadeira grande e espalhe as batatas ao redor. Depois, adicione o alho cortado.

Em outra tigela, misture o suco de romã, o caldo de galinha e o mel. Despeje metade desse molho sobre o frango e sobre as batatas. Leve ao forno preaquecido a 200?°C por aproximadamente 1 hora, ou até que o frango esteja dourado e as batatas estejam macias.

Durante o cozimento, regue o frango e as batatas com o restante do molho de romã a cada 20 minutos para garantir um sabor uniforme. Decore o prato com alecrim e romã antes de servir.

Bruschetta de romã com queijo de cabra

Ingredientes

1 baguete cortada em fatias

1/2 xícara de chá de queijo de cabra cremoso

de cabra cremoso 2 colheres de sopa de mel

Sementes de 1 romã

Folhas de hortelã para decorar

Azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Pincele as fatias de baguete com azeite, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180?°C até ficarem levemente douradas. Retire do forno e deixe esfriar por alguns minutos. Espalhe uma camada de queijo de cabra sobre cada fatia. Regue com o mel e finalize com sementes de romã e folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Musse de romã

Ingredientes

2 xícaras de chá de suco de romã

24 g de gelatina sem sabor

1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de creme de leite fresco

Sementes de romã para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, aqueça 1 xícara de chá de suco de romã e dissolva a gelatina. Em uma tigela grande, misture a gelatina dissolvida, o restante do suco de romã e o açúcar. Em uma batedeira, bata o creme de leite até ficar firme e adicione à mistura de romã, incorporando delicadamente. Despeje a mistura em taças individuais e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, ou até que a musse esteja firme. Decore com sementes de romã antes de servir.

Salada com romã e nozes (Imagem: Maria_Usp | Shutterstock)

Salada com romã e nozes

Ingredientes

Sementes de 1 romã

1 xícara de chá de nozes tostadas

2 xícaras de chá de rúcula

2 xícaras de chá de espinafre

2 xícaras de chá de alface

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as sementes de romã, as nozes e as folhas. Em uma tigela pequena, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva em seguida.

Tartelete de romã

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de manteiga gelada em cubos

1/4 de xícara de chá de açúcar

1 gema de ovo

2 colheres de sopa de água gelada

1 pitada de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Creme de baunilha

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de creme de leite

3 gemas de ovo

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

2 colheres de sopa de amido de milho

Decoração

Sementes de 1 romã

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga gelada e, com a ponta dos dedos, misture até obter uma farofa úmida. Acrescente a gema de ovo e a água gelada, incorporando aos poucos até formar uma massa homogênea. Caso necessário, adicione mais água, uma colher de sopa por vez. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Após o descanso, abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo. Corte discos e forre forminhas de tartelete, pressionando levemente nas laterais. Fure o fundo da massa com um garfo para evitar que estufe e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos ou até dourar. Reserve para esfriar.

Creme de baunilha

Em uma panela, misture o leite, o creme de leite, as gemas, o açúcar, o amido de milho e a essência de baunilha. Leve ao fogo médio, mexendo constantemente, até obter um creme espesso e homogêneo. Retire do fogo e deixe esfriar completamente antes de rechear as tarteletes.

Preencha as tarteletes com o creme de baunilha já frio. Decore com as sementes de romã por cima para um toque de frescor. Em seguida, leve à geladeira por 1 hora antes de servir para que a sobremesa fique bem firme.

Berinjela assada com molho cremoso e romã (Imagem: Yulia Gust | Shutterstock)

Berinjela assada com molho cremoso e romã

Ingredientes

2 berinjelas

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1 colher de sopa de tahine

1 dente de alho ralado

Suco de 1/2 limão

1/2 xícara de chá de sementes de romã

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento. Faça leves cortes na polpa, regue com o azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque as berinjelas em uma assadeira com a polpa virada para cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até ficarem macias e levemente douradas.

Enquanto assam, prepare o molho misturando em um recipiente o iogurte, o tahine, o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Retire as berinjelas do forno e espalhe o molho cremoso por cima de cada metade. Finalize com as sementes de romã e a salsinha. Sirva em seguida.

Cuscuz marroquino com romã e hortelã

Ingredientes

1 xícara de chá de cuscuz marroquino

1 xícara de chá de água quente

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de sementes de romã

1/4 de xícara de chá de hortelã picada

1/2 cebola-roxa picada

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque o cuscuz marroquino em uma tigela e acrescente a água quente. Tampe e deixe hidratar por cerca de 5 minutos. Após esse tempo, solte os grãos com um garfo. Adicione o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem para temperar. Incorpore as sementes de romã, a hortelã e a cebola-roxa. Misture delicadamente e sirva em seguida.