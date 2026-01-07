InícioRevista do Correio
Salada de frutas para o verão: 6 receitas criativas e refrescantes

Descubra combinações irresistíveis para se refrescar nos dias quentes com sabor, leveza e praticidade

Salada de frutas com nozes e iogurte (Imagem: nesavinov | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O verão pede frescor, leveza e muito sabor, especialmente na alimentação do dia a dia. E nada melhor do que uma boa salada de frutas para espantar o calor, hidratar o corpo e garantir uma dose extra de energia. Versátil e fácil de preparar, essa sobremesa permite inúmeras combinações, que vão desde frutas mais doces até opções cítricas e refrescantes.

A seguir, confira receitas criativas de saladas de frutas que ajudam a variar o cardápio e aproveitar melhor os sabores da estação!

1. Salada de frutas com nozes e iogurte

Ingredientes

  • 1 banana descascada e fatiada
  • 1 kiwi descascado e fatiado
  • 5 morangos fatiados
  • 1/2 xícara de chá de uvas verdes sem sementes e cortadas ao meio
  • 1/2 xícara de chá de gomos de laranja
  • 1/4 de xícara de chá de semente de romã
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • 170 g de iogurte natural
  • Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque banana, o kiwi, os morangos, as uvas, os gomos de laranja e a romã e misture. Acrescente o iogurte natural e mexa delicadamente. Finalize com as nozes picadas e decore com folhas de hortelã. Sirva em seguida.

2. Salada de frutas tropical

Ingredientes

  • 2 bananas-nanicas descascadas e cortadas em fatias
  • 1 manga cortada em cubos
  • 1 mamão-papaia sem sementes e cortado em cubos
  • 2 kiwis descascados e picados
  • Suco de 1/2 laranja 
  • 100 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas, regue com o suco de laranja e misture delicadamente. Adicione o leite condensado e o creme de leite e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Recipiente branco com salada de frutas com tamarilho e mirtilo
Salada de frutas com tamarillo e mirtilo (Imagem: anna.argentuma | Shutterstock)

3. Salada de frutas com tamarillo e mirtilo

Ingredientes

  • 1 banana descascada e fatiada
  • 1/2 manga cortada em cubos
  • 1 tamarillo descascado e fatiado
  • 1/2 xícara de chá de gomos de laranja
  • 1/4 de xícara de chá de mirtilo desidratado
  • 2 colheres de sopa de coco ralado
  • Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a banana, a manga, o tamarillo, os gomos de laranja e os mirtilos e misture delicadamente. Polvilhe com o coco ralado e misture delicadamente. Finalize decorando com as folhas de hortelã. Sirva em seguida.

4. Salada de frutas cítricas

Ingredientes

  • Gomos de 2 laranjas
  • Gomos de 2 tangerinas
  • 1 abacaxi descascado e picado
  • 10 morangos fatiados
  • Suco de 1 limão
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque todas as frutas e regue com o suco de limão. Adicione as folhas de hortelã e mexa para incorporar. Tampe e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Salada de frutas com cubos de melancia, mirtilos, folhas de hortelã e mel sendo despejado em um recipiente branco
Salada de frutas com mel, melancia e mirtilo (Imagem: artem evdokimov | Shutterstock)

5. Salada de frutas com mel, melancia e mirtilo

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de melancia sem sementes cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de mirtilos
  • 1 colher de sopa de mel
  • Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os cubos de melancia e os mirtilos e misture delicadamente. Regue com o mel, distribuindo por toda a salada. Finalize com folhas de hortelã e sirva em seguida ou leve à geladeira para gelar antes de servir.

6. Salada de frutas com abacate e coco

Ingredientes

  • 1 abacate maduro descascado e cortado em cubos
  • 1 manga cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de abacaxi descascado e picado
  • 2 colheres de sopa de coco ralado
  • Suco de 1/2 limão
  • Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o abacate, a manga e o abacaxi e misture delicadamente. Regue com o suco de limão e acrescente o coco ralado, mexendo com cuidado para não desmanchar o abacate. Decore com folhas de hortelã e sirva em seguida.

