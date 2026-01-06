8 sucos verdes e seus benefícios para a saúde

O suco verde tem se destacado como uma bebida rica em nutrientes, elaborada com ingredientes naturais, como vegetais, frutas e ervas frescas. Reconhecido por seus benefícios à saúde, ele auxilia o corpo na eliminação de toxinas e proporciona sensação de leveza e bem-estar. Além disso, é uma importante fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes, substâncias que fortalecem o sistema imunológico, melhoram a saúde da pele e contribuem para o aumento da disposição diária.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, veja 8 receitas de suco verde e seus benefícios para a saúde!

1. Suco verde para aumentar a energia

Esse suco é uma ótima opção para quem busca hidratação e energia. O pepino é rico em água e auxilia na eliminação de toxinas, enquanto o espinafre fornece ferro e antioxidantes que fortalecem o corpo. Já a maçã, adiciona fibras, ajudando na saciedade e na digestão. O limão potencializa a absorção de nutrientes, além de atuar como um desintoxicante natural.

Ingredientes

1 xícara de chá de espinafre fresco

fresco 1 maçã-verde cortada em pedaços

1/2 pepino cortado em rodelas

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.

2. Suco verde anti-inflamatório

Esse suco combina os efeitos calmantes da alface, que ajudam a aliviar o estresse e melhorar a qualidade do sono, com o poder hidratante do melão, rico em vitaminas A e C. O gengibre, por sua vez, acelera o metabolismo, melhora a digestão e possui propriedades anti-inflamatórias.

Ingredientes

3 folhas de alface-americana cortadas em tiras

1 fatia média de melão picada

1 pedaço de gengibre

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as folhas de alface-americana, o melão, o gengibre e a água até obter uma mistura homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

3. Suco verde para limpar o organismo

A couve auxilia na limpeza do fígado e é rica em fibras, ajudando na saúde intestinal. O limão é um poderoso antioxidante, rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e melhora a absorção de ferro. Já o gengibre, contribui com propriedades anti-inflamatórias e acelera o metabolismo.

Ingredientes

2 folhas de couve fatiada

fatiada Suco de 1 limão

1 pedaço pequeno de gengibre

200 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.

Suco verde para proteger o organismo (Imagem: Yulia Furman | Shutterstock)

4. Suco verde para proteger o organismo

O kiwi e o limão são fontes ricas de vitamina C, ajudando a fortalecer o sistema imunológico. O espinafre, por sua vez, contribui com ferro, fibras e antioxidantes. Já o pepino, ajuda a eliminar toxinas do organismo.

Ingredientes

1 kiwi descascado e picado

descascado e picado 1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 pepino cortado em rodelas

Suco de 1 limão

200 ml de água

Sementes de chia e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.

5. Suco verde para eliminar toxinas

Esse suco é altamente hidratante devido à melancia, que também é rica em licopeno, um antioxidante que protege as células. A rúcula adiciona propriedades detox, ajudando a limpar o organismo e a melhorar a saúde do fígado. O limão, por sua vez, potencializa o sabor e oferece vitamina C, além de auxiliar na digestão e na eliminação de toxinas.

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de rúcula

Suco de 1/2 limão

1 fatia de melancia sem sementes e picada

sem sementes e picada 200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.

Suco verde para melhorar a saúde da pele (Imagem: olepeshkina | Shutterstock)

6. Suco verde para melhorar a saúde da pele

A couve é rica em antioxidantes, vitamina A e C, que ajudam a combater os radicais livres e retardam o envelhecimento da pele. A hortelã traz frescor e auxilia na digestão, enquanto a água de coco mantém a pele hidratada e saudável.

Ingredientes

1 folha de couve-crespa cortada em tiras

1 punhado de folhas de hortelã

200 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

7. Suco verde para controlar o inchaço

A maçã é rica em fibras solúveis, que auxiliam a digestão e favorecem a eliminação de líquidos. O salsão atua como um diurético natural, ajudando a reduzir a retenção de líquidos e o inchaço abdominal. Já o limão contribui para a eliminação de toxinas e ainda oferece um toque refrescante ao suco.

Ingredientes

1 maçã-verde sem sementes e picada

sem sementes e picada 2 talos de salsão picados

Suco de 1/2 limão

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

8. Suco verde digestivo

Esse suco combina ingredientes que auxiliam o processo digestivo e ajudam a reduzir desconfortos como sensação de peso após as refeições. O abacaxi contém bromelina, uma enzima que facilita a digestão das proteínas, enquanto a hortelã possui efeito calmante sobre o sistema gastrointestinal, ajudando a aliviar gases e náuseas. A couve contribui com fibras e compostos antioxidantes que favorecem o funcionamento intestinal e apoiam a saúde do fígado, tornando a digestão mais eficiente.

Ingredientes

2 fatias de abacaxi

1 folha de couve

1 punhado de folhas de hortelã

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi, a couve, as folhas de hortelã e a água. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Adicione o gelo e sirva em seguida.