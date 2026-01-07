Almoço saudável: 4 receitas leves e práticas para fazer na air fryer

Para quem busca um almoço saboroso e saudável sem passar horas na cozinha, a air fryer se mostra uma excelente aliada. Com pouco ou nenhum óleo e ingredientes simples, esse eletrodoméstico prova que é possível preparar refeições irresistíveis, mantendo a praticidade no dia a dia. E o melhor: com qualidade nutricional e economia.
Abaixo, selecionamos 4 receitas para um almoço saudável na air fryer que você precisa experimentar. Confira!
1. Couve-flor gratinada
Ingredientes
- 1 couve-flor cortada em floretes
- 2 colheres de sopa de iogurte natural desnatado
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de farinha de amêndoas
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione os floretes de couve-flor e sal. Cozinhe por 5 minutos, escorra e reserve. Em um recipiente, misture o iogurte natural com o alho, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Passe os florestes de couve-flor nessa mistura e transfira para o cesto da air fryer forrado com papel-manteiga. Polvilhe com queijo ralado e finalize com a farinha de amêndoas. Asse a 180°C por 15 minutos. Sirva em seguida.
2. Frango crocante com aveia
Ingredientes
- 2 filés de peito de frango
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 fio de azeite de oliva
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de frango com alho, sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Passe-os na aveia, pressionando levemente para aderir. Disponha na cesta da air fryer, regue com um fio de azeite de oliva e asse a 200°C por 15 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
3. Peixe com limão e ervas
Ingredientes
- 2 filés de peixe-branco
- Suco de 1 limão-siciliano
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto
- Rodelas de limão-siciliano para finalizar
Modo de preparo
Em um recipiente com tampa, tempere os filés de peixe com o suco de limão-siciliano, o alho, o sal, a pimenta-do-reino, o azeite de oliva e o alecrim. Tampe e deixe descansar por 15 minutos. Após, forre o cesto da air fryer com papel-manteiga próprio para altas temperaturas, acomode os filés e coloque as rodelas de limão-siciliano por cima. Leve à air fryer preaquecida a 180°C por 15 minutos, virando os filés na metade do tempo. Sirva em seguida.
4. Almôndega de carne com espinafre
Ingredientes
- 300 g de carne moída magra (patinho ou coxão mole)
- 1 xícara de chá de espinafre cozido e picado
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- 1 ovo
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Coloque-as na cesta da air fryer, sem sobrepor. Asse a 200°C por 15 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.