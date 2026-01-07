Salada de frutas para o verão: 6 receitas criativas e refrescantes

O verão pede frescor, leveza e muito sabor, especialmente na alimentação do dia a dia. E nada melhor do que uma boa salada de frutas para espantar o calor, hidratar o corpo e garantir uma dose extra de energia. Versátil e fácil de preparar, essa sobremesa permite inúmeras combinações, que vão desde frutas mais doces até opções cítricas e refrescantes.

A seguir, confira receitas criativas de saladas de frutas que ajudam a variar o cardápio e aproveitar melhor os sabores da estação!

1. Salada de frutas com nozes e iogurte

Ingredientes

1 banana descascada e fatiada

descascada e fatiada 1 kiwi descascado e fatiado

5 morangos fatiados

1/2 xícara de chá de uvas verdes sem sementes e cortadas ao meio

1/2 xícara de chá de gomos de laranja

1/4 de xícara de chá de semente de romã

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

170 g de iogurte natural

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque banana, o kiwi, os morangos, as uvas, os gomos de laranja e a romã e misture. Acrescente o iogurte natural e mexa delicadamente. Finalize com as nozes picadas e decore com folhas de hortelã. Sirva em seguida.

2. Salada de frutas tropical

Ingredientes

2 bananas-nanicas descascadas e cortadas em fatias

1 manga cortada em cubos

1 mamão-papaia sem sementes e cortado em cubos

sem sementes e cortado em cubos 2 kiwis descascados e picados

Suco de 1/2 laranja

100 g de leite condensado

250 g de creme de leite

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas, regue com o suco de laranja e misture delicadamente. Adicione o leite condensado e o creme de leite e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Salada de frutas com tamarillo e mirtilo (Imagem: anna.argentuma | Shutterstock)

3. Salada de frutas com tamarillo e mirtilo

Ingredientes

1 banana descascada e fatiada

1/2 manga cortada em cubos

1 tamarillo descascado e fatiado

1/2 xícara de chá de gomos de laranja

1/4 de xícara de chá de mirtilo desidratado

desidratado 2 colheres de sopa de coco ralado

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana, a manga, o tamarillo, os gomos de laranja e os mirtilos e misture delicadamente. Polvilhe com o coco ralado e misture delicadamente. Finalize decorando com as folhas de hortelã. Sirva em seguida.

4. Salada de frutas cítricas

Ingredientes

Gomos de 2 laranjas

Gomos de 2 tangerinas

1 abacaxi descascado e picado

descascado e picado 10 morangos fatiados

Suco de 1 limão

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas e regue com o suco de limão. Adicione as folhas de hortelã e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Salada de frutas com mel, melancia e mirtilo (Imagem: artem evdokimov | Shutterstock)

5. Salada de frutas com mel, melancia e mirtilo

Ingredientes

2 xícaras de chá de melancia sem sementes cortada em cubos

sem sementes cortada em cubos 1/2 xícara de chá de mirtilos

1 colher de sopa de mel

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os cubos de melancia e os mirtilos e misture delicadamente. Regue com o mel, distribuindo por toda a salada. Finalize com folhas de hortelã e sirva em seguida ou leve à geladeira para gelar antes de servir.

6. Salada de frutas com abacate e coco

Ingredientes

1 abacate maduro descascado e cortado em cubos

1 manga cortada em cubos

1/2 xícara de chá de abacaxi descascado e picado

2 colheres de sopa de coco ralado

Suco de 1/2 limão

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o abacate, a manga e o abacaxi e misture delicadamente. Regue com o suco de limão e acrescente o coco ralado, mexendo com cuidado para não desmanchar o abacate. Decore com folhas de hortelã e sirva em seguida.