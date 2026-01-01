Ano-Novo: 5 orações para renovar a proteção e a fé

No início do ano, é comum buscar maneiras de atrair boas vibrações para os meses seguintes. O Ano-Novo representa uma oportunidade de renovar a fé, abandonar o que já não faz sentido e abrir espaço para novas conquistas. Nesse contexto, as orações se tornam ferramentas valiosas para fortalecer a alma e reforçar o otimismo.

Dedicar um tempo à oração é um gesto de cuidado consigo mesmo e com aqueles ao seu redor. Essas palavras de fé têm o poder de iluminar o caminho, afastar adversidades e trazer paz interior. A seguir, confira cinco orações especiais para atrair proteção e boas energias em 2026!

1. Oração ao Santo Anjo da Guarda

Santo Anjo da Guarda, que me foste concedido, desde o início da minha vida, como protetor e companheiro, quero eu (fale seu nome completo), neste novo ano de 2026, pobre pecador, consagrar-me hoje a vós, diante de meu Senhor e Deus, de Maria, minha Mãe celestial e de todos os Anjos e Santos. Quero-vos dar a minha mão e nunca mais a desprender da vossa.

Com a minha mão na vossa, prometo ser sempre fiel e obediente ao meu Senhor Deus e à Santa Igreja. Com a minha mão na vossa, prometo confessar sempre Maria como minha Rainha e Mãe e fazer da sua vida um modelo da minha. Com a minha mão na vossa, prometo confessar a minha fé em vós, meu santo protetor, e promover zelosamente a veneração dos santos Anjos, como proteção e auxílio especial, de modo particular, nestes dias de luta espiritual pelo Reino de Deus.

Suplico-te, santo Anjo do Senhor, toda a força do Amor, para que seja inflamado, todo o vigor da fé, para que nunca mais vacile. Suplico-vos, que a tua mão me defenda contra os ataques do inimigo. Suplico-vos a graça da humildade de Nossa Senhora, para que seja preservado de todos os perigos e, guiado por vós, chegue à Pátria celestial. Amém!

2. Oração à Sagrada Família

Jesus, Maria, José, sagrada entre as sagradas famílias de toda a humanidade, rogai por nós. O amor do filho, o amor da mãe, o amor do pai, é o caminho da verdade e da vida que nos leva para os páramos celestes, ensinando-nos o meio de nos redimirmos de todos os nossos desacertos ante o vosso sagrado exemplo.

Jesus, Maria, José, que semearam a bondade entre os seres mais mesquinhos que já pisaram os mesmos caminhos que pisamos, fazei nascer em nossos corações a esperança, a fé e a caridade, para que possamos atingir um patamar mais elevado e que permita maior proximidade com o Reino dos Céus.

Ó Sagrada Família, que viveu em tempos de escuridão e não se abateu, que deram seguidas mostras de como proceder em tempos difíceis, fazei de nós merecedores de vosso afeto e que um dia estejamos juntos na casa do Santíssimo. Rogai pela nossa família por todos os séculos. Amém.

3. Oração para abençoar o Ano-Novo

Senhor Deus, dono do tempo e da serenidade, teu é o hoje e o amanhã, o passado e o futuro. Ao iniciar mais um ano, paro minha vida diante do teu calendário, que ainda não comecei e te apresento estes dias, que somente tu sabes se chegarei a vivê-los. Hoje, te peço para mim e para todos os meus parentes e amigos, a paz e a alegria, a fortaleza e a prudência, a lucidez e a sabedoria.

Quero viver cada dia com otimismo e bondade, levando por toda parte um coração cheio de compreensão e paz. Que o meu espírito seja repleto somente de bênçãos, para que as derrame por onde eu passar. Enche-me de bondade e alegria, para que todas as pessoas que eu encontrar no meu caminho possam descobrir em mim um pouquinho de ti. Dá-me um ano feliz e ensina-me a repartir felicidade. Amém!

Fazer orações de proteção é uma forma de cultivar resiliência e inspiração, estabelecendo conexões mais profundas com a espiritualidade (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Oração de proteção

Senhor Jesus Cristo, eu (diga seu nome completo) coloco a minha casa, minha família (diga o primeiro nome de cada familiar), todos os que moram comigo, sob a proteção do Vosso Sangue Precioso. Protegei esta casa de assaltos, incêndios, violência, calúnia, difamação, maldição, mau-olhado e de todo mal.

Qualquer pessoa que tenha má intenção, maldade, não consiga permanecer nesta casa nem passe por esta porta, em que entronizo esta oração. E assim como lemos no livro do Êxodo capítulo 12, quando o Senhor protegeu as casas dos israelitas, que minha casa, por meio desta oração de proteção, seja marcada com o Sangue do Senhor Jesus Cristo, sinal de proteção contra todo e qualquer tipo de flagelo.

Invoco a intercessão especial da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo confirmando esta oração. Enfim, esta porta, toda minha casa, sejam selada, marcadas e protegidas no Sangue libertador de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém!

5. Oração para renovar as energias para o novo ano

A vida passa depressa, Senhor. O tempo corre veloz. Os dias sucedem-se ininterruptamente. A vida é cada vez mais agitada. Não há tempo para mais nada. É preciso correr para acompanhar. Mas, hoje, queremos parar um instante para falar convosco, Senhor, pois um Ano Novo é uma etapa nova que começa.

Hoje, os nossos pensamentos são de gratidão: seria difícil enumerar os benefícios recebidos até o dia de hoje. Queremos também pedir perdão, pois nem sempre levamos a vida a sério. Muitas vezes deixamos de cumprir as nossas obrigações. Falhamos tremendamente nas relações com os outros. Perdoai-nos, Senhor.