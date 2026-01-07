Decoração minimalista no verão: 7 dicas para deixar a casa mais fresca

Com a chegada do verão, a tendência minimalista se mostra uma das mais eficazes para deixar a casa mais fresca, organizada e funcional. Por isso, o arquiteto Maicon Cesca, especialista em design contemporâneo, explica como incorporar o minimalismo e preparar o lar para os dias quentes, mantendo o ambiente leve e convidativo. Confira as dicas a seguir!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Aposte em cores claras e neutras

No minimalismo, as cores têm um papel essencial, e no verão, tons claros e neutros, como branco, bege e cinza suave, dominam a paleta. Isso porque refletem a luz natural, fazendo o espaço parecer maior e mais arejado.

“Invista em móveis e paredes em tons neutros para criar uma base leve e refrescante”, sugere Maicon Cesca. Isso pode ser complementado com pequenos toques de cor em objetos decorativos, mantendo o ambiente sempre equilibrado e sereno.

2. Desapegue do excesso

A essência do minimalismo está na eliminação do excesso. No verão, esse princípio faz toda a diferença, uma vez que menos objetos significam menor acúmulo de calor e mais espaço para circulação de ar. “A dica é se livrar de itens desnecessários”, recomenda o arquiteto. Use o verão como uma oportunidade para fazer uma boa limpeza e doar o que não for mais útil. “Opte por móveis e acessórios que realmente tragam valor ao ambiente”, acrescenta.

Valorize a iluminação natural para trazer sensação de leveza e frescor para o lar (Imagem: Santiago Cornejo | Shutterstock)

3. Atenção à iluminação natural

Maximizar a entrada de luz natural é uma das principais características do minimalismo e, no verão, isso se torna essencial. Grandes janelas sem cortinas pesadas permitem que o sol ilumine o ambiente, criando uma sensação de leveza e frescor.

“Substitua cortinas pesadas por modelos mais leves, como voil ou persianas claras”, sugere Maicon Cesca. Além disso, mantenha as janelas abertas sempre que possível, permitindo a entrada de luz e ventilação natural.

4. Móveis funcionais e multifuncionais

No verão, menos é mais quando se trata de móveis. Peças funcionais e multifuncionais são a chave para manter o ambiente organizado e confortável sem sobrecarregar o espaço. “Escolha móveis que tenham mais de uma função, como sofás-cama ou mesas dobráveis”, sugere o arquiteto. Isso ajuda a liberar espaço e a criar um ambiente mais fluido e flexível.

5. Materiais naturais e sustentáveis

O minimalismo valoriza a simplicidade, e os materiais naturais estão diretamente ligados a essa proposta. Para o verão, a escolha de tecidos e móveis feitos de fibras naturais, como linho e algodão, contribui para um ambiente fresco e sustentável.

“Troque os estofados de materiais sintéticos por tecidos naturais, que são mais respiráveis e confortáveis durante o calor”, aconselha Maicon Cesca. Essa dica também vale para os tapetes. “Tapetes de sisal ou juta também trazem essa leveza e frescor ao ambiente”.

Ambientes integrados ajudam na circulação do ar, mantendo os espaços arejados (Imagem: PHOTOCREO Michal Bednarek | Shutterstock)

6. Espaços abertos e arejados

O minimalismo prioriza a fluidez dos ambientes. Durante o verão, criar espaços abertos e arejados é fundamental para garantir conforto e frescor. Evite excesso de divisórias e paredes, permitindo que o ar circule livremente pela casa.

“Se possível, conecte os ambientes de forma fluida, integrando a sala de estar com a varanda ou cozinha, por exemplo”, recomenda o arquiteto. Ele também sugere a utilização de móveis baixos para não obstruir a visão e manter a sensação de amplitude.

7. Verde simples: plantas minimalistas

Mesmo no minimalismo, as plantas têm um papel importante na decoração, especialmente no verão, quando trazem frescor e vida aos ambientes. No entanto, o segredo está na simplicidade, com poucas plantas, mas bem selecionadas.

“Escolha plantas que se destaquem pela forma simples e elegante, como suculentas ou cactos”, sugere Maicon Cesca. “Elas exigem pouca manutenção e trazem um toque de natureza ao ambiente sem sobrecarregar a decoração”. Coloque-as em vasos minimalistas de cerâmica ou concreto para complementar o estilo.

Vantagens da decoração minimalista

Adotar a tendência minimalista para o verão é uma maneira eficaz de manter sua casa organizada, leve e funcional durante os dias quentes. Segundo Maicon Cesca, o segredo está na combinação de espaços abertos, cores neutras e móveis funcionais, sempre priorizando o conforto e a simplicidade.

“O minimalismo, no verão, é sobre criar um refúgio de calma e frescor em meio ao calor, sem perder o estilo”, conclui o arquiteto. Prepare sua casa com essas dicas e desfrute de um verão minimalista, com conforto e elegância.

Por Sarah Monteiro