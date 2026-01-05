Veja as características do signo do Búfalo no Horóscopo Chinês

O Búfalo é o segundo signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Capricórnio. Com polaridade Yin, ele é regido pelo planeta Mercúrio. O elemento dos nativos é a Água, as pedras são ônix e quartzo, enquanto a flor é a violeta. O metal é o chumbo, a erva é a malva, as cores são preto, cinza e verde-escuro, e o número da sorte, o 8.

Personalidade do nativo de Búfalo

Este nativo é reservado, introspectivo e esconde as emoções, com a intenção demostrar cautela e ponderação. Porém, oculta a necessidade de autoafirmação e carência afetiva, que ele teima em negar. Exigente e ambicioso, o Búfalo está sempre desafiando os próprios limites.

Características marcantes

Dentre as virtudes do Búfalo, está o alto senso de responsabilidade — isso faz dele um signo perseverante e dedicado ao trabalho.

Os nativos do Búfalo precisam exercitar a calma e a simplicidade (Imagem: Sensvector | Shutterstock)

Aspectos que precisa desenvolver

Assim como os demais signos do Horóscopo Chinês, o Búfalo também possui características que precisa desenvolver. Esse nativo pode ser demasiadamente ambicioso e se irritar facilmente. Costuma, também, usar a ironia e o sarcasmo para se defender. Por isso, é necessário exercitar a calma e a simplicidade.

Nativo do Búfalo nos relacionamentos

O nativo de Búfalo, na juventude, costuma trabalhar arduamente e busca amadurecer de maneira segura. Esse foco constante no futuro, porém, muitas vezes o afasta do presente e dificulta o investimento no campo emocional. Nas relações, por se preocupar muito com a própria imagem, tende a agir com paciência. Expressa melhor o que sente por meio das sensações físicas, já que nem sempre consegue verbalizar seus afetos.