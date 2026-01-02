Aproveitar as sobras da ceia do Ano-Novo é uma forma inteligente de evitar desperdícios e transformar os alimentos em novos pratos. Essa prática não só economiza tempo e dinheiro, mas também valoriza o trabalho investido, permitindo que sabores tradicionais ganhem uma releitura surpreendente e sejam desfrutados de maneiras diferentes nos dias seguintes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, aprenda 5 receitas para aproveitar as sobras da ceia de Ano-Novo!

Escondidinho de carne

Ingredientes

2 xícaras de chá de sobras de carne desfiada ou picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de molho de tomate

2 xícaras de chá de batata cozida e amassada

e amassada 1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado para gratinar.

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a carne desfiada e o molho de tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Misture bem e reserve. Em uma panela, misture a batata amassada com o creme de leite até o purê ficar cremoso. Em um refratário, espalhe o recheio de carne no fundo e cubra com o purê, alisando com uma espátula para ficar uniforme. Finalize com o queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. Sirva em seguida.

Sanduíche de pernil

Ingredientes

Sobras de pernil desfiado

1/2 xícara de chá de molho barbecue

3 pães franceses

franceses 1 cebola-roxa em cortada em rodelas finas

1/2 xícara de chá de picles de pepino

Folhas de alface e fatias de tomate a gosto

2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue levemente o pernil. Adicione o molho barbecue, misture e cozinhe por 2 minutos. Abra os pães e coloque uma camada de pernil com molho. Adicione as folhas de alface, o tomate, a cebola-roxa e os picles. Sirva em seguida.

Panqueca recheada com carne

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de óleo

1 pitada de sal

Óleo para untar

Recheio

2 xícaras de chá de sobras de carne cozida ou assada desfiada

desfiada 1/2 xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Finalização

1 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de queijo ralado

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque a farinha de trigo, o leite, o ovo, o óleo e o sal. Bata até obter uma massa lisa e homogênea. Reserve por 5 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com óleo. Despeje uma concha da massa, espalhe formando um disco e deixe cozinhar até as bordas começarem a soltar. Vire a panqueca e cozinhe o outro lado por mais alguns segundos. Repita o processo até acabar a massa. Reserve as panquecas prontas.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar levemente transparente. Junte o alho e refogue rapidamente, sem deixar dourar demais. Adicione as sobras de carne e misture bem. Acrescente o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe em fogo baixo por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até o recheio ficar úmido e bem incorporado. Desligue o fogo.

Montagem

Recheie cada panqueca com uma porção da carne, enrole e acomode em um refratário. Cubra com o molho de tomate e finalize com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos, ou até aquecer bem e o queijo derreter. Sirva em seguida.

Empadão de frango (Imagem: Stela Handa | Shutterstock)

Empadão de frango

Ingredientes

Massa

2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

150 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

3 colheres de sopa de água gelada

1/2 colher de chá de sal

Recheio

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de milho-verde

2 colheres de sopa de requeijão

Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para refogar

1 gema de ovo para pincelar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo com o sal e a manteiga até obter uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada, amassando delicadamente até obter uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, aqueça um fio de óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o frango desfiado, o molho de tomate, o milho-verde e os temperos. Misture o requeijão e reserve.

Montagem

Divida a massa em duas partes. Abra uma parte com um rolo e forre uma forma de fundo removível. Coloque o recheio de frango sobre a massa. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão. Pressione as bordas para selar bem. Fure com um garfo para liberar o vapor e pincele com a gema. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos. Retire do forno e espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.

Bolinho de arroz com legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de sobras de arroz cozido

cozido 1/2 xícara de chá de cenoura picada

1/2 xícara de chá de abobrinha picada

1/4 de xícara de chá de cebola picada

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de queijo ralado

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o arroz cozido e solte bem os grãos com um garfo. Acrescente a cenoura, a abobrinha, a cebola e o cheiro-verde. Misture até os legumes ficarem bem distribuídos. Junte o ovo, o queijo ralado, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até obter uma massa úmida e modelável. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente apenas para incorporar.

Modele os bolinhos com o auxílio de duas colheres ou com as mãos. Aqueça uma frigideira com óleo suficiente para cobrir o fundo, em fogo médio. Coloque os bolinhos, deixando espaço entre eles, e frite até ficarem dourados. Vire e doure o outro lado. Retire e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.