Sorvete sem lactose: 7 receitas práticas e deliciosas para fazer em casa

Os sorvetes sem lactose surgem como uma alternativa deliciosa e acessível para quem tem intolerância ou busca opções veganas. Feitos com leites vegetais ou apenas com a polpa das frutas, eles oferecem uma grande variedade de sabores, agradam diferentes paladares e proporcionam uma experiência refrescante sem comprometer a saúde digestiva. Além disso, são fáceis de preparar, tornando-se perfeitos para os dias de calor.
Por isso, a seguir, confira como preparar 7 receitas incríveis de sorvete sem lactose!
1. Sorvete de manga sem lactose
Ingredientes
- 2 mangas descascadas e picadas
- Suco de 3 limões-sicilianos
- 400 ml de leite de coco
- 1 colher de sopa de açúcar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata as mangas, o leite de coco, o açúcar e o suco de limão-siciliano até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 5 horas. Após, retire o sorvete do congelador e bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.
2. Sorvete de banana com chocolate
Ingredientes
- 4 bananas maduras congeladas, descascadas e cortadas em rodelas
- 1/4 de xícara de chá de cacau em pó sem açúcar
- 1/4 de xícara de chá de leite de amêndoas
- 2 colheres de sopa de mel
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata as bananas congeladas, o cacau em pó, o leite de amêndoas e o mel até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida.
3. Sorvete de maracujá cremoso
Ingredientes
- Polpa de 3 maracujás
- 200 ml de leite de coco
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata a polpa de maracujá, o leite de coco e o mel até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire o sorvete do congelador e bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida.
4. Sorvete de amendoim sem lactose
Ingredientes
- 1 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1/2 xícara de chá de pasta de amendoim
- 1/3 de xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha natural
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o leite de amêndoas, a pasta de amendoim, o açúcar de coco e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Depois, retire o sorvete do congelador e bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
5. Sorvete de morango
Ingredientes
- 400 ml de leite de coco
- 240 g de morango fresco
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de suco de limão
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Após, despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Depois, retire o sorvete do congelador e bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
6. Sorvete de coco e abacaxi
Ingredientes
- 400 ml de leite de coco
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 240 g de abacaxi picado
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha natural
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Após, despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Depois, coloque o sorvete no liquidificador e bata mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.
7. Sorvete de goiaba
Ingredientes
- 8 goiabas descascadas e picadas
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 600 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, ferva a água com o açúcar até dissolver completamente. Desligue o fogo e aguarde amornar. Transfira para um liquidificador e adicione a goiaba. Bata por 5 minutos e coe com a ajuda de um coador para retirar os caroços. Disponha em um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Depois, retire o sorvete do congelador e bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.