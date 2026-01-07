7 simpatias fáceis e poderosas para atrair sorte, proteção e amor

A palavra simpatia vem do grego Sympatheia e significa sentimentos juntos, capacidade de se colocar no lugar do outro. Em latim, é Simpathia e tem significado similar: uma comunhão de sentimentos entre pessoas. “Simpatia, além de ser o nome dado a um sentimento agradável entre duas pessoas, também é, no Brasil, a palavra designada para identificar um ritual ou feitiço. São rituais realizados para se conseguir o que deseja”, explica a astróloga Tânia Gori.

Abaixo, confira 7 simpatias simples de fazer, mas poderosas, e conquiste o que você almeja!

1. Simpatia para seu amor tomar uma atitude

Materiais

6 pétalas de rosas-vermelhas

Mel

Papel branco

Caneta

Essência para o amor

1 vela azul

1 vela rosa

Como fazer

Em uma sexta-feira de Lua crescente, às 18h00, pegue pétalas de rosas-vermelhas e, em um recipiente, coloque mel sobre elas. Escreva em um papel branco o nome completo da pessoa e passe o mel por toda a superfície. Por cima, pingue 2 ou 4 gotas de essências que estimulam o amor. Leve o recipiente para o seu quarto e acenda as velas dentro dele. Deixe queimar até o final e, o que sobrar, devolva para a Mãe Natureza.

2. Simpatia para realizar um desejo

Materiais

1 vela de cor correspondente ao seu desejo (por exemplo, vermelha para amor e azul para saúde)

1 papel branco

1 caneta

Como fazer

No papel, escreva o seu desejo de forma clara e objetiva. Dobre o papel cuidadosamente e o segure entre suas mãos, concentrando-se na energia do que você almeja. Acenda a vela e a coloque em um local seguro. Segure o papel dobrado perto da chama da vela, sem deixar queimar, e visualize seu desejo se realizando.

Enquanto segura o papel, repita em voz alta ou mentalmente o que você deseja, utilizando palavras positivas e afirmativas. Deixe a vela queimar até o fim enquanto continua a concentrar sua energia no que quer que se concretize. Após o término da simpatia, você pode guardar o papel dobrado em um local especial ou queimá-lo.

3. Simpatia para atrair energias positivas para a casa

Materiais

1 prato branco

7 folhas de louro

1 punhado de sal grosso

1 vela branca

1 ramo de alecrim fresco

1 copo de água com açúcar

1 incenso de lavanda

Como fazer

Escolha um espaço central na casa, de preferência um lugar tranquilo, onde você consiga manter a concentração e que represente o coração do seu lar. Antes de começar a simpatia, limpe o ambiente fisicamente, varrendo o chão e organizando o espaço. Em seguida, acenda o incenso e percorra cada cômodo da casa, pedindo para que as energias densas e negativas sejam transmutadas. Enquanto isso, mentalize sua casa sendo preenchida com luz e amor.

No local escolhido, coloque o prato branco no centro. Sobre ele, disponha as folhas de louro em forma de círculo, simbolizando proteção e prosperidade. No centro do prato, coloque o punhado de sal grosso, que servirá para absorver qualquer energia indesejada.

Coloque a vela branca ao lado do prato e acenda-a com cuidado, mentalizando a luz da vela iluminando e purificando toda a sua casa. Faça uma oração ou afirme sua intenção, como: “Que esta chama purifique minha casa e atraia somente energias positivas, amor, paz e harmonia para este lar.”

Coloque o ramo de alecrim no copo com água adoçada. Posicione o copo ao lado do prato. O alecrim simboliza vitalidade e proteção, enquanto a água doce atrai harmonia e amor. Permita que a vela queime até o final. Deixe o prato com os elementos no mesmo lugar por 7 dias. Após esse período, descarte o conteúdo em um jardim ou próximo a uma árvore, devolvendo à natureza com gratidão.

As simpatias também podem ser feitas para atrair dinheiro (Imagem: rafastockbr | Shutterstock)

4. Simpatia para atrair dinheiro

Materiais

1 l de caldo de cana puro

12 moedas de 1 real

de 1 real Incenso de canela

Papel

Caneta

Como fazer

Em um domingo, faça uma boa ação: escreva pequenas cartas de motivação para pessoas que não conhece, deixando sua intuição fluir e escolhendo as palavras por você. Coloque uma moeda em cada carta (pode prender com fita adesiva) e as espalhe em locais de fácil acesso. Pode deixar no banco do ônibus, no caixa do supermercado, na mureta do condomínio… Onde achar que deve.

Ao voltar para casa, tome um banho de higiene e, depois, jogue o caldo de cana do pescoço para baixo. Não se enxugue nem enxágue. Acenda o incenso e agradeça a prosperidade em sua vida, revisitando todas as suas conquistas e abençoando cada uma delas.

5. Para atrair boas energias

Materiais

1 punhado de ervas secas de sua escolha (como alecrim, lavanda, hortelã, camomila)

1 panela com água

1 recipiente grande o suficiente para você se banhar

2 velas brancas

Como fazer

Em fogo médio, ferva a água em uma panela e adicione o punhado de ervas secas. Deixe as ervas cozinharem por alguns minutos e, enquanto a infusão está sendo preparada, acenda as velas ao redor do recipiente em que você tomará o banho. Após desligar o fogo, deixe a infusão esfriar até atingir uma temperatura confortável.

Entre no recipiente com cuidado, certificando-se de que a água cubra todo o seu corpo. Feche os olhos e respire profundamente, permitindo que as energias das ervas purifiquem e revitalizem sua aura. Enquanto estiver imerso na água, concentre-se em pensamentos positivos, visualize seus objetivos e sinta-se envolto por uma luz de proteção. Quando sentir que o banho fez efeito, saia da água e enxugue-se suavemente. Agradeça às energias das ervas e às forças universais por sua proteção e orientação.

6. Para crescer profissionalmente

Materiais

1 moeda de ouro (pode ser uma moeda de valor simbólico)

1 lenço ou pedaço de tecido dourado

1 saquinho de tecido dourado

Sal grosso

1 fita dourada

Como fazer

Em uma noite de Lua cheia, pegue a moeda de ouro e a envolva com o lenço ou pedaço de tecido dourado. Segure-a com as duas mãos e feche os olhos. Concentre-se em seus objetivos profissionais e visualize-se alcançando o sucesso em sua carreira. Enquanto segura a moeda, repita em voz alta ou mentalmente afirmações positivas relacionadas ao seu crescimento profissional.

Após concentrar sua energia na moeda, coloque-a dentro do saquinho de tecido dourado e adicione um pouco de sal grosso. Amarre bem o saquinho com uma fita dourada e o coloque em um local seguro. Deixe-o guardado por pelo menos 21 dias, período durante o qual a energia da Lua cheia influenciará a simpatia.

7. Simpatia contra o mau-olhado

Materiais

1 saquinho de juta ou tecido

1 folha de arruda

1 punhado de sal grosso

Barbante

Agulha

Como fazer

No saquinho de juta ou tecido, coloque a folha de arruda e o punhado de sal grosso. Costure a boca do saco ou amarre com um barbante e, enquanto realiza esse processo, mentalize as energias negativas sendo afastadas e transformadas em proteção e equilíbrio. Em seguida, coloque o saquinho na carteira, bolsa ou em um local em que você possa carregar como um amuleto de proteção.